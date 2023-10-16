Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй

Увидеть резиденцию султанов и по Босфору прокатиться до самой богемной части города

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Стамбул на каждом берегу Босфора выглядит по-разному.

Мы увидим город с обеих сторон: начнём прогулку в европейской части — посетим дворец Топкапы, хранящий роскошь Великолепного века.

А затем по широкой глади пролива переместимся в азиатскую часть города и встретимся там с другим Стамбулом — современным, творческим, красочным и молодым.
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Прогулка по Стамбулу: от дворца Топкапы - в районы Мода и Кадыкёй
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дворец Топкапы

Мы посетим огромный дворцовый комплекс, который был главной резиденцией турецких падишахов. Вы пройдётесь по его шикарным залам, рассмотрите украшения султанов и их жён, дворцовую мебель и покрытые золотом троны, столовое серебро и великолепную коллекцию фарфора. Я поделюсь увлекательными историями о правящей династии и подробно расскажу, как жили повелители и их гаремы.

На пароме — в Кадыкёй

Из европейской части Стамбула в азиатскую мы переместимся на пароме. Район Кадыкёй покажет вам совершенно другую сторону Стамбула — спокойную, красочную и очень творческую. Вы посетите колоритный рынок, где продают свежую рыбу, спелые фрукты и турецкую пиццу. Рассмотрите граффити на домах и полюбуетесь Мраморным морем с холмов. А в богемном квартале Мода мы прогуляемся по уютным улочкам с россыпью модных кафешек и магазинов.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Билет во дворец Топкапы: без посещения гарема — 750 лир, с посещением гарема — 950 лир. Детям до 6 лет бесплатно, детям 7-12 лет — скидка 50%. Для детей необходим документ, подтверждающий возраст.
  • Билет на паром — 20 лир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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