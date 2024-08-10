Севджан проводит ещё 1 экскурсию

Огромный, шумный, колоритный, поражающий своей древностью и контрастом цивилизаций — таким предстанет перед вами Стамбул на этой прогулке. Мы распутаем нити европейской и азиатской культуры в залах Долмабахче. Вспомним романтичную историю знаменитой Роксоланы у стен мечети Сулеймание. А потом попадем в красочный калейдоскоп на Рынке пряностей и специй.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Дворец, достойный султана

Минуя очереди, мы пройдем во дворец Долмабахче. Его комплекс красуется у пролива Босфор и поражает великолепием еще издалека. Здесь классицизм и барокко тесно переплелись с деталями османской архитектуры — я помогу вам разобраться, что откуда. Любуясь богато украшенными залами и их не менее богатыми коллекциями хрусталя, фарфора, картин и других бесценных вещей, вы послушаете о хозяевах дворца и их быте.

Шедевр знаменитого архитектора

После мы посетим мечеть Сулеймание — одну из самых красивых в Стамбуле, ведь автором проекта был знаменитый Синан! Она примечательна не только своим убранством: сам султан Сулейман, его любимая супруга Хюррем и их дети покоятся здесь в мавзолее. Вы раскроете правдивую историю «Великолепного века» и представите, какими на самом деле были эти персонажи.

Буйство красок Рынка специй

А завершится прогулка на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара. Пожалуй, это самая ароматная и атмосферная достопримечательность Стамбула! Я помогу не потеряться в этом многообразии, расскажу о разных специях и других популярных товарах в Турции, и посоветую, что стоит увезти в качестве сувенира.

Организационные детали

Отдельно оплачивается проезд на транспорте и комбинированный билет во дворец Долмабахче: Селамлык, гарем и картинную галерею — 2250 лир за чел. С лицензированным гидом вы пройдёте в музеи без очереди, билеты для гида не нужны.