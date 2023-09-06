Что вас ожидает

Площадь Ипподром — место, где когда-то проходили зрелищные скачки на лошадях. Сегодня это одна из главных площадей города. Вы увидите на ней артефакты разных времён: Египетский обелиск, Змеевидную колонну, Немецкий фонтан и колонну Константина.

Айя-София — вы посетите величественную мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира. Мы поделимся её историей и расшифруем особенности архитектуры.

Цистерна Базилика — мы осмотрим изнутри уникальное подземное сооружение, которое 1000 лет обеспечивало питьевой водой жителей Константинополя. Я поделюсь печальной историей Медузы Горгоны, ставшей символом Цистерны.

Гранд-Базар — крупнейший рынок Стамбула. Я расскажу вам, как правильно торговаться в Турции и почему местные жители так искусны в этом хитром деле.

Мечеть Сулеймание — мы посетим великолепную мечеть, построенную в честь османского султана Сулеймана. На её территории вы увидите две усыпальницы: самого султана и его любимой жены Хюррем.

Египетский базар — яркий рынок со специями, пряностями и сладостями, где вы сможете купить сувениры и выпить чай.

Организационные детали