На этой необычной экскурсии вы познакомитесь с одним из самых самобытных городов мира так, как делают это сами стамбульцы — на общественном транспорте. Вместо пробок и такси вас ждут фуникулёр, старинный трамвай, метробус, пароход через Босфор и прогулка по азиатской набережной. Это возможность увидеть Стамбул настоящим, живым, многослойным.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стамбул — единственный город, расположенный на двух частях Света: Европе и Азии. Я хочу показать вам, как местные жители справляются с этой особенностью. Многие стамбульцы живут в Азии, а на работу ездят в Европу. Или наоборот. И так каждый день. А с учётом стамбульских пробок, собственный автомобиль или такси способны скорее создать проблему для преодоления таких расстояний, чем помочь.

Что вас ожидает

Фуникулёр — начнём прогулку в европейской части города, спустившись на одном из самых колоритных видов транспорта

— начнём прогулку в европейской части города, спустившись на одном из самых колоритных видов транспорта Исторический трамвай — проедем по старинным кварталам, ощутим атмосферу старого Стамбула

— проедем по старинным кварталам, ощутим атмосферу старого Стамбула Метробус — уникальный гибрид автобуса и метро, который несётся по выделенной полосе и позволяет без пробок пересечь весь город

— уникальный гибрид автобуса и метро, который несётся по выделенной полосе и позволяет без пробок пересечь весь город Босфорский мост — проедем по легендарному мосту, соединяющему Европу и Азию, и насладимся его грандиозным видом

— проедем по легендарному мосту, соединяющему Европу и Азию, и насладимся его грандиозным видом Азиатская часть — прогуляемся до набережной Кадыкёй, где кипит повседневная жизнь местных жителей

— прогуляемся до набережной Кадыкёй, где кипит повседневная жизнь местных жителей Пароход по Босфору — отправимся морем обратно в Европу, как когда-то это сделал сам византийский царь

В финале я поделюсь маленькой хитростью: расскажу, как можно легально и экономно любоваться захватывающим видом на Стамбул с моста, где пешеходам вход закрыт.

Организационные детали