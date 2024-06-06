Красивые виды и панорамы Стамбула

Найдено 13 экскурсий в категории «Панорамы» в Стамбуле, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Покорить топовые террасы Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
«Финалом прогулки станут впечатляющая панорама Золотого Рога с террасы самого высокого холма Стамбула и лучшие в городе коктейли»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
125113 за всё до 3 чел.
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Стамбул исторический, но неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
«Вы исследуете колоритные районы Фатих и Эйюп с их старинными мечетями и отголосками Византии и увидите три красивейшие панорамы»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 2 чел.
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Мы поднимемся на фуникулёре на одну из лучших смотровых площадок города, откуда открывается вид на залив Золотой рог и городскую панораму»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
219 за человека
Роковые женщины империй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
«Панорамы с крыш в обоих маршрутах»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Стамбул с высоты: захватывающая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: У причалов в Эминоню
«Вы увидите «открыточный» Стамбул с крыш, выпьете турецкий кофе, рассматривая городскую панораму, и, конечно, пополните фотоальбом десятками атмосферных стамбульских фотографий»
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
200 за всё до 3 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
5.5 часов
5 отзывов
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
300270 за всё до 4 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
«Мы побываем в кафе, на крыше, откуда открывается великолепная панорама города»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
175 за всё до 2 чел.
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
«С него открывается захватывающая панорама ночного Стамбула»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
206 за человека
Фотосессия в Стамбуле
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
3 отзыва
Фотосессия в Стамбуле
Подняться на одну из самых красивых крыш города и сделать эффектные фото в летящем платье
Начало: У Галатской башни
«Мы с вами отправимся в одну из самых популярных фотостудий города — с неё открывается потрясающая панорама на весь Стамбул»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
300 за человека
Вдохновляющий Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
«Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров»
Завтра в 19:30
9 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Панорама Босфора
Групповая
3 часа
1 отзыв
Панорама Босфора
«Вас ждут виды европейской и азиатской части, великолепные панорамы и множество исторических объектов»
Расписание: Ежедневно в 14:30
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Фотосессия в Стамбуле
    Было очень легко работать с фотографом, несмотря на то, что, это была моя первая фотосессия) фотографии получились отличные! Благодарю за профессионализм!)
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Мотопрогулка по ночному Стамбулу
    Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Покорить топовые террасы Стамбула
    Спасибо, было красиво,вкусно и интересно.
  • D
    Diana
    8 мая 2024
    Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
    Очень увлекательная экскурсия! Спасибо
    Очень увлекательная экскурсия! СпасибоОчень увлекательная экскурсия! СпасибоОчень увлекательная экскурсия! СпасибоОчень увлекательная экскурсия! СпасибоОчень увлекательная экскурсия! СпасибоОчень увлекательная экскурсия! СпасибоОчень увлекательная экскурсия! СпасибоОчень увлекательная экскурсия! СпасибоОчень увлекательная экскурсия! Спасибо
  • N
    Natalia
    4 мая 2024
    Фотосессия в Стамбуле
    Все было прекрасно🙂🙂 Открытая хорошая девушка с которой легко работать на камеру. Спасибо🙂
    Все было прекрасно🙂🙂 Открытая хорошая девушка с которой легко работать на камеру. Спасибо🙂Все было прекрасно🙂🙂 Открытая хорошая девушка с которой легко работать на камеру. Спасибо🙂
  • П
    Полина
    27 апреля 2024
    Покорить топовые террасы Стамбула
    Чудесный экскурсовод! И потрясающая экскурсия. Всем рекомендуем!
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
    Начну с того, что я перфекционист и зануда (дева по гороскопу), я вижу все детали и как правило лучше промолчу,
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    но этой экскурсии я оставлю отзыв. Мы договорились начать… в 7(!!!) утра и ровно в 7 Абдуррахим был около отеля. Это первое что меня подкупило. Второй и последующие плюсы - показал документы, чистый шлем, предложил куртку дополнительную, если будет холодно, перчатки. Маршрут очень интересный, чудесные виды никого не оставят равнодушными. В исторические факты мы сильно не углублялись, я была подкована лекциями историков, мне были интересны обывательские детали и сама прогулка на мотоцикле. 10 из 10! Напоминаю, я зануда, оценки такие ставлю крайне редко…

  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
    Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная информация, красивые фотографии и
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    видео! Огромное спасибо Рахиму за его профессионализм в езде как по маленьким турецким улочкам, так и по большим дорогам, за то, что нигде не торопил и в целом за тот прекрасный вечер!

    Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная
  • А
    Алина
    17 апреля 2024
    Мотопрогулка по ночному Стамбулу
    Это лучшая прогулка, на которой я была в Стамбуле! Лицензированный гид, подача материала "под Вас" - кому надо, сможет рассказывать
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    про интересующий объект час, может уложиться в 5 минут:)) все безопасно, смело, весело, быстро и незабываемо. Нужно смотреть места и пешком и с воды и вот так:))) это все разные впечатления! Вообще не хотела писать отзыв- ибо очередь выстроится:))) в след раз придется бронировать задолго:) однозначно рекомендую тем, кто не боится гонять при стамбульском траффике! Организатору огромное спасибо за незабываемые впечатления от всего!

    Это лучшая прогулка, на которой я была в Стамбуле! Лицензированный гид, подача материала "под Вас" -
  • М
    Милена
    7 апреля 2024
    Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
    Это было лучшим моим решением! Мастер своего дела,как экскурсовод и водитель мотоцикла-высший пилотаж. Интересно, познавательно, вкусно и с ветерком. Я очень довольна.
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    Много полезной и новой для меня информации. Куча мест о которых я бы сама и не узнала. Проехали очень много, увидела еще больше. Спасибо большое Абдуррахиму! Я советую

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Панорамы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Покорить топовые террасы Стамбула
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  3. Стамбул исторический, но неизведанный
  4. Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
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  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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