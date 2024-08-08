Мы погуляем по старинному району Бейоглу в европейской части Стамбула. Погрузимся в оживленную атмосферу площади Таксим и посетим отель Пера Палас, пропитанный роскошью и духом 19 века. Я расскажу, для кого он был построен и какие известные личности в нем жили. А также: в каком номере останавливалась Агата Кристи и какой популярный детективный роман она начала здесь писать. Раскрою я и пикантные факты о жизни писательницы в Стамбуле. Вы узнаете, какие любовные истории с ней приключились в Турции и как при этом ей удалось сохранить брак.
Армянская католическая церковь, Цветочный пассаж и Галатская башня
Вы осмотрите армянскую католическую церковь трёх алтарей и заглянете в элегантную торговую галерею Цветочный пассаж на пешеходной улице Истикляль. По желанию вы сможете без меня подняться на Галатскую башню и полюбоваться великолепной панорамой Стамбула с высоты. Завершится экскурсия на вокзале Сиркеджи, с которого по сей день уезжает легендарный Восточный экспресс, где происходило действие одного из самых знаменитых романов Агаты Кристи.
Организационные детали
Подъем на Галатскую башню не включен в стоимость — 350 лир с человека
Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 7 лет
Во время экскурсии я сделаю для вас несколько снимков на смартфон (по желанию)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 299 туристов
Мы — команда гидов в Стамбуле: Лейла, София и Татьяна.
Влюбляемся в Стамбул снова и снова — и с радостью влюбим в него вас!
Чтобы делиться самыми загадочными уголками и захватывающими панорамами читать дальшеуменьшить
этого многоликого мегаполиса, мы создали несколько авторских маршрутов.
Каждая из нас — с разным характером, голосом и стилем, но всех нас объединяет любовь к городу, желание показать его с неожиданной стороны и подарить живой, искренний опыт. На наших прогулках вы не просто увидите Стамбул — вы почувствуете его ритм, ароматы, звуки, узнаете истории, которые редко рассказывают в путеводителях.
Если вам интересен не только красивый город, но и внутренняя жизнь местных жителей, переезд, быт и культура — вы в надёжных руках. До встречи на улицах Стамбула!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Хочу выразить свою искреннюю благодарность нашему замечательному гиду Лейле за незабываемую прогулку по Стамбулу. Лейла провела нас по главной пешеходной улице города с такой душевностью и теплотой, что мы действительно читать дальшеуменьшить
ощутили дух этого удивительного места. Особое впечатление произвёл рассказ о знаменитом отеле Пера Палас — Лейла буквально перенесла нас в эпоху Агаты Кристи и легендарного "Восточного экспресса". Узнать о вокзале Серкиджи и его роли в истории было невероятно интересно.
Лейла также поделилась множеством важных советов о том, как лучше всего провести время в Стамбуле, где найти укромные уголки и как избежать туристических ловушек. Её забота и внимание к деталям сделали наше путешествие не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Если вы хотите не просто увидеть Стамбул, но и почувствовать его сердце, то Лейла — это тот гид, который вам необходим.
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Елена
Замечательно провели время на экскурсии с Лейлой, как-буто бы побывали на старой доброй вечеринке. У Лейлы прекрасное чувство юмора, и искусство вести беседу на отлично. Словом, самые высокие рекомендации для читать дальшеуменьшить
путешественников, которые хотят получить лёгкую прогулку по приятному, респектабельному и стильному Стамбулу. Я бы повторила, так было хорошо. Леди Агата тоже неоднократно проявлялась в разных контекстах. Но в целом, тема жизни великой писательницы в Стамбуле помогает создать атмосферу, но не замыкает на себе, оставляя простор для других разговоров тоже. Всё прекрасно, спасибо, Лейла!
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Лена
Хочу выразить огромную благодарность Лейле! Лейла - прекрасный экскурсовод! Три часа пролетели незаметно, экскурсия была насыщенной, посетили много красивых мест! Всем тем, кто сомневается, не раздумывая берите экскурсию у Лейлы, не пожалеете. Фанатам Агаты Кристи особенно понравится, но если вы мало знаете об этой писательнице, то Лейла подробно все расскажет о ней.
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Марина
Экскурсия с Лейлой понравилась, особенно дочерям, которые увлекаются творчеством Агаты Кристи! Это даже больше была тематическая прогулка в дружеской атмосфере по интересный местам города. Лейла очень позитивный и веселый человек, который знает и любит Стамбул, и готова показать свой чудесный город на увлекательной прогулке!
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Л
Любовь
Ходили на экскурсию "По следам Агаты Кристи" с Лейлой. Очень интересная тема. Дочь 14 лет была особенно в восторге так как рассказ Лейлы не был похож на скучный урок истории, и слушала она внимательно. Было много интересной и полезной информации. Экскурсия нам понравилась.
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I
Iaroslava
Приятная экскурсия. Мы были уставшие после перелета, Лейла учла это и организовала неспешную прогулку по Стамбулу. Нам очень понравилось, услышали много нового и интересного, побывали в местах, куда бы сами не попали.