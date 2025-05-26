Затем мы отправимся в этнографический музей, где представлены традиционная одежда, украшения и, например, золотой брелок Хюррем Султан.
Описание экскурсии
Музей Турецких и Исламских Произведений Искусства
Музей Турецких и Исламских Произведений Искусства, расположенный в Дворце Пархалы Ибрагим Паша, является уникальным местом, где можно познакомиться с богатым наследием турецкой и исламской культуры. Этот дворец был построен для великого визиря Султана Сюлеймана и сейчас представляет собой важный культурный объект.
Важная информация о посещении
- Стоимость входного билета в музей составляет 17 евро.
- Дети до 6 лет могут посетить музей бесплатно.
- Рекомендуется приобретать билеты заранее, чтобы избежать очередей.
Подготовка к экскурсии
Для комфортного участия в экскурсии советуем надеть удобную одежду. Не забудьте взять с собой деньги на личные расходы, сувениры и подарки. Это поможет вам сделать ваш визит более приятным и запоминающимся.
Место встречи
Встреча группы будет проходить около входа в музей, на площади Султана Ахмеда. Мы позаботимся о том, чтобы экскурсия прошла на высоком уровне, и ее проведет один из наших опытных гидов.
Приглашаем вас насладиться удивительным миром искусства и культуры в нашем музее!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей турецкого и исламского искусства
- Этнографический музей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в музей - 17 евро, дети до 6 лет - бесплатно
- Личные расходы на еду и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Надевайте комфортную одежду и обувь по погоде
- Желательно покупать входные билеты заранее, до начала тура
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды