Круиз
Круиз на Принцевы острова с обедом (без трансфера)
Покинуть шумный Стамбул и погулять по Бююкаде, Хейбелиаде и Бургазаде без гида
Начало: В яхт-клубе Milana
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€32 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по острову Хейбелиада
Увидеть и сохранить на память неожиданный Стамбул - зелёный, тихий, островной
Начало: На пристани Хейбелиада
Завтра в 09:30
7 фев в 09:30
€250 за всё до 4 чел.
-
19%
Водная прогулка
Принцевы острова: Бююкада и Хейбелиада
Трансфер, самостоятельные прогулки и обед на корабле - идеальный день вдали от Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
7 фев в 08:30
€38
€47 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Остров Хейбелиада»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в феврале 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Остров Хейбелиада" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 250 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2026 год по теме «Остров Хейбелиада», 2 ⭐ отзыва, цены от €32. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель