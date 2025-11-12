Этот маршрут подойдёт тем, кто уже был в Стамбуле и хочет увидеть город с другой стороны.
Без толп туристов — под тенью платанов, среди деревянных домов и чайников на углях, с видами, которыми любуются местные.
Прогулка проходит по четырём районам азиатского берега: вы увидите старинные мечети, хаммамы, кафе и места из сериалов.
Описание аудиогида
- Набережная Ускюдара — пешеходная зона с видом на Девичью башню и пролив
- Мечеть Михримах-султан архитектора Мимара Синана
- Дома района Кузгунджук. Реставрированные деревянные фасады, балконы и цветы — одно из самых колоритных мест района
- Смотровая площадка с видом на Босфор. Простой, но красивый вид на пролив и мост
- Кафе Newmekan Kuzguncuk — бывший хамам, под стеклянным полом которого видны древние основания
- Ботанический сад в самом сердце района
- Дом Кемаля из сериала «Чёрная любовь». Частная собственность, фото можно сделать с улицы
- Лавочка Джемиле и Сейфуллы. Маленькое, но легендарное место
- Парк Наккаштепе с видом на Босфор
- Дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов 19 века
- Особняк Халис-аги. Знаменитый ялы из сериала «Зимородок». Фасад прекрасно виден с берег
- Фонтан в центре района Ченгелькёй
И многое другое!
Организационные детали
- После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для оплаты оставшейся суммы. Когда вы внесёте окончательную сумму, я отправлю вам аудиогид с точками на карте
- Проходить маршрут можно с детьми
- Питание и посещение достопримечательностей — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ускюдара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 608 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
12 ноя 2025
Ещё до начала поездки мы списались с Марией и она мне все подробно объяснила, дала много полезных советов по Стамбулу и потом все время была на связи, это очень ценно.
Входит в следующие категории Стамбула
