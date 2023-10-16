Стамбул на каждом берегу Босфора выглядит по-разному. Мы увидим город с обеих сторон: начнём прогулку в европейской части — посетим дворец Топкапы, хранящий роскошь Великолепного века. А затем по широкой глади пролива переместимся в азиатскую часть города и встретимся там с другим Стамбулом — современным, творческим, красочным и молодым.

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Описание

Что вас ожидает

Дворец Топкапы

Мы посетим огромный дворцовый комплекс, который был главной резиденцией турецких падишахов. Вы пройдётесь по его шикарным залам, рассмотрите украшения султанов и их жён, дворцовую мебель и покрытые золотом троны, столовое серебро и великолепную коллекцию фарфора. Я поделюсь увлекательными историями о правящей династии и подробно расскажу, как жили повелители и их гаремы.

На пароме — в Кадыкёй

Из европейской части Стамбула в азиатскую мы переместимся на пароме. Район Кадыкёй покажет вам совершенно другую сторону Стамбула — спокойную, красочную и очень творческую. Вы посетите колоритный рынок, где продают свежую рыбу, спелые фрукты и турецкую пиццу. Рассмотрите граффити на домах и полюбуетесь Мраморным морем с холмов. А в богемном квартале Мода мы прогуляемся по уютным улочкам с россыпью модных кафешек и магазинов.

Организационные детали

Дополнительные расходы: