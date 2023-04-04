1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности
Начало: В районе Султанахмет
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€163 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: около метро Султанахмет
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
143€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
История крепостных стен Константинополя
Увидеть цитадель, пережившую набеги варваров и крестоносцев, и зайти в Музей римской мозаики
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 апреля 2023Были на экскурсии с Севджан вчера. Нам очень понравилось. Севджан великолепно рассказывает, показывает все достопримечательности так, что становится ещё интереснее.
- ООльга29 декабря 2020Живая история СтамбулаЭкскурсия очень понравилась! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей Мозаики»
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