читать дальше аудиогид оцениваю на отлично, лёгкая подача информации, все было понятно.

Немного боялась заблудиться, что возможно чего-то не пойму, так как ни разу не пользовалась аудиогидом в поездках, всегда брала экскурсии, но все было понятно. С удовольствием прогулялась по азиатской стороне, посетила дворец Бейлербейи с очень красивым видом на Босфорский мост и попробовала невероятно вкусный кебаб в Metet Közde.

Локации подобраны чудесно, постоянно что то новое и интересное, Стамбул умеет удивить!

Ещё до начала поездки мы списались с Марией и она мне все подробно объяснила, дала много полезных советов по Стамбулу и потом все время была на связи, это очень ценно.Сам