На один день сменим шумный город на море: яхта отойдёт от азиатского берега Стамбула и направится к Принцевым островам. В программе — отдых на палубе, купание в Хвойной бухте и, по желанию, прогулка по зелёной Бургазаде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

10:30–11:30 — выезд из Кючюкялы

Вы отправитесь к Принцевым островам на моторной яхте Azimut длиной около 11 метров. По пути откроются виды на азиатское побережье Стамбула и острова архипелага. Капитан расскажет о Мраморном море, его обитателях, рыбацких традициях и жизни у стамбульских берегов, а русскоязычный сопровождающий переведёт его истории.

11:30–14:30 — Хвойная бухта у острова Хейбелиада

Главная остановка будет в живописной бухте второго по величине острова Принцевого архипелага. Здесь можно купаться, загорать, отдыхать на палубе и наслаждаться спокойствием моря вдали от городского шума.

15:00–16:00 — остров Кашик или бухта Мадам Марта

В хорошую погоду возможна дополнительная остановка у частного острова Кашик или в бухте Мадам Марта у острова Бургазада. Маршрут выбираем по ситуации на море, чтобы прогулка была комфортной и безопасной.

16:00–17:00 — Бургазада (по желанию)

Если захотите выйти на берег, организуем прогулку по тихому зелёному острову без автомобильного движения. Также можем заехать в местный ресторан.

17:00–18:00 — возвращение в порт

Организационные детали