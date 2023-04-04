Экскурсии в музей Мозаики

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Мозаики» в Стамбуле, цены от €129, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности
Начало: В районе Султанахмет
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
163 за всё до 4 чел.
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: около метро Султанахмет
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
143129 за всё до 4 чел.
История крепостных стен Константинополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
История крепостных стен Константинополя
Увидеть цитадель, пережившую набеги варваров и крестоносцев, и зайти в Музей римской мозаики
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 апреля 2023
    Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
    Были на экскурсии с Севджан вчера. Нам очень понравилось. Севджан великолепно рассказывает, показывает все достопримечательности так, что становится ещё интереснее.
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    Ощущение, что мы видели ВСЕ! Организация тоже выше всяческих похвал: маршрут, время, длительность - все было индивидуально подстроено под наш непростой тайминг и круг интересов. Искренне рекомендуем Севджан как гида, организатора и эксперта по Стамбулу. Спасибо

  • О
    Ольга
    29 декабря 2020
    Живая история Стамбула
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей Мозаики»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
  2. В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
  3. История крепостных стен Константинополя
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  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Музей Мозаики" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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