Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи

Стамбул — источник вдохновения для множества творческих личностей.

Вы услышите, при каких обстоятельствах в нем побывала английская писательница Агата Кристи и какое впечатление на нее произвел город.

Оцените изнутри старинный роскошный отель, в котором она жила, и побываете на вокзале, откуда отходит Восточный экспресс.
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи
По следам Агаты Кристи

Что вас ожидает

Тайны «литературного отеля» и Агаты Кристи

Мы погуляем по старинному району Бейоглу в европейской части Стамбула. Погрузимся в оживленную атмосферу площади Таксим и посетим отель Пера Палас, пропитанный роскошью и духом 19 века. Я расскажу, для кого он был построен и какие известные личности в нем жили. А также: в каком номере останавливалась Агата Кристи и какой популярный детективный роман она начала здесь писать. Раскрою я и пикантные факты о жизни писательницы в Стамбуле. Вы узнаете, какие любовные истории с ней приключились в Турции и как при этом ей удалось сохранить брак.

Греческая церковь, Цветочный пассаж и Галатская башня

Вы осмотрите греческую церковь Святой Троицы в поздневизантийском стиле и заглянете в элегантную торговую галерею Цветочный пассаж на пешеходной улице Истикляль. Кроме того, подниметесь на Галатскую башню и полюбуетесь великолепной панорамой Стамбула с высоты. Завершится экскурсия на вокзале Сиркеджи, с которого по сей день уезжает легендарный Восточный экспресс, где происходит действие одного из самых знаменитых романов Агаты Кристи.

Организационные детали

  • Подъем на Галатскую башню не включен в стоимость — 100 лир с человека
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 7 лет
  • Во время экскурсии я сделаю для вас несколько снимков на смартфон (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Лейла
Лейла
Люблю Стамбул и влюблю в него вас! Чтобы делиться самыми таинственными и прекрасными видами этого мегаполиса, я создала несколько экскурсионных программ. Каждая носит свой оттенок и покажет красоты архитектуры, местные порядки и мир коренных жителей изнутри. Кроме того, возможно, вам будет интересно узнать об опыте переезда и жизни в этой стране. Жду на моих прогулках!
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