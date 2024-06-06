1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
«Финалом прогулки станут впечатляющая панорама Золотого Рога с террасы самого высокого холма Стамбула и лучшие в городе коктейли»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исследуйте современный Стамбул: Искусство и культура
Откройте для себя динамичный мир современного искусства Стамбула, исследуя его галереи и музеи в компании знающего гида
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
«Вы исследуете колоритные районы Фатих и Эйюп с их старинными мечетями и отголосками Византии и увидите три красивейшие панорамы»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Мы поднимемся на фуникулёре на одну из лучших смотровых площадок города, откуда открывается вид на залив Золотой рог и городскую панораму»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€219 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
«Панорамы с крыш в обоих маршрутах»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: У причалов в Эминоню
«Вы увидите «открыточный» Стамбул с крыш, выпьете турецкий кофе, рассматривая городскую панораму, и, конечно, пополните фотоальбом десятками атмосферных стамбульских фотографий»
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5.5 часов
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
300€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
«Мы побываем в кафе, на крыше, откуда открывается великолепная панорама города»
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
«С него открывается захватывающая панорама ночного Стамбула»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€206 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Стамбуле
Подняться на одну из самых красивых крыш города и сделать эффектные фото в летящем платье
Начало: У Галатской башни
«Мы с вами отправимся в одну из самых популярных фотостудий города — с неё открывается потрясающая панорама на весь Стамбул»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
5 часов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
«Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров»
Завтра в 19:30
9 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Панорама Босфора
«Вас ждут виды европейской и азиатской части, великолепные панорамы и множество исторических объектов»
Расписание: Ежедневно в 14:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Было очень легко работать с фотографом, несмотря на то, что, это была моя первая фотосессия) фотографии получились отличные! Благодарю за профессионализм!)
- ММария25 мая 2024Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
- ССергей16 мая 2024Спасибо, было красиво,вкусно и интересно.
- DDiana8 мая 2024Очень увлекательная экскурсия! Спасибо
- NNatalia4 мая 2024Все было прекрасно🙂🙂 Открытая хорошая девушка с которой легко работать на камеру. Спасибо🙂
- ППолина27 апреля 2024Чудесный экскурсовод! И потрясающая экскурсия. Всем рекомендуем!
- ААнна24 апреля 2024Начну с того, что я перфекционист и зануда (дева по гороскопу), я вижу все детали и как правило лучше промолчу,
- ККсения18 апреля 2024Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная информация, красивые фотографии и
- ААлина17 апреля 2024Это лучшая прогулка, на которой я была в Стамбуле! Лицензированный гид, подача материала "под Вас" - кому надо, сможет рассказывать
- ММилена7 апреля 2024Это было лучшим моим решением! Мастер своего дела,как экскурсовод и водитель мотоцикла-высший пилотаж. Интересно, познавательно, вкусно и с ветерком. Я очень довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Панорамы»
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