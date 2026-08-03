Хаммамы в Турции — это своего рода храмы, где оздоравливается тело, очищаются мысли и приходит в равновесие дух. Вы посетите один из старейших хаммамов Стамбула в центре города, погрузитесь в турецкий колорит и насладитесь пенным массажем. Идеальная релакс-пауза между активными прогулками по городу!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Хаммам-дворец Мимара Синана

Хаммамы, которые возводились в прошлые эпохи, больше похожи на дворцы султанов, чем на турецкие бани. Вы отправитесь в район Султанахмет, где расположился хаммам с 400-летней историей. Автор постройки — легендарный Мимар Синан, который возвел этот хаммам для жены султана Селима Второго. Вы проникнетесь атмосферой этого места, а может даже вспомните кадры из фильмов, которые здесь снимались.

Секреты турецкого спа

Вы опробуете традиционный пилинг и пенный массаж и, конечно, вдоволь попаритесь — время пребывания в хаммаме не ограничено. Релакс-день в хаммаме поможет запустить обменные процессы в организме, улучшит тонус кожи и кровообращение, расслабит мышцы, укрепит иммунитет и наладит здоровый сон. А бонусом станет отличное настроение!

Организационные детали

Обратите внимание: это услуга посещения хаммама, а не экскурсия. Сопровождение гида не предполагается.

В стоимость включено: посещение хаммама, процедура Кесе (пилинг) и традиционный пенный массаж (за доплату можно также добавить 30 мин. массажа с ароматным маслом). Процедуры занимают около 30 минут, но нахождение в хаммаме не ограничено по времени.

Возможно провести программу для компании до 50 человек

Посещение хаммама