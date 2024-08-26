Шиле — идеальное место для спокойного отдыха у моря. Вы погрузитесь в очарование тишины и насладитесь золотистыми пляжами. Наслаждайтесь спокойствием и радостью, проводя время на пляже и у бассейна.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Шиле:
Идеальное место для спокойного отдыха у моря.
Погрузитесь в очарование и тишину Шиле, скрытой жемчужины недалеко от Стамбула. Этот живописный уголок славится своими золотистыми пляжами и умиротворяющей атмосферой, идеально подходящей для тех, кто ищет уединения вдали от городской суеты и шума. Ваше приключение начнется с комфортабельного трансфера на современном автобусе, который заберет вас из вашего отеля в Стамбуле и доставит в этот райский уголок. Здесь, в отеле при пляже, вы сможете забыть о повседневных заботах и насладиться истинным покоем. Пусть ваши дни в Шиле будут наполнены спокойствием и радостью, где каждый момент на пляже и у бассейна будет дарить вам истинное удовольствие. Присоединяйтесь к нам и ощутите волшебство отдыха на побережье. Важная информация: Трансфер из отеля в отель (если ваш отель находится в историческом центре, районы: Фатих, Таксим, Бейоглу, Лалели, Сиркеджи, Султанахмет, и тд., если нет то за доп. оплату можем прислать за вами трансфер)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 3+
|€45
|Детский до 3 лет
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из отеля если он в указанной зоне
Завершение: Ваш отель если он в указанной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 авг 2024
Н
Нургуль
17 авг 2024
L
Luiza
5 авг 2024
Трансфер утром забрал меня прямо из отеля. Гид говорящий на русском языке. 🙏 Очень удобный автобус. ☺️ Быстро и комфортно доехали. Шииикаарный вид на пляже да и сам пляж тоже
И
Иван
3 авг 2024
Нас привезли не на тот пляж. Бронировали Shile Beach, нас привезли на Marin. После жалобы сказали, что на пляже где должна была быть экскурсия сейчас сильный ветер, во-первых о таком
О
Олег
29 июл 2024
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