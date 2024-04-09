Не хотите платить за услуги гида? Или много раз были в Стамбуле и не знаете, куда ещё можно съездить? Я беру на себя роль вашего личного советчика: подскажу интересные места, помогу составить маршрут, пришлю голосовые сообщения с любопытными фактами. Посоветую, где поесть. А водитель везде вас повозит на комфортабельном авто Mercedes Vito и сопроводит там, где можно потеряться.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Это не просто трансфер из точки А в точку Б. Мы разработаем с вами программу, по которой вас провезёт водитель. Вы будете не только любоваться достопримечательностями, но и, если захотите, слушать о них информацию, которую я пришлю в виде голосовых сообщений. В Стамбуле много мест, куда не доходят туристы, а вы сможете в них побывать. Много кафе и ресторанов, где любят есть местные, но про которые не напишут в путеводителях, — я поделюсь ими.

Также поездку можно организовать в окрестности Стамбула, если вы хотите сбежать из города.

Организационные детали