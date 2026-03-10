Погрузитесь в тысячелетнюю историю Стамбула без очередей и лишних трат. Официальный абонемент открывает двери в 12 лучших музеев — от роскошных дворцов до древних мозаик.
За 5 дней вы ощутите величие Византии, Османской империи и современного Стамбула в удобном и выгодном формате.
Описание билета
Один билет — все главные музеи С официальным музейным абонементом Стамбула вы легко откроете для себя культурные сокровища города. Этот единый музейный билет, одобренный Министерством культуры и туризма Турции, даёт доступ в 12 самых популярных музеев Стамбула без лишних хлопот. Экономьте время и деньги — проходите без очереди в знаковые достопримечательности: от роскошных залов дворца-музея «Топкапы» до умиротворяющей атмосферы музея «Айя-Ирини». Один билет — максимум впечатлений и удобства. Гибко и удобно Абонемент действует 5 дней, и за это время вы можете посетить каждый музей по одному разу в комфортном для себя ритме. Идеальное решение для тех, кто хочет познакомиться со Стамбулом глубоко и без спешки. Важная информация:
После бронирования вы получите электронный музейный билет. Вы сможете посетить каждую достопримечательность один раз в течение 5 дней с момента активации. Электронный билет не действует для посещения ночных музеев.
• Часы работы достопримечательностей:
- Дворец Топкапы — со среды по понедельник с 09:00 до 18:00 — Галатская башня — ежедневно с 08:30 до 11:55 — Археологические музеи — ежедневно с 09:00 до 18:30 — Музей турецкого и исламского искусства — ежедневно с 09:00 до 17:30 — Музей мозаики Большого дворца — ежедневно с 09:00 до 18:30 — Музей Тюрбеса — со вторника по воскресенье с 09:00 до 20:00 — Музей крепости Румели Хисары — со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00 — Музей истории науки и техники в исламе — ежедневно с 09:00 до 17:30 — Музей культуры Галаты и кружащихся дервишей — со вторника по воскресенье с 09:00 до 18:30 • Не включено в билет: Собор Святой Софии и цистерна Базилика.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец-музей Топкапы (закрыт по вторникам)
- Апартаменты Гарема (закрыты по вторникам, посетить их можно в один день с дворцом Топкапы, поскольку они расположены вместе)
- Музей Святой Ирины (закрыт по вторникам, посетить можно в один день с дворцом Топкапы, поскольку они расположены вместе)
- Археологические музеи Стамбула (некоторые части находятся на реставрации)
- Галатская башня
- Девичья башня
- Музей турецкого и исламского искусства
- Музей истории науки и техники в исламе
- Стамбульский музей мозаики (временно закрыт на реставрацию на очень короткое время)
- Музей крепости Румели (закрыт по понедельникам)
- Дом-музей Галата Мевлеви (частично закрыт на реставрацию)
- Музей Адама Мицкевича
Что включено
- Входной билет более чем в 10 достопримечательностей Стамбула
- Проход без очереди
- Аудиогид во дворце Топкапы
Что не входит в цену
- Трансфер
- Услуги гида
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По выбору
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
