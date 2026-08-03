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Отдых в старинном хаммаме Стамбула

Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хаммаме района Султанахмет
Хаммамы в Турции — это своего рода храмы, где оздоравливается тело, очищаются мысли и приходит в равновесие дух.

Вы посетите один из старейших хаммамов Стамбула в центре города, погрузитесь в турецкий колорит и насладитесь пенным массажем. Идеальная релакс-пауза между активными прогулками по городу!
4.7
33 отзыва
Отдых в старинном хаммаме Стамбула
Отдых в старинном хаммаме Стамбула
Отдых в старинном хаммаме Стамбула

Описание экскурсии

Хаммам-дворец Мимара Синана

Хаммамы, которые возводились в прошлые эпохи, больше похожи на дворцы султанов, чем на турецкие бани. Вы отправитесь в район Султанахмет, где расположился хаммам с 400-летней историей. Автор постройки — легендарный Мимар Синан, который возвел этот хаммам для жены султана Селима Второго. Вы проникнетесь атмосферой этого места, а может даже вспомните кадры из фильмов, которые здесь снимались.

Секреты турецкого спа

Вы опробуете традиционный пилинг и пенный массаж и, конечно, вдоволь попаритесь — время пребывания в хаммаме не ограничено. Релакс-день в хаммаме поможет запустить обменные процессы в организме, улучшит тонус кожи и кровообращение, расслабит мышцы, укрепит иммунитет и наладит здоровый сон. А бонусом станет отличное настроение!

Организационные детали

  • Обратите внимание: это услуга посещения хаммама, а не экскурсия. Сопровождение гида не предполагается.
  • В стоимость включено: посещение хаммама, процедура Кесе (пилинг) и традиционный пенный массаж (за доплату можно также добавить 30 мин. массажа с ароматным маслом). Процедуры занимают около 30 минут, но нахождение в хаммаме не ограничено по времени.
  • Возможно провести программу для компании до 50 человек

Посещение хаммама

  • После бронирования мы вышлем вам код резервации и адрес хаммама (район Султанахмет)
  • Полотенце-пештемаль, тапочки, мыло, шампунь и мочалка выдаются на месте
  • В хаммаме есть шкафчик с замком, где можно будет оставить вещи
  • Хаммам открыт для процедур с 08:00 до 21:00

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€102
Дети до 6 лет€45
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4469 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Приятное время в старинном хаммаме. На что следует обратить внимание будущим путешественникам: хаммам действительно старый (плесень, трещины в стенах и т. д.). Однако сама процедура очень приятная, в хаммаме достаточно тепло, выдаются полотенца, тапочки и белье для пенного массажа, есть душ, а также зона для сушки волос.
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Е
Отлично провели с дочерью время в старинном хамаме в центре Стамбула. Кроме обычной процедуры брали массаж тела с маслами. Всем остались довольны. Спасибо организатору Яне- посещение было запланировано за день
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до посещения. Яна оперативна, всегда на связи, на вотсап сбросила очень доступную рекомендация как добраться до места. Рекомендую посетить хамам всем, кого не смущают рядом другие обнаженные посетители хамаме (мужчины, женщины - раздельно))))

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A
Я попала в хамам Çemberlitaş в Султанахмете, построенный в 1854тг. Начитавшись разных отзывов, шла туда с заниженными ожиданиями. Но решилась всё таки сходить, и не зря. Банщица мне досталась очень
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приятная, хоть и не особо говорящая ни по русски ни по английски.
В добавок к традиционному массажу - кесе я заказала ещё 30 минутный массаж ног. Хамам старинный и там нет особенных современных ванных приборов и т. д. но есть фены, переодевалки, и т. д. при входе дают одноразовое нижнее бельё и пестемаль, чтобы заворачиваться в него и лежать на нём. Очень расслабляет и освежает. .

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Г
Заказывала Хамам, всё очень понравилось, видео обзор как добраться, всё понятно, встретили сразу провели в хамам, девушки очень приятные, полный релакс, спасибо организаторам
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OXANA
Прекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, в том числе по допуслугам, и показывайте переписку на входе при оплате, поскольку на входе вам предложат заплатить совершенно другую цену как за хамам, так и за допуслуги, но соглашаются с вашей ценой, которую назвал гид
Прекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, в
Прекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, в
Прекрасный отдых в хамаме 1584 года. Единственная рекомендация - уточняйте все цены у своего гида, в
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Степан
Не прозрачно понятно, в какой конкретно хамам попадешь из описания. Мне попался недалеко от станции трамвая, в районе Султанахмет. Стандартная процедура длится 30 минут, опыт интересный, но работники (кроме ресепешна) не особо владеют английским, поэтому было немного тяжеловато с ними общаться.
Пятёрка, потому что экскурсия выступает посредником между хамамом и вами, и за уровень английского сотрудников она не отвечает:)
Не прозрачно понятно, в какой конкретно хамам попадешь из описания. Мне попался недалеко от станции трамвая,
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Входит в следующие категории Стамбула

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