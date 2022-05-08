На этой необычной экскурсии вы познакомитесь с одним из самых самобытных городов мира так, как делают это сами стамбульцы — на общественном транспорте.
Вместо пробок и такси вас ждут фуникулёр, старинный трамвай, метробус, пароход через Босфор и прогулка по азиатской набережной. Это возможность увидеть Стамбул настоящим, живым, многослойным.
Вместо пробок и такси вас ждут фуникулёр, старинный трамвай, метробус, пароход через Босфор и прогулка по азиатской набережной. Это возможность увидеть Стамбул настоящим, живым, многослойным.
Описание экскурсии
Стамбул — единственный город, расположенный на двух частях Света: Европе и Азии. Я хочу показать вам, как местные жители справляются с этой особенностью. Многие стамбульцы живут в Азии, а на работу ездят в Европу. Или наоборот. И так каждый день. А с учётом стамбульских пробок, собственный автомобиль или такси способны скорее создать проблему для преодоления таких расстояний, чем помочь.
Что вас ожидает
- Фуникулёр — начнём прогулку в европейской части города, спустившись на одном из самых колоритных видов транспорта
- Исторический трамвай — проедем по старинным кварталам, ощутим атмосферу старого Стамбула
- Метробус — уникальный гибрид автобуса и метро, который несётся по выделенной полосе и позволяет без пробок пересечь весь город
- Босфорский мост — проедем по легендарному мосту, соединяющему Европу и Азию, и насладимся его грандиозным видом
- Азиатская часть — прогуляемся до набережной Кадыкёй, где кипит повседневная жизнь местных жителей
- Пароход по Босфору — отправимся морем обратно в Европу, как когда-то это сделал сам византийский царь
В финале я поделюсь маленькой хитростью: расскажу, как можно легально и экономно любоваться захватывающим видом на Стамбул с моста, где пешеходам вход закрыт.
Организационные детали
- Оплата проезда на транспорте не включена: около €6 с чел. за всё
- Пеших участков на маршруте немного, но удобная обувь будет плюсом
- Подходит для взрослых и детей старше 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 402 туристов
В Стамбуле я живу с 2012 года. Этот город с первых мгновений знакомства удивил меня своим умением слышать, чувствовать и мгновенно отвечать на вопросы. Приглашаю вас на знакомство с интуитивным Стамбулом. А я с удовольствием побуду для вас на эти несколько часов его переводчиком:)
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Давно не ходили с экскурсией, но нам очень понравилось. Общение с Олесей было приятным, лёгким и беззаботным) мы как будто уже живём в этом городе и прогуливаемся по улицам, заглядываем на маленькие улочки и пьём чай) много прошли и проехали, прокатались на разном транспорте. День пролетел очень быстро. Рекомендуем!
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А
Всем рекомендую данную экскурсию для первоначального знакомства с городом. Олеся - отличный гид, рассказывает интересные факты о Стамбуле, помогает разобраться в системе городского транспорта, показывает места, в которых можно вкусно
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О
Мы прошли 27000шагов!!!
Это была крутая прогулка в дружеской атмосфере, море интересностей, красот и гастромест.
Олеся очень приятная интелегентная девушка, в её компании не чувствуешь себя на экскурсии, а как будто гуляешь
Это была крутая прогулка в дружеской атмосфере, море интересностей, красот и гастромест.
Олеся очень приятная интелегентная девушка, в её компании не чувствуешь себя на экскурсии, а как будто гуляешь
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Н
Именно отзывы других людей помогли мне сделать выбор в пользу этой экскурсии и я не пожалела! Спасибо гиду Олесе за такую экскурсию! Это прогулка по городу с человеком, который знает
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Стамбул, который нам показала Олеся, оказался невероятно притягательным и разным. Улочки, по которым проходил наш маршрут, оставили яркое ощущение красок, запахов Стамбула, которые невозможно почувствовать простому туристу, который посещает этот
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Ж
Мы с мужем туристы со стажем. В этот раз гостили в Стамбуле 4 дня. В виду того, что жили мы в самом центре города, поэтому все достопримечательности могли абсолютно спокойно
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