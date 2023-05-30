Нетуристический СтамбулПриглашаю вас на экскурсию по неизведанным улочкам азиатской части города. На этой экскурсии мы посетим район Ускюдар, который в Османский период называли городом жен султанов, посетим музей посвященный Османской династии.

Пройдем по улочкам одного из самых живописных, самобытных кварталов Стамбула - по Греческому кварталу. Это район Балат — является одним из старейших и самых живописных районов Стамбула. Известный своим историческим наследием, красочные улицы, различные церкви и синагоги, Балат в последние годы стал одной из самых известных туристических зон Стамбула. Как только вы ступаете на Балат, вас окружает неповторимая атмосфера. Самая известная и выдающаяся часть Балата – это его красочные дома.

Поднимемся на самую высокую точку города, откуда открывается чарующий вид на Стамбул. Увидим один из новых символов города мечеть Большая Чамлыджа. Величественная Чамлыджа (Çamlıca Camii) — самая большая мечеть Стамбула и Турции. Впечатляет размерами и красотой. Комплекс расположен на одноименном холме в азиатской части Стамбула в районе Ускюдар. Это самая высокая точка города. С обзорной площадки у мечети открываются хорошие виды на Стамбул и Босфор.

Так же мы пройдем по району, где любят отдыхать и веселиться местные жители — район Кадыкей — рынки,магазины,бары и рестораны. Район Кадыкей — это настоящий Стамбул, в котором хочется не бегать по мечетям и туристическим точкам, а просто гулять по улицам и паркам, любоваться морскими видами, пить лучший кофе в городе и смотреть как живут горожане.