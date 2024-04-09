Не хотите платить за услуги гида? Или много раз были в Стамбуле и не знаете, куда ещё можно съездить? Я беру на себя роль вашего личного советчика: подскажу интересные места, помогу составить маршрут, пришлю голосовые сообщения с любопытными фактами. Посоветую, где поесть.
А водитель везде вас повозит на комфортабельном авто Mercedes Vito и сопроводит там, где можно потеряться.
А водитель везде вас повозит на комфортабельном авто Mercedes Vito и сопроводит там, где можно потеряться.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Это не просто трансфер из точки А в точку Б. Мы разработаем с вами программу, по которой вас провезёт водитель. Вы будете не только любоваться достопримечательностями, но и, если захотите, слушать о них информацию, которую я пришлю в виде голосовых сообщений. В Стамбуле много мест, куда не доходят туристы, а вы сможете в них побывать. Много кафе и ресторанов, где любят есть местные, но про которые не напишут в путеводителях, — я поделюсь ими.
Также поездку можно организовать в окрестности Стамбула, если вы хотите сбежать из города.
Организационные детали
- Водитель заберёт вас из удобного вам места в Стамбуле и по окончании путешествия привезёт обратно
- Стоимость загородной поездки уточняйте в сообщениях
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
9 апр 2024
Очень понравилась экскурсия! Не первый раз в прекрасном Стамбуле и известные места уже все посетили, хотелось побыть вдвоем, увидеть Стамбул изнутри, погрузиться в его атмосферу и при этом быть в
Анна
29 мар 2024
Были на экскурсии с Ахметом. Очень понравился данный формат - едешь по своему спланированному маршруту, куда сам хочешь! Всё супер! Даже подсказал водитель улучшить маршрут - на пароме добраться в
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