Остров Хейбелиада – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Хейбелиада» в Стамбуле, цены от €32, скидки до 19%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Круиз на Принцевы острова с обедом (без трансфера)
На яхте
Круизы
6.5 часов
1 отзыв
Круиз
Круиз на Принцевы острова с обедом (без трансфера)
Покинуть шумный Стамбул и погулять по Бююкаде, Хейбелиаде и Бургазаде без гида
Начало: В яхт-клубе Milana
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€32 за человека
Фотопрогулка по острову Хейбелиада
Пешая
4 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по острову Хейбелиада
Увидеть и сохранить на память неожиданный Стамбул - зелёный, тихий, островной
Начало: На пристани Хейбелиада
Завтра в 09:30
7 фев в 09:30
€250 за всё до 4 чел.
Принцевы острова: Бююкада и Хейбелиада
5 часов
-
19%
Водная прогулка
Принцевы острова: Бююкада и Хейбелиада
Трансфер, самостоятельные прогулки и обед на корабле - идеальный день вдали от Стамбула
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
7 фев в 08:30
€38€47 за человека

