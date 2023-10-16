Увидеть резиденцию султанов и по Босфору прокатиться до самой богемной части города
Мы увидим город с обеих сторон: начнём прогулку в европейской части — посетим дворец Топкапы, хранящий роскошь Великолепного века.
А затем по широкой глади пролива переместимся в азиатскую часть города и встретимся там с другим Стамбулом — современным, творческим, красочным и молодым.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дворец Топкапы
Мы посетим огромный дворцовый комплекс, который был главной резиденцией турецких падишахов. Вы пройдётесь по его шикарным залам, рассмотрите украшения султанов и их жён, дворцовую мебель и покрытые золотом троны, столовое серебро и великолепную коллекцию фарфора. Я поделюсь увлекательными историями о правящей династии и подробно расскажу, как жили повелители и их гаремы.
На пароме — в Кадыкёй
Из европейской части Стамбула в азиатскую мы переместимся на пароме. Район Кадыкёй покажет вам совершенно другую сторону Стамбула — спокойную, красочную и очень творческую. Вы посетите колоритный рынок, где продают свежую рыбу, спелые фрукты и турецкую пиццу. Рассмотрите граффити на домах и полюбуетесь Мраморным морем с холмов. А в богемном квартале Мода мы прогуляемся по уютным улочкам с россыпью модных кафешек и магазинов.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Билет во дворец Топкапы: без посещения гарема — 750 лир, с посещением гарема — 950 лир. Детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет — скидка 50%. Для детей необходим документ, подтверждающий возраст.
- Билет на паром — 20 лир
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у дворца Топкапы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.