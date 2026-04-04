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Я Яна Были на экскурсии своей группой из 3х человек, экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь прошло все на высшем уровне, прошли по нетуристическому маршруту, останавливались на чай/кофе, сделали 100500 красивых фото, узнали историю, Али прекрасно знает историю и умеет удержать внимание! мы в восторге! 5ти часовая прогулка под дождем прошла на одном дыхании! огромное спасибо за знакомство с таким разным городом! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Спасибо Бахтияру за приятную прогулку. Нам удалось скрыться от шума в тихих улочках и неспешно прогуляться и насладиться видами. Действительно, Стамбул очень разный,но прекрасный. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Все супер! Гуляли с Али из команды Бахтияра. В легкой форме рассказал очень много всего. На экскурсии были вдвоем с другом, поэтому даже был скорректирован маршрут под наши пожелания. За что отдельное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина

Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам, легендам и малоизвестным деталям, которые невозможно найти в обычных путеводителях. читать дальше уменьшить Чувствовалось, что Бахтияр горит своим делом. Маршрут был составлен очень грамотно, позволяя увидеть все самое важное и при этом не устать. Большое спасибо за хорошую идею провести вечер вдвоем на яхте с ужином. Но и тут мы решили не прощаться с Бахтияром)) Уж очень понравились его рассказы! Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу в Стамбуле Бахтияру за невероятные впечатления и глубокие знания.Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам, легендам и малоизвестным деталям, которые невозможно найти в обычных путеводителях. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алина Хотим выразить неимоверную благодарность нашему путеводителю по Стамбулу - Денису 👍 показал Стамбул таким, каким мы его еще не видели. Легкая, непринужденная прогулка более 5 часов с детьми!!!, пролетела незаметно. Все остались в восторге ❤️ +3 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет