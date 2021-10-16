Хамамы, которые возводились в прошлые эпохи, больше похожи на дворцы султанов, чем на турецкие бани. Вы отправитесь в район Султанахмет, где расположился хамам с 400-летней историей. Автор постройки — легендарный Мимар Синан, который возвел этот хамам для жены султана Селима Второго. Вы проникнетесь атмосферой этого места, а может даже вспомните кадры из фильмов, которые здесь снимались.
Вы опробуете традиционный пилинг и пенный массаж и, конечно, вдоволь попаритесь — время пребывания в хамаме не ограничено. Релакс-день в хамаме поможет запустить обменные процессы в организме, улучшит тонус кожи и кровообращение, расслабит мышцы, укрепит иммунитет и наладит здоровый сон. А бонусом станет отличное настроение.