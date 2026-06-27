Приглашаем на один день сбежать из шумного Стамбула и оказаться на морском курорте с золотистым песком и прозрачной водой.
Вас ждут оборудованный пляж, бассейн, комфортные шезлонги, красивые виды на море и несколько часов без спешки и экскурсионной суеты.
Вас ждут оборудованный пляж, бассейн, комфортные шезлонги, красивые виды на море и несколько часов без спешки и экскурсионной суеты.
Описание фото-прогулки
8:00 — выезд из Стамбула
По пути вы увидите, как мегаполис постепенно сменяется зелёными лесами и живописными пейзажами северного побережья Турции. Мы расскажем, почему именно район Шиле считается одним из любимых мест отдыха жителей Стамбула.
9:30 — прибытие на пляж Шиле
Знакомство с инфраструктурой. Вы получите шезлонг, зонт и сможете расположиться на песчаном пляже.
10:00 — отдых
Шиле известен просторной прибрежной полосой, мягким песком и свежим морским воздухом. Здесь можно провести день так, как хочется вам: купаться, загорать, отдыхать у бассейна или просто наслаждаться шумом волн.
16:30–17:30 — возвращение в Стамбул
Вы узнаете:
- как небольшой рыбацкий городок Шиле превратился в один из самых известных пляжных регионов Турции
- какие особенности отдыха есть на Чёрном море
- почему северное побережье называют природными лёгкими Стамбула
- какие пляжи считаются лучшими в окрестностях Стамбула
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, билет на территорию пляжа, шезлонг, пляжный зонт, полотенце
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральных районах Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 179 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Пляжный отдых в Шиле: море, бассейн и релакс вдали от Стамбула»
-
20%
Индивидуальная
Отдых в старинном хаммаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хаммаме района Султанахмет
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€82
€102 за человека
Групповая
Из Стамбула на Принцевы острова: день моря, природы и отдыха
Уютные улочки без автомобилей, старинные виллы, море и неспешная атмосфера островной Турции
Начало: Из отелей в центральных районах Стамбула
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 июн в 08:30
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Стамбула к пляжу в Шиле - и обратно (трансфер и сопровождение)
Добраться к Чёрному морю на автобусе с кондиционером и насладиться отдыхом
Начало: У станции «Мармарай Ускюдар»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
29 июн в 09:15
€52 за человека
Групповая
В трендеПляжный отдых под Стамбулом в Шиле с пляжем и бассейном
Начало: Из отеля если он в указанной зоне
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
€45 за человека
€59 за человека