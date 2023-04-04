читать дальше Ощущение, что мы видели ВСЕ! Организация тоже выше всяческих похвал: маршрут, время, длительность - все было индивидуально подстроено под наш непростой тайминг и круг интересов. Искренне рекомендуем Севджан как гида, организатора и эксперта по Стамбулу. Спасибо

Были на экскурсии с Севджан вчера. Нам очень понравилось. Севджан великолепно рассказывает, показывает все достопримечательности так, что становится ещё интереснее.