4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас в путешествие по двум континентам, по Босфору, по таинственным дворцам и крепостям Стамбула

Программа

Начнется наша экскурсия с путешествия на пароме в Азиатскую часть города – район Уськюдар. Там мы посетим крупнейшую мечеть района – Нурбану султан.

После Уськюдара мы отправимся в азиатский музей дворца Бейлербеи, притаившийся за опорой моста через Босфор. Бейлербеи – летний дворец, принимавший в гости императоров стран Европы, где никогда летом не зажигали печей на кухне, держали лошадей императорских выездов и охоты, и где шесть лет провел в заключении свергнутый султан Абдулхамид II.

Посетив дворец, прямо по берегу Босфора мы проедем до императорского домика Кучуксу касры, крепости Анадолу хисары, стоящей в месте под названием “перерезанная глотка”. По второму босфорскому мосту мы переправимся в Европу и поднимемся во дворцы района Маслак со знаменитой оранжереей. Обязательно заглянем в музей Садберк ханум в районе Сарыер, чьи коллекции археологических артефактов и османской керамики и посуды достойны пристального внимания.

А дальше – наш ожидает само Его Величество Черное море, на котором расположена одна из самых красивых крепостей – Румели с видом на голубые скалы Симплегады. Их мы тоже не обойдем вниманием, подробно осмотрим и даже пообедаем в соседнем рыбацком ресторанчике. Летом по желанию можно искупаться в море на пляжах Кильоса.

Итак, программа тура включает в себя посещение следующих достопримечательностей: мечеть Нурбану, музеи Бейлербеи, Кучуксу касры, Садберк ханум, крепости Анадолу и Румели каваы, скалы Симплегады. А самое главное – экскурсия включает посещение двух континентов. Стоит помнить о платках для женщин в мечети, на входные билеты в музеи необходимо учесть 27 лир на человека и предусмотреть расходы на обед в рыбном ресторанчике у самого Черного моря.