Севджан проводит ещё 1 экскурсию

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Роскошь и краски Стамбула

Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка

Севджан
Севджан – Гид из Стамбула
Огромный, шумный, колоритный, поражающий своей древностью и контрастом цивилизаций — таким предстанет перед вами Стамбул на этой прогулке 👣.

Мы распутаем нити европейской и азиатской культуры в залах Долмабахче.

Вспомним романтичную историю 📖 знаменитой Роксоланы у стен мечети Сулеймание.

А потом попадем в красочный калейдоскоп на Рынке пряностей и специй.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула

Что вас ожидает

Дворец, достойный султана
Минуя очереди, мы пройдем во дворец Долмабахче. Его комплекс красуется у пролива Босфор и поражает великолепием еще издалека. Здесь классицизм и барокко тесно переплелись с деталями османской архитектуры — я помогу вам разобраться, что откуда. Любуясь богато украшенными залами и их не менее богатыми коллекциями хрусталя, фарфора, картин и других бесценных вещей, вы послушаете о хозяевах дворца и их быте.

Шедевр знаменитого архитектора
После мы посетим мечеть Сулеймание — одну из самых красивых 🤩 в Стамбуле, ведь автором проекта был знаменитый Синан! Она примечательна не только своим убранством: сам султан Сулейман, его любимая супруга Хюррем и их дети покоятся здесь в мавзолее. Вы раскроете правдивую историю 📖 «Великолепного века» и представите, какими на самом деле были эти персонажи.

Буйство красок Рынка специй
А завершится прогулка 👣 на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара. Пожалуй, это самая ароматная и атмосферная достопримечательность 🏛️ Стамбула! Я помогу не потеряться в этом многообразии, расскажу о разных специях и других популярных товарах в Турции, и посоветую, что стоит увезти в качестве сувенира 🎁.

Организационные детали

Отдельно оплачивается проезд на транспорте и билеты 🎫 в Долмабахче — 90 лир (с посещением гарема 120 лир). С лицензированным гидом вы пройдёте в музеи 🖼 без очереди, билеты для гида не нужны.

Начало и место завершения
🚩 в районе Бешикташ
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула
Роскошь и краски Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Севджан
Севджан
Здравствуйте! Я работаю гидом уже больше 27 лет, есть аккредитация Министерства Культуры и Туризма Республики Турция. Провожу классические и необычные экскурсии по Стамбулу. Всегда готова составить любой маршрут по вашим пожеланиям.
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