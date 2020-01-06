4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по двум континентам, по Босфору, по таинственным дворцам и крепостям Стамбула

Жанна
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Жанна – ваш гид
Приглашаю вас в путешествие по двум континентам, по Босфору, по таинственным дворцам и крепостям Стамбула
313 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
К синим скалам Симплегадам
К синим скалам Симплегадам

Программа

Начнется наша экскурсия с путешествия на пароме в Азиатскую часть города – район Уськюдар. Там мы посетим крупнейшую мечеть района – Нурбану султан.

После Уськюдара мы отправимся в азиатский музей дворца Бейлербеи, притаившийся за опорой моста через Босфор. Бейлербеи – летний дворец, принимавший в гости императоров стран Европы, где никогда летом не зажигали печей на кухне, держали лошадей императорских выездов и охоты, и где шесть лет провел в заключении свергнутый султан Абдулхамид II.

Посетив дворец, прямо по берегу Босфора мы проедем до императорского домика Кучуксу касры, крепости Анадолу хисары, стоящей в месте под названием “перерезанная глотка”. По второму босфорскому мосту мы переправимся в Европу и поднимемся во дворцы района Маслак со знаменитой оранжереей. Обязательно заглянем в музей Садберк ханум в районе Сарыер, чьи коллекции археологических артефактов и османской керамики и посуды достойны пристального внимания.

А дальше – наш ожидает само Его Величество Черное море, на котором расположена одна из самых красивых крепостей – Румели с видом на голубые скалы Симплегады. Их мы тоже не обойдем вниманием, подробно осмотрим и даже пообедаем в соседнем рыбацком ресторанчике. Летом по желанию можно искупаться в море на пляжах Кильоса.

Итак, программа тура включает в себя посещение следующих достопримечательностей: мечеть Нурбану, музеи Бейлербеи, Кучуксу касры, Садберк ханум, крепости Анадолу и Румели каваы, скалы Симплегады. А самое главное – экскурсия включает посещение двух континентов. Стоит помнить о платках для женщин в мечети, на входные билеты в музеи необходимо учесть 27 лир на человека и предусмотреть расходы на обед в рыбном ресторанчике у самого Черного моря.

К синим скалам Симплегадам
К синим скалам Симплегадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Жанна
Жанна
Живу в Стамбуле почти 20 лет, журналист, знаю Стамбул и его окрестности, помогу найти Константинополь, очень люблю историю Османской империи.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Экскурсовод Жанна- самая лучшая в мире! Она- профессионал своего дела с безукоризненными знаниями истории и потрясающим раскрытием темы! Кроме того, она-добрый, отзывчивый и благородный человек! Всем советую эту экскурсию именно с этим гидом!
24 сентября 2019
очень интересно, информативно и познавательно!
15 июня 2019
Экскурсия была не просто великолепная, а на супер высоком уровне. Жанна профессионал своего дела, человек глубочайших знаний, легко доносящая интереснейший материал до каждого (ребенка или взрослого). Маршрут был хорошо продуман, все увиденное потрясало исторической ценностью и красотой видов. Не каждый местный житель знает месторасположение достопримечательностей, которые мы посетили. И очень важно, что 9-ти часовой тур был комфортным и не утомительным, наполненный восторгом и яркими воспоминаниями.
19 июня 2014
Были на майские праздники 2014г. Очень разносторонний, красивый, пряный Стамбул, но всем кто любит восток !обязательно нужно взять экскурсию "К синим скалам Симплегадам".Чумавые панарамные виды, местечки куда вас никогда не повезут с другой экскурсией, очень понравился и рыбный ресторан на берегу моря, в рыбацкой бухте.вообщем надо увидеть, чтобы понять. Отдельная большая благодарность нашему экскурсоводу Жанне.

Жанна проводит ещё 2 экскурсии

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