Нетуристические кварталы города, которые находятся в азиатской части Стамбула.
Улицы, которые еще не истоптаны караванами туристов, вы увидите жизнь Стамбула изнутри, познакомитесь с настоящим городом вне туристической атмосферы.
Мы прогуляемся по улочкам одного из самых живописных, самобытных кварталов Стамбула — по Греческому кварталу.
Пройдем по району, где любят отдыхать и веселиться местные жители — район Кадыкей — рынки, магазины, бары и рестораны.
Улицы, которые еще не истоптаны караванами туристов, вы увидите жизнь Стамбула изнутри, познакомитесь с настоящим городом вне туристической атмосферы.
Мы прогуляемся по улочкам одного из самых живописных, самобытных кварталов Стамбула — по Греческому кварталу.
Пройдем по району, где любят отдыхать и веселиться местные жители — район Кадыкей — рынки, магазины, бары и рестораны.
Ближайшие даты:
30
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31
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Что вас ожидает:
- Район Ускюдар
- Греческий квартал
- Панорама Стамбула
- Район Кадыкей
- Переплывая Босфор на пароме мы так же увидим Галатскую башню
- Мечеть Сулеймание
- Дворец Топкапы
- Св. Софию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нетуристический СтамбулПриглашаю вас на экскурсию по неизведанным улочкам азиатской части города. На этой экскурсии мы посетим район Ускюдар, который в Османский период называли городом жен султанов, посетим музей посвященный Османской династии.
Пройдем по улочкам одного из самых живописных, самобытных кварталов Стамбула - по Греческому кварталу. Это район Балат — является одним из старейших и самых живописных районов Стамбула. Известный своим историческим наследием, красочные улицы, различные церкви и синагоги, Балат в последние годы стал одной из самых известных туристических зон Стамбула. Как только вы ступаете на Балат, вас окружает неповторимая атмосфера. Самая известная и выдающаяся часть Балата – это его красочные дома.
Поднимемся на самую высокую точку города, откуда открывается чарующий вид на Стамбул. Увидим один из новых символов города мечеть Большая Чамлыджа. Величественная Чамлыджа (Çamlıca Camii) — самая большая мечеть Стамбула и Турции. Впечатляет размерами и красотой. Комплекс расположен на одноименном холме в азиатской части Стамбула в районе Ускюдар. Это самая высокая точка города. С обзорной площадки у мечети открываются хорошие виды на Стамбул и Босфор.
Так же мы пройдем по району, где любят отдыхать и веселиться местные жители — район Кадыкей — рынки,магазины,бары и рестораны. Район Кадыкей — это настоящий Стамбул, в котором хочется не бегать по мечетям и туристическим точкам, а просто гулять по улицам и паркам, любоваться морскими видами, пить лучший кофе в городе и смотреть как живут горожане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Для проезда на общ-ом транспорте необходимо приобрести istanbul kart
- Оплата за проезд не включена в стоимость. на чел. по 50 лир. Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пристань ЭминонюЗавершение: В зависимости от программы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Место встречи по договорённости с гидом. Для проезда на общ-ом траспорте необходимо приобрести istanbul kart
- Оплата за проезд не включена в стоимость
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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