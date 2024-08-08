Стамбул — источник вдохновения для множества творческих личностей. Вы услышите, при каких обстоятельствах в нем побывала английская писательница Агата Кристи и какое впечатление на нее произвел город. Оцените изнутри старинный роскошный отель, в котором она жила, и побываете на вокзале, откуда отходит Восточный экспресс.

Описание экскурсии

Тайны «литературного отеля» и Агаты Кристи

Мы погуляем по старинному району Бейоглу в европейской части Стамбула. Погрузимся в оживленную атмосферу площади Таксим и посетим отель Пера Палас, пропитанный роскошью и духом 19 века. Я расскажу, для кого он был построен и какие известные личности в нем жили. А также: в каком номере останавливалась Агата Кристи и какой популярный детективный роман она начала здесь писать. Раскрою я и пикантные факты о жизни писательницы в Стамбуле. Вы узнаете, какие любовные истории с ней приключились в Турции и как при этом ей удалось сохранить брак.

Армянская католическая церковь, Цветочный пассаж и Галатская башня

Вы осмотрите армянскую католическую церковь трёх алтарей и заглянете в элегантную торговую галерею Цветочный пассаж на пешеходной улице Истикляль. По желанию вы сможете без меня подняться на Галатскую башню и полюбоваться великолепной панорамой Стамбула с высоты. Завершится экскурсия на вокзале Сиркеджи, с которого по сей день уезжает легендарный Восточный экспресс, где происходило действие одного из самых знаменитых романов Агаты Кристи.

Организационные детали