Во время этого тура мы предлагаем вам посетить три не похожие друг на друга и очень известные достопримечательности 🏛️ Стамбуле, городе на пересечении Европы и Азии, возможно все, в том числе и дворец турецких султанов, выполненный в стиле европейского барокко 18 века и построенный армянскими архитекторами.
Что входит
Транспортные услуги
Услуги гида
Входные билеты в достопримечательности по маршруту.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.