Отдых в старинном хамаме Стамбула

Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет

5
1 отзыв
Хамамы в Турции — это своего рода храмы, где оздоравливается тело, очищаются мысли и приходит в равновесие дух.

Вы посетите один из старейших хамамов Стамбула в центре города, погрузитесь в турецкий колорит и насладитесь пенным массажем.

Идеальная релакс-пауза между активными прогулками по городу!
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Отдых в старинном хамаме Стамбула

Что вас ожидает

Хамам-дворец Мимара Синана

Хамамы, которые возводились в прошлые эпохи, больше похожи на дворцы султанов, чем на турецкие бани. Вы отправитесь в район Султанахмет, где расположился хамам с 400-летней историей. Автор постройки — легендарный Мимар Синан, который возвел этот хамам для жены султана Селима Второго. Вы проникнетесь атмосферой этого места, а может даже вспомните кадры из фильмов, которые здесь снимались.

Секреты турецкого спа

Вы опробуете традиционный пилинг и пенный массаж и, конечно, вдоволь попаритесь — время пребывания в хамаме не ограничено. Релакс-день в хамаме поможет запустить обменные процессы в организме, улучшит тонус кожи и кровообращение, расслабит мышцы, укрепит иммунитет и наладит здоровый сон. А бонусом станет отличное настроение.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это услуга посещения хамама, а не экскурсия. Сопровождение гида не предполагается.
  • В стоимость включено: посещение хамама, процедура Кесе (пилинг) и традиционный пенный массаж (за доплату можно также добавить 30 мин. массажа с ароматным маслом). Процедуры занимают около 30 минут, но нахождение в хамаме не ограничено по времени.

Посещение хамама

  • После бронирования мы вышлем вам код резервации и адрес хамама (район Султанахмет)
  • Полотенце-пештемаль, тапочки, мыло, шампунь и мочалка выдаются на месте
  • В хамаме есть шкафчик с замком, где можно будет оставить вещи
  • Хамам открыт для процедур с 08:00 до 21:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
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1 реальный отзыв

Ю
16 окт 2021
Экскурсия прекрасная. Хамам действительно древний. Доп услуги сделали отлично 👍

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