Один билет — все главные музеи С официальным музейным абонементом Стамбула вы легко откроете для себя культурные сокровища города. Этот единый музейный билет, одобренный Министерством культуры и туризма Турции, даёт доступ в 12 самых популярных музеев Стамбула без лишних хлопот. Экономьте время и деньги — проходите без очереди в знаковые достопримечательности: от роскошных залов дворца-музея «Топкапы» до умиротворяющей атмосферы музея «Айя-Ирини». Один билет — максимум впечатлений и удобства. Гибко и удобно Абонемент действует 5 дней, и за это время вы можете посетить каждый музей по одному разу в комфортном для себя ритме. Идеальное решение для тех, кто хочет познакомиться со Стамбулом глубоко и без спешки. Важная информация:

После бронирования вы получите электронный музейный билет. Вы сможете посетить каждую достопримечательность один раз в течение 5 дней с момента активации. Электронный билет не действует для посещения ночных музеев.

• Часы работы достопримечательностей: