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Хамам-дворец Мимара Синана

Хамамы, которые возводились в прошлые эпохи, больше похожи на дворцы султанов, чем на турецкие бани. Вы отправитесь в район Султанахмет, где расположился хамам с 400-летней историей. Автор постройки — легендарный Мимар Синан, который возвел этот хамам для жены султана Селима Второго. Вы проникнетесь атмосферой этого места, а может даже вспомните кадры из фильмов, которые здесь снимались.

Секреты турецкого спа

Вы опробуете традиционный пилинг и пенный массаж и, конечно, вдоволь попаритесь — время пребывания в хамаме не ограничено. Релакс-день в хамаме поможет запустить обменные процессы в организме, улучшит тонус кожи и кровообращение, расслабит мышцы, укрепит иммунитет и наладит здоровый сон. А бонусом станет отличное настроение.

Организационные детали

Обратите внимание: это услуга посещения хамама, а не экскурсия. Сопровождение гида не предполагается.

В стоимость включено: посещение хамама, процедура Кесе (пилинг) и традиционный пенный массаж (за доплату можно также добавить 30 мин. массажа с ароматным маслом). Процедуры занимают около 30 минут, но нахождение в хамаме не ограничено по времени.

Посещение хамама