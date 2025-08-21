Мои заказы

Настоящий Стамбул: backstage-прогулка с режиссёром

Выйти за рамки классической экскурсии и встретиться с городом - без дублей и без сценария
Уже видели Айя-Софию и блуждали в узорах Султанахмета? Пора открыть Стамбул без грима! Это не экскурсия, а прогулка с местным жителем по знаковым локациям и закулисью: вместо заученных дат и
фраз — шум улиц, аромат кофе и симита, голоса прохожих и атмосфера районов, где почти не бывает туристов. Будем двигаться по настроению, как в фильме, где есть только вы и город.

5
2 отзыва
Описание экскурсии

Какой Стамбул вы увидите со мной

Я не гид. Я — режиссёр, живущий в этом городе, влюблённый в него, и ведущий вас не по маршруту, а по ощущениям.

Что вас ожидает

Галатский мост — символ стамбульского ритма и сцена, в которой каждый кадр полон жизни. Здесь встречаются берега, запах жареной рыбы, голоса рыбаков и бесконечный поток людей.

Лестница Камондо. Вы увидите самую фотогеничную лестницу города — словно декорацию к европейскому арт-хаусу.

Галатская башня. Могучая и кинематографичная, она — как немой свидетель перевоплощений Стамбула. Мы пройдём к ней особым маршрутом, чтобы вы почувствовали масштаб истории.

Улица Истикляль. Улица-камертон, где город звучит громко, как восточный джаз.

Площадь Таксим — городской эпицентр. Порой шумный и противоречивый, но всегда живой.

Нишанташи. Мы переместимся в элегантный ритм, который выглядит как стильный интерьер в фильме.

Парк Мачка. Замедлимся среди пешеходных мостиков, зелени и шума листвы.

Галатапорт — современная часть города. Вас ждёт панорама Босфора — фон для финальной сцены, где камера замедляется, а вы просто наслаждаетесь моментом.

Каракёй. И финальные титры в стиле урбан-арт — граффити, кофейни, улочки, которые хочется запомнить. Идеальное место, чтобы осознать: вы не просто гуляли — вы были внутри кино.

Во время прогулки я не читаю лекций, а делюсь ощущениями от настоящего Стамбула — глазами режиссёра. Мы обсудим:

  • Как устроена жизнь в городе: где завтракают, как отдыхают и куда ускользают от суеты местные жители
  • Как от квартала к кварталу меняется архитектура, ритм и настроение
  • Почему Галатский мост — это не просто мост, а Истикляль — не улица, а хроника Стамбула
  • Что скрывается за фасадами старинных зданий и как на самом деле выглядит повседневная уличная жизнь
  • Как режиссёр воспринимает пространство: через свет, звук, движение и случайные эпизоды, складывающиеся в живую картину города

Организационные детали

  • Маршрут подходит для взрослых и подростков старше 12 лет. Не рекомендую людям с ограничениями подвижности — прогулка включает лестницы и подъёмы
  • Мы не посещаем музеи и не стоим в очередях — это другой формат взаимодействия с городом
  • По предварительной договорённости прогулка возможна на английском/турецком (в сопровождении переводчика или с адаптацией стиля)

Что важно знать заранее:

  • Прогулка не рассчитана на экскурсионный формат «от и до». Это живая история города без чёткого сценария
  • В маршрут могут вноситься изменения в зависимости от погоды, настроения и ваших интересов
  • Во время прогулки возможны кофе-паузы (оплачиваются отдельно по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Стамбуле
Живу в Стамбуле с 2023 года — и до сих пор каждый день открываю в нём новое. Я — режиссёр по профессии и по духу, поэтому мои прогулки — это
не экскурсии, а маленькие постановки. Без заученных текстов и музейных маршрутов. Я не гид, а скорее «свой человек в городе», который встречает вас как друга и делится Стамбулом, в который невозможно не влюбиться. Это не про даты, это про ощущение: шум Босфора, чай в уличном стаканчике, запах кукурузы, крики чаек и вечерний свет на стенах старых особняков. Знаю, где найти тишину в центре города, куда уходит местная молодёжь, как по-настоящему прочувствовать Истанбул, а не просто пройтись по нему. Я провожу не экскурсии, а прогулки с атмосферой. Маршрут всегда немного меняется — ведь главное не путь, а впечатление.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Вадим
Вадим
21 авг 2025
С первых минут встречи создалась дружеская атмосфера, будто встретился со старым приятелем и он показывает вам город.
Классно, что маршрут гибкий, мы сами можем выбирать направление, но Кирилл направляет, иногда идем
в такие переулки, куда сами бы ни за что не зашли, и там всегда ждут интересные места.
Прошлись по парку, богатым улочкам района Нишанташи, возле галаты, порта, поехали в азиатскую часть на пароме, перекусили в каком то баре на крыше, да всего не перечислишь, в общем, даже девочка, которая не хотела идти на экскурсию (не любит заученные маршруты и гидов) осталась очень довольна

М
Михаил
15 авг 2025
Душевно прогулялись с Кириллом по Стамбулу в районе Бейоглу. Поболтали о жизни турков. Чем живут, какие есть проблемы, особенности. Потом скатались на пароме в азиатскую часть города. Там посидели в баре и сравнили жизнь на разных берегах Босфора. Кирилл подстраивал маршрут под наши интересы и под наш предыдущий опыт посещения Стамбула. Лайфхак: Кирилл очень хорошо ставит кадр на фото!;)
