Севджан проводит ещё 1 экскурсию

Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Огромный, шумный, колоритный, поражающий своей древностью и контрастом цивилизаций — таким предстанет перед вами Стамбул на этой прогулке. Мы распутаем нити европейской и азиатской культуры в залах Долмабахче. Вспомним романтичную историю знаменитой Роксоланы у стен мечети Сулеймание. А потом попадем в красочный калейдоскоп на Рынке пряностей и специй.
Минуя очереди, мы пройдем во дворец Долмабахче. Его комплекс красуется у пролива Босфор и поражает великолепием еще издалека. Здесь классицизм и барокко тесно переплелись с деталями османской архитектуры — я помогу вам разобраться, что откуда. Любуясь богато украшенными залами и их не менее богатыми коллекциями хрусталя, фарфора, картин и других бесценных вещей, вы послушаете о хозяевах дворца и их быте.
Шедевр знаменитого архитектора
После мы посетим мечеть Сулеймание — одну из самых красивых в Стамбуле, ведь автором проекта был знаменитый Синан! Она примечательна не только своим убранством: сам султан Сулейман, его любимая супруга Хюррем и их дети покоятся здесь в мавзолее. Вы раскроете правдивую историю «Великолепного века» и представите, какими на самом деле были эти персонажи.
Буйство красок Рынка специй
А завершится прогулка на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара. Пожалуй, это самая ароматная и атмосферная достопримечательность Стамбула! Я помогу не потеряться в этом многообразии, расскажу о разных специях и других популярных товарах в Турции, и посоветую, что стоит увезти в качестве сувенира.
Организационные детали
Отдельно оплачивается проезд на транспорте и комбинированный билет во дворец Долмабахче: Селамлык, гарем и картинную галерею — 2250 лир за чел. С лицензированным гидом вы пройдёте в музеи без очереди, билеты для гида не нужны.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Бешикташ
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Севджан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 641 туриста
Здравствуйте! Я работаю гидом уже больше 27 лет, есть аккредитация Министерства Культуры и Туризма Республики Турция. Провожу классические и необычные экскурсии по Стамбулу. Всегда готова составить любой маршрут по вашим пожеланиям.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Севжан - профессиональный гид, с образованием и дипломом! Русский отличный! Очень интересно! Нам было очень интересно и приятно с ней общаться. У нас было заранее с ней забронировано два дня экскурсий и обе прошли в теплой атмосфере на ура! Всем рекомендую гида, мне есть с чем сравнить)
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Эльвира
Супер экскурсия, очень профессиональный гид, которая провела интересную экскурсию для всей семьи, рекомендую экскурсию и гида, много запомнили, много посмотрели
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Юлия
Севджан - хороший гид,, с приличным акцентом, конечно, но тем не менее было интересно. Экскурсионный маршрут состоял из дворца Долмабахче, Цистерны Базилики и мечети Сулеймание. Ввиду разыгравшегося проливного дождя нам читать дальшеуменьшить
удалось лишь осмотреть дворец. Остальное пришлось отменить. Дворец - хорош, много диковинного и интересного в его убранстве. Но во второй раз я бы не пошла в Долмабахче, лучше поеду, что мы и сделали повторно, в Топкапы)) Сам сервис Трипстер сработал оперативно, без проволочек, за что спасибо) Только напрягло, что мы оплатили полный маршрут, а посмотрели лишь 1/3 от запланированного.
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Елена
Были в Долмабахче вместе с Севджан - всем советую)! Севджан очень колоритная, знающая, профессионал своего дела. Нам было очень интересно!
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Константин
Спасибо огромное Севджан за отличную экскурсию! Интеллигентная, спокойная, отлично владеющая русским языком! В Долмабахче, вроде, можно взять аудиогид, но самостоятельная экскурсия не дала бы такого погружения в историю, столько интересных фактов читать дальшеуменьшить
и незаметных деталей. Дворец великолепен! Также посетили мечеть Сулеймание! По пути, по совету Севджан, мы пробовали разные местные деликатесы, уличную еду и остались в полном восторге. Дополнительно по нашей просьбе, Севджан организовала нам экскурсию по Босфору. Морская прогулка прошла отлично и без гида была бы не столь информативна! Время пролетело незаметно и очень познавательно! Очень рекомендуем!
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Е
Елена
Роскошный дворец, роскошная экскурсия! Это была наша вторая экскурсия с Севджан и великолепно проведенный день! Сами мы бы не получили столько удовольствия от посещения дворца. Севджан рассказала много интересного о читать дальшеуменьшить
строительстве и жизни во дворце, о султанах, о традициях, об обычаях и многом другом. Мимо нас просто проносились огромные групповые экскурсии, а мы спокойно и неспешно наслаждались красотой интерьеров и увлекательным рассказом гида. Потом посетили мечеть Сулеймание и узнали откуда в Стамбуле взялся Египетский базар. Всё очень интересно и познавательно! Спасибо огромное!