Мы побываем в одном из первых музеев Турции, открытом еще в конце 19 века. Здесь хранится более 15 тысяч экспонатов, включая ценные реликвии и личные вещи пророка Мухаммеда. Затем мы отправимся в этнографический музей, где представлены традиционная одежда, украшения и, например, золотой брелок Хюррем Султан.

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Описание экскурсии

Музей Турецких и Исламских Произведений Искусства

Музей Турецких и Исламских Произведений Искусства, расположенный в Дворце Пархалы Ибрагим Паша, является уникальным местом, где можно познакомиться с богатым наследием турецкой и исламской культуры. Этот дворец был построен для великого визиря Султана Сюлеймана и сейчас представляет собой важный культурный объект.

Важная информация о посещении

Стоимость входного билета в музей составляет 17 евро.

Дети до 6 лет могут посетить музей бесплатно.

Рекомендуется приобретать билеты заранее, чтобы избежать очередей.

Подготовка к экскурсии

Для комфортного участия в экскурсии советуем надеть удобную одежду. Не забудьте взять с собой деньги на личные расходы, сувениры и подарки. Это поможет вам сделать ваш визит более приятным и запоминающимся.

Место встречи

Встреча группы будет проходить около входа в музей, на площади Султана Ахмеда. Мы позаботимся о том, чтобы экскурсия прошла на высоком уровне, и ее проведет один из наших опытных гидов.

Приглашаем вас насладиться удивительным миром искусства и культуры в нашем музее!