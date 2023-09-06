Посетить главные достопримечательности города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Приглашаем всего за полдня осмотреть все самые-места Стамбула! Вы посетите площадь Ипподром, Айю-Софию, мечеть Сулеймание, Цистерну Базилику и Гранд-Базар. А также полюбуетесь фантастическим видом на Босфор и бухту Золотой Рог.
Мы расскажем, как развивался город, как он был столицей великих империй и что происходит с ним сегодня.
Мы расскажем, как развивался город, как он был столицей великих империй и что происходит с ним сегодня.
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Описание
Что вас ожидает
Площадь Ипподром — место, где когда-то проходили зрелищные скачки на лошадях. Сегодня это одна из главных площадей города. Вы увидите на ней артефакты разных времён: Египетский обелиск, Змеевидную колонну, Немецкий фонтан и колонну Константина.
Айя-София — вы посетите величественную мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира. Мы поделимся её историей и расшифруем особенности архитектуры.
Цистерна Базилика — мы осмотрим изнутри уникальное подземное сооружение, которое 1000 лет обеспечивало питьевой водой жителей Константинополя. Я поделюсь печальной историей Медузы Горгоны, ставшей символом Цистерны.
Гранд-Базар — крупнейший рынок Стамбула. Я расскажу вам, как правильно торговаться в Турции и почему местные жители так искусны в этом хитром деле.
Мечеть Сулеймание — мы посетим великолепную мечеть, построенную в честь османского султана Сулеймана. На её территории вы увидите две усыпальницы: самого султана и его любимой жены Хюррем.
Египетский базар — яркий рынок со специями, пряностями и сладостями, где вы сможете купить сувениры и выпить чай.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Билеты в Цистерну Базилику оплачиваются дополнительно — 350 лир с человека.
в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 15:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Beyhan — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1055 туристов
Приветствую, я частный гид в Стамбуле и больше 20 лет занимаюсь любимым делом — туризмом. Сейчас работаю с командой увлеченных коллег. Мы поможем организовать ваш идеальный отдых в Стамбуле!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kamil
6 сен 2023
Экскурсия и гид нам очень понравились. Бейхан - кладезь интересной информации. Экскурсия хорошо организована по времени. В очередях нигде не стояли. Бейхан нас нигде не торопил, давал время на фото и погрузиться в атмосферу. В то же время мы везде успели побывать и узнать много интересного. Рекомендую экскурсию и гида!
А
Александра
4 сен 2023
Очень хороший гид. Все подробно рассказал. Смело рекомендую.
Евгения
2 сен 2023
Отличная экскурсия с которой состоялось наше знакомство с колоритным Стамбулом, наш гид, не помним его имени, занял нам очередь в мечеть Софии, и мы попали внутрь уже в 9:15, за что ему большое спасибо, также стоит отметить высокую степень организации маршрута. В общем большое спасибо!
Т
Тимур
31 авг 2023
Спасибо большое Бейхану за проведенную экскурсию. Получился индивидуальный формат, так как в группе были только я с женой. Так сложилось, что мы опоздали на 50 минут, Бейхан нас благополучно дождался и провел интуресную экскурсию. Прикоснуться к истории человечества в сопровождении историков - это прекрасно. Спасибо за сервис
О
Оксана
23 авг 2023
Экскурсия идеально подойдёт для тех, кто первый раз в Стамбуле и хочет охватить все значимые достопримечательности, программа составлена удобно, мы почти нигде не стояли в очереди. По времени и количеству информации все рассчитано хорошо, гид рассказал нам много интересного и охотно отвечал на вопросы. Время пролетело незаметно, большое спасибо!
о
ольга
11 авг 2023
Это была прекраснейшая экскурсия по Стамбулу и составления первого впечатления о городе. Так получилось, что мы были первыми, кто попал на «топовые места стамбула в мини группе», нас было только два человека, считайте индивидуально. Маршрут составлен был грамотно, успели во все основные исторические места. Гид у нас был Бейхан, он очень приятный собеседник и отлично владеет русским, ответил на все интересующие вопросы (у нас их было очень много) начиная от вкусных колоритных местечек с едой и заканчивая историческими фактами из Великолепного века. Время пролетело незаметно и очень активно, мы не устали от прогулки в несколько часов, а наоборот прониклись культурой и историей, спасибо большое!
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