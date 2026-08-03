Вы отправитесь к Принцевым островам на моторной яхте Azimut длиной около 11 метров. По пути откроются виды на азиатское побережье Стамбула и острова архипелага. Капитан расскажет о Мраморном море, его обитателях, рыбацких традициях и жизни у стамбульских берегов, а русскоязычный сопровождающий переведёт его истории.
11:30–14:30 — Хвойная бухта у острова Хейбелиада
Главная остановка будет в живописной бухте второго по величине острова Принцевого архипелага. Здесь можно купаться, загорать, отдыхать на палубе и наслаждаться спокойствием моря вдали от городского шума.
15:00–16:00 — остров Кашик или бухта Мадам Марта
В хорошую погоду возможна дополнительная остановка у частного острова Кашик или в бухте Мадам Марта у острова Бургазада. Маршрут выбираем по ситуации на море, чтобы прогулка была комфортной и безопасной.
16:00–17:00 — Бургазада (по желанию)
Если захотите выйти на берег, организуем прогулку по тихому зелёному острову без автомобильного движения. Также можем заехать в местный ресторан.
17:00–18:00 — возвращение в порт
Организационные детали
На яхте для вас — просторная открытая палуба для отдыха и загара, комфортная каюта, кухня, зона отдыха в носовой части, санузел и душ, холодильник, аудиосистема, Wi-Fi, удобные диваны и столик для отдыха
Перед стартом проводится инструктаж, каждому участнику выдаются спасательные жилеты
Безалкогольные горячие и холодные напитки включены в стоимость. Закуски и алкогольные напитки вы можете взять с собой
До причала можно добраться с европейской части Стамбула на пароме до Кадыкёя, затем на автобусе вдоль побережья, на поезде «Мармарай» от станций «Йеникапы» или «Сиркеджи», а также на такси с азиатской стороны
С вами будут капитан и русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У порта Кучукяллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 489 туристов
С 2016 года я живу в Стамбуле.
Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм».
Мама двоих детей. Как и любая мама, каждые выходные думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой.
Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Антон
Огромное спасибо гиду Милане за отлично организованную экскурсию! яхта великолепна, локации для купания отменные, питание очень вкусное, а самое главное - прямо свежее, не приготовленное и разогретое на яхте, а принесенное только что приготовленное из ресторана на стоянке!!! 9 часов пролетели очень быстро, но плодотворно))) Отдельная благодарность экипажу за вежливость, предусмотрительность и профессионализм! Мы получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления!
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