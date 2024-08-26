Шиле:

Идеальное место для спокойного отдыха у моря.

Погрузитесь в очарование и тишину Шиле, скрытой жемчужины недалеко от Стамбула. Этот живописный уголок славится своими золотистыми пляжами и умиротворяющей атмосферой, идеально подходящей для тех, кто ищет уединения вдали от городской суеты и шума. Ваше приключение начнется с комфортабельного трансфера на современном автобусе, который заберет вас из вашего отеля в Стамбуле и доставит в этот райский уголок. Здесь, в отеле при пляже, вы сможете забыть о повседневных заботах и насладиться истинным покоем. Пусть ваши дни в Шиле будут наполнены спокойствием и радостью, где каждый момент на пляже и у бассейна будет дарить вам истинное удовольствие. Присоединяйтесь к нам и ощутите волшебство отдыха на побережье. Важная информация: Трансфер из отеля в отель (если ваш отель находится в историческом центре, районы: Фатих, Таксим, Бейоглу, Лалели, Сиркеджи, Султанахмет, и тд., если нет то за доп. оплату можем прислать за вами трансфер)