Исследуйте Стамбул по следам сериала «Великолепный век» с профессиональным гидом в мини-группе.
Мечети, усыпальницы, дворец Топкапы, гарем и сокровищница — всё это в одном маршруте с живыми рассказами о султанах и Хюррем Султан.
Описание экскурсииНезабываемое путешествие по следам сериала «Великолепный век» От Сулеймание до усыпальниц династии Вы посетите ключевые места, связанные с жизнью султана Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан, увидите архитектурные шедевры эпохи Османской империи и услышите увлекательные исторические факты, которых не найти в учебниках. Мы начнем с величественной мечети Сулеймание, созданной гением архитектора Синана в XVI веке, и посетим усыпальницы султана, Хюррем Султан и их детей. Затем отправимся в мечеть Шехзаде и усыпальницу принца Мехмеда — любимого сына Хюррем и Сулеймана, а также к усыпальнице принца Джихангира. Дворец Топкапы — сердце Османской империи Вторую часть маршрута проведем в легендарном дворце Топкапы, откуда Османская империя управлялась более 400 лет. Вы увидите зал Дивана, гарем с комнатами Хюррем Султан и султана, Золотую дорожку (Алтын Йоль), гардеробную с одеждой принцев и платком Хюррем, который она вышивала в молодости. Сокровища и артефакты османской эпохи В сокровищнице вас ждут драгоценности султанов, оружие и походный трон Сулеймана. Это путешествие подарит уникальную возможность погрузиться в атмосферу османской эпохи, увидеть места, где разворачивалась история, и почувствовать себя героем «Великолепного века». Важная информация:
- Одевайтесь удобно и учитывайте прогноз погоды перед началом тура.
- Возьмите деньги на личные расходы, сувениры и подарки.
- Экскурсию проведет профессиональный лицензированный гид из нашей команды.
- Входные билеты оплачиваются отдельно (по желанию можно приобрести заранее).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Султана Сулеймана
- Усыпальница султана Сулеймана
- Усыпальница Хюррем Султан
- Усыпальница принцессы Михримах
- Мечеть принца Мехмеда
- Усыпальница принца Мехмеда
- Усыпальница принца Джихангира
- Дворец Топкапы
- Гардеробная султанов и принцев
- Сокровищница
- Гарем
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет во дворец Топкапы - 2400 лир
- Личные расходы на еду и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: На площади Султан Ахмет в центре старого города
Завершение: Около мечети Султана Сулеймана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
