Севджан проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дворец, достойный султана

Минуя очереди, мы пройдем во дворец Долмабахче. Его комплекс красуется у пролива Босфор и поражает великолепием еще издалека. Здесь классицизм и барокко тесно переплелись с деталями османской архитектуры — я помогу вам разобраться, что откуда. Любуясь богато украшенными залами и их не менее богатыми коллекциями хрусталя, фарфора, картин и других бесценных вещей, вы послушаете о хозяевах дворца и их быте.

Шедевр знаменитого архитектора

После мы посетим мечеть Сулеймание — одну из самых красивых 🤩 в Стамбуле, ведь автором проекта был знаменитый Синан! Она примечательна не только своим убранством: сам султан Сулейман, его любимая супруга Хюррем и их дети покоятся здесь в мавзолее. Вы раскроете правдивую историю 📖 «Великолепного века» и представите, какими на самом деле были эти персонажи.

Буйство красок Рынка специй

А завершится прогулка 👣 на Египетском рынке — втором по размеру после стамбульского Гранд-базара. Пожалуй, это самая ароматная и атмосферная достопримечательность 🏛️ Стамбула! Я помогу не потеряться в этом многообразии, расскажу о разных специях и других популярных товарах в Турции, и посоветую, что стоит увезти в качестве сувенира 🎁.

Организационные детали

Отдельно оплачивается проезд на транспорте и билеты 🎫 в Долмабахче — 90 лир (с посещением гарема 120 лир). С лицензированным гидом вы пройдёте в музеи 🖼 без очереди, билеты для гида не нужны.