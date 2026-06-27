Приглашаем на один день сбежать из шумного Стамбула и оказаться на морском курорте с золотистым песком и прозрачной водой. Вас ждут оборудованный пляж, бассейн, комфортные шезлонги, красивые виды на море и несколько часов без спешки и экскурсионной суеты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

8:00 — выезд из Стамбула

По пути вы увидите, как мегаполис постепенно сменяется зелёными лесами и живописными пейзажами северного побережья Турции. Мы расскажем, почему именно район Шиле считается одним из любимых мест отдыха жителей Стамбула.

9:30 — прибытие на пляж Шиле

Знакомство с инфраструктурой. Вы получите шезлонг, зонт и сможете расположиться на песчаном пляже.

10:00 — отдых

Шиле известен просторной прибрежной полосой, мягким песком и свежим морским воздухом. Здесь можно провести день так, как хочется вам: купаться, загорать, отдыхать у бассейна или просто наслаждаться шумом волн.

16:30–17:30 — возвращение в Стамбул

Вы узнаете:

как небольшой рыбацкий городок Шиле превратился в один из самых известных пляжных регионов Турции

какие особенности отдыха есть на Чёрном море

почему северное побережье называют природными лёгкими Стамбула

какие пляжи считаются лучшими в окрестностях Стамбула

Организационные детали