Музей турецкого и исламского искусства и этнографический музей

Мы побываем в одном из первых музеев Турции, открытом еще в конце 19 века. Здесь хранится более 15 тысяч экспонатов, включая ценные реликвии и личные вещи пророка Мухаммеда.

Затем мы отправимся в этнографический музей, где представлены традиционная одежда, украшения и, например, золотой брелок Хюррем Султан.
Музей турецкого и исламского искусства и этнографический музей
Музей турецкого и исламского искусства и этнографический музей
Музей турецкого и исламского искусства и этнографический музей
Ближайшие даты:
26
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ноя
Время начала: 10:00, 15:00

Описание экскурсии

Музей Турецких и Исламских Произведений Искусства

Музей Турецких и Исламских Произведений Искусства, расположенный в Дворце Пархалы Ибрагим Паша, является уникальным местом, где можно познакомиться с богатым наследием турецкой и исламской культуры. Этот дворец был построен для великого визиря Султана Сюлеймана и сейчас представляет собой важный культурный объект.

Важная информация о посещении

  • Стоимость входного билета в музей составляет 17 евро.
  • Дети до 6 лет могут посетить музей бесплатно.
  • Рекомендуется приобретать билеты заранее, чтобы избежать очередей.

Подготовка к экскурсии

Для комфортного участия в экскурсии советуем надеть удобную одежду. Не забудьте взять с собой деньги на личные расходы, сувениры и подарки. Это поможет вам сделать ваш визит более приятным и запоминающимся.

Место встречи

Встреча группы будет проходить около входа в музей, на площади Султана Ахмеда. Мы позаботимся о том, чтобы экскурсия прошла на высоком уровне, и ее проведет один из наших опытных гидов.

Приглашаем вас насладиться удивительным миром искусства и культуры в нашем музее!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей турецкого и исламского искусства
  • Этнографический музей
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в музей - 17 евро, дети до 6 лет - бесплатно
  • Личные расходы на еду и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около входа в музей на площади Султанахмет
Завершение: Около выхода из музея на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Надевайте комфортную одежду и обувь по погоде
  • Желательно покупать входные билеты заранее, до начала тура
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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