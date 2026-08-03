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Морское путешествие к Принцевым островам на яхте - из Стамбула

Провести день в Мраморном море: бухты, купание, острова и отдых на палубе
На один день сменим шумный город на море: яхта отойдёт от азиатского берега Стамбула и направится к Принцевым островам.

В программе — отдых на палубе, купание в Хвойной бухте и, по желанию, прогулка по зелёной Бургазаде.
5
1 отзыв
Морское путешествие к Принцевым островам на яхте - из Стамбула
Морское путешествие к Принцевым островам на яхте - из Стамбула
Морское путешествие к Принцевым островам на яхте - из Стамбула

Описание экскурсии

10:30–11:30 — выезд из Кючюкялы

Вы отправитесь к Принцевым островам на моторной яхте Azimut длиной около 11 метров. По пути откроются виды на азиатское побережье Стамбула и острова архипелага. Капитан расскажет о Мраморном море, его обитателях, рыбацких традициях и жизни у стамбульских берегов, а русскоязычный сопровождающий переведёт его истории.

11:30–14:30 — Хвойная бухта у острова Хейбелиада

Главная остановка будет в живописной бухте второго по величине острова Принцевого архипелага. Здесь можно купаться, загорать, отдыхать на палубе и наслаждаться спокойствием моря вдали от городского шума.

15:00–16:00 — остров Кашик или бухта Мадам Марта

В хорошую погоду возможна дополнительная остановка у частного острова Кашик или в бухте Мадам Марта у острова Бургазада. Маршрут выбираем по ситуации на море, чтобы прогулка была комфортной и безопасной.

16:00–17:00 — Бургазада (по желанию)

Если захотите выйти на берег, организуем прогулку по тихому зелёному острову без автомобильного движения. Также можем заехать в местный ресторан.

17:00–18:00 — возвращение в порт

Организационные детали

  • На яхте для вас — просторная открытая палуба для отдыха и загара, комфортная каюта, кухня, зона отдыха в носовой части, санузел и душ, холодильник, аудиосистема, Wi-Fi, удобные диваны и столик для отдыха
  • Перед стартом проводится инструктаж, каждому участнику выдаются спасательные жилеты
  • Безалкогольные горячие и холодные напитки включены в стоимость. Закуски и алкогольные напитки вы можете взять с собой
  • До причала можно добраться с европейской части Стамбула на пароме до Кадыкёя, затем на автобусе вдоль побережья, на поезде «Мармарай» от станций «Йеникапы» или «Сиркеджи», а также на такси с азиатской стороны
  • С вами будут капитан и русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У порта Кучукяллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 489 туристов
С 2016 года я живу в Стамбуле. Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм». Мама двоих детей. Как и любая мама, каждые выходные думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой. Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Огромное спасибо гиду Милане за отлично организованную экскурсию! яхта великолепна, локации для купания отменные, питание очень вкусное, а самое главное - прямо свежее, не приготовленное и разогретое на яхте, а принесенное только что приготовленное из ресторана на стоянке!!!
9 часов пролетели очень быстро, но плодотворно)))
Отдельная благодарность экипажу за вежливость, предусмотрительность и профессионализм!
Мы получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления!
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