Во время этого тура мы предлагаем вам посетить три не похожие друг на друга и очень известные достопримечательности 🏛️ Стамбуле, городе на пересечении Европы и Азии, возможно все, в том числе и дворец турецких султанов, выполненный в стиле европейского барокко 18 века и построенный армянскими архитекторами.