Что вас ожидает

Тайны «литературного отеля» и Агаты Кристи

Мы погуляем по старинному району Бейоглу в европейской части Стамбула. Погрузимся в оживленную атмосферу площади Таксим и посетим отель Пера Палас, пропитанный роскошью и духом 19 века. Я расскажу, для кого он был построен и какие известные личности в нем жили. А также: в каком номере останавливалась Агата Кристи и какой популярный детективный роман она начала здесь писать. Раскрою я и пикантные факты о жизни писательницы в Стамбуле. Вы узнаете, какие любовные истории с ней приключились в Турции и как при этом ей удалось сохранить брак.

Греческая церковь, Цветочный пассаж и Галатская башня

Вы осмотрите греческую церковь Святой Троицы в поздневизантийском стиле и заглянете в элегантную торговую галерею Цветочный пассаж на пешеходной улице Истикляль. Кроме того, подниметесь на Галатскую башню и полюбуетесь великолепной панорамой Стамбула с высоты. Завершится экскурсия на вокзале Сиркеджи, с которого по сей день уезжает легендарный Восточный экспресс, где происходит действие одного из самых знаменитых романов Агаты Кристи.

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