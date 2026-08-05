На день уедем из Стамбула к побережью Чёрного моря — на один из популярных пляжей Шиле. Здесь — песчаный берег, чистая вода, лежаки, зонтики, кафе, ресторан и открытый бассейн. Можно купаться, загорать и просто отдыхать у моря без забот о дороге и организации.
Описание трансфер
8:30–9:00 — сбор гостей из отелей в Стамбуле. Точное время трансфера может меняться в зависимости от расположения гостиницы и маршрута автобуса.
9:00 — выезд из Стамбула в Шиле на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.
10:30 — прибытие в Шиле и свободное время для пляжного отдыха. Можно купаться в море, загорать, отдыхать на побережье. На территории пляжа есть шезлонги, зонтики, кафе, ресторан, открытый бассейн.
16:00–17:30 — возвращение в Стамбул.
Обратите внимание: время в пути может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер из Стамбула и обратно
— вход на пляж
— лежак и зонтик
- Дополнительно оплачивается:
— обед — 20$
— личные расходы и напитки
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вагиф — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный гид в Стамбуле. Я и моя команда организуем пляжные путешествия, морские прогулки по Босфору и экскурсии по историческим местам города для гостей со всего мира.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Пляжный отдых в Шиле - из Стамбула»
-
9%
Групповая
Пляжный день в Шиле: море, солнце и отдых
Отдохнуть от шумного Стамбула и провести день на берегу Чёрного моря
Начало: Трансфер осуществляется из центральных районов Ста...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€41
€45 за человека
Индивидуальная
Отдых в старинном хаммаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хаммаме района Султанахмет
Начало: В районе Султанахмет
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от €102 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от €400 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Стамбула к пляжу в Шиле - и обратно (трансфер и сопровождение)
Добраться к Чёрному морю на автобусе с кондиционером и насладиться отдыхом
Начало: У станции «Мармарай Ускюдар»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
7 авг в 09:15
€52 за человека
€40 за человека