На день уедем из Стамбула к побережью Чёрного моря — на один из популярных пляжей Шиле. Здесь — песчаный берег, чистая вода, лежаки, зонтики, кафе, ресторан и открытый бассейн. Можно купаться, загорать и просто отдыхать у моря без забот о дороге и организации.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание трансфер

8:30–9:00 — сбор гостей из отелей в Стамбуле. Точное время трансфера может меняться в зависимости от расположения гостиницы и маршрута автобуса.

9:00 — выезд из Стамбула в Шиле на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.

10:30 — прибытие в Шиле и свободное время для пляжного отдыха. Можно купаться в море, загорать, отдыхать на побережье. На территории пляжа есть шезлонги, зонтики, кафе, ресторан, открытый бассейн.

16:00–17:30 — возвращение в Стамбул.

Обратите внимание: время в пути может меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Организационные детали