Исследуйте Стамбул, как его не увидят обычные туристы, в компании опытного гида.
Экскурсия "Стамбул изнутри" позволит вам пройтись по историческим местам, где каждый камень дышит историей.
Вы увидите Мечеть Сулеймание, величественно возвышающуюся
Экскурсия "Стамбул изнутри" позволит вам пройтись по историческим местам, где каждый камень дышит историей.
Вы увидите Мечеть Сулеймание, величественно возвышающуюся
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические места
- 🏛 Аутентичные районы Балат и Фенер
- 🌉 Впечатляющие виды с лучших смотровых площадок
- 📜 Легенды и мистические истории
- 🕌 Знакомство с культурой и религией
Что можно увидеть
- Мечеть Сулеймание
- Метромост Халич
- Район Балат
- Патриарший храм Георгия Победоносца
- Греческий лицей «Красная школа»
- Церковь Марии Монгольской
- Болгарская церковь Стефана
- Мечеть Эйюп Султан
- Холм Пьер Лоти
Описание экскурсии
Многогранный Стамбул
Вы узнаете, в каком православном храме богослужения проводятся со времен Византии, какую церковь называют «железной», какая мечеть сделана из стали и чем известен зодчий Синан. Кроме того, в программе экскурсии:
- Мечеть Шехзаде — расскажем, сколько землетрясений выдержала мечеть и покажем усыпальницу сына султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, Мехмеда.
- Метромост Халич — вы оцените самый современный мост города и раскроете особенности его футуристической архитектуры.
- Район Балат — «город в городе» с самобытными историей, архитектурой и культурой. Гуляя по его старинным извилистым улочкам, вы ощутите «эффект Средневековья».
- Патриарший храм Георгия Победоносца — резиденция патриарха Константинопольского с 1601 года. Вы рассмотрите многочисленные христианские реликвии и узнаете, почему на одной из икон пророк Илия облачен в меха.
- Греческий лицей «Красная школа» — настоящее украшение района Фенер. Я расскажу, кем он был построен и что происходит с ним сегодня.
- Церковь Марии Монгольской — настоящее сокровище, спрятанное среди узких улиц и полуразрушенных домов района «Фенер». Она представляет особую ценность для православных. Богослужение в этой церкви ведётся со времен Византии и до наших дней. Вы узнаете чей защитный указ не позволил переделать храм в мечеть.
- Болгарская церковь Стефана — таких в мире всего несколько. Я расскажу в чём её уникальность и познакомлю вас с историей, а также поделюсь интересными фактами.
- Мечеть Зейрек (монастырь Пантократора) — вторая по величине изюминка города, находящаяся на одном из величественных холмов.
- Мечеть султана Селима Явуза — отца султана Сулеймана Великолепного. С территории вы полюбуетесь видом на бухту Золотой Рог и отдохнёте в тени деревьев.
Организационные детали
- В программе экскурсии возможны изменения по вашему желанию
- Поездки на общественном транспорте оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтияр — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 736 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Бахтияр, я бывший музыкант и певец. Говорю на четырёх языках. Несколько лет назад приехал в Стамбул погулять и остался здесь жить. С первого дня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 123 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Были на экскурсии своей группой из 3х человек, экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь прошло все на высшем уровне, прошли по нетуристическому маршруту, останавливались на чай/кофе, сделали 100500 красивых фото, узнали историю, Али прекрасно знает историю и умеет удержать внимание! мы в восторге! 5ти часовая прогулка под дождем прошла на одном дыхании! огромное спасибо за знакомство с таким разным городом!
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Е
Спасибо Бахтияру за приятную прогулку. Нам удалось скрыться от шума в тихих улочках и неспешно прогуляться и насладиться видами. Действительно, Стамбул очень разный,но прекрасный.
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А
Все супер! Гуляли с Али из команды Бахтияра. В легкой форме рассказал очень много всего. На экскурсии были вдвоем с другом, поэтому даже был скорректирован маршрут под наши пожелания. За что отдельное спасибо!
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Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу в Стамбуле Бахтияру за невероятные впечатления и глубокие знания.
Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам, легендам и малоизвестным деталям, которые невозможно найти в обычных путеводителях.
Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам, легендам и малоизвестным деталям, которые невозможно найти в обычных путеводителях.
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А
Хотим выразить неимоверную благодарность нашему путеводителю по Стамбулу - Денису 👍 показал Стамбул таким, каким мы его еще не видели. Легкая, непринужденная прогулка более 5 часов с детьми!!!, пролетела незаметно. Все остались в восторге ❤️
+3
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Всем рекомендую! Татьяна мастер своего дела! Полностью организовала наш день, прекрасно знает город во всех деталях. Не напряжная, но при этом полноценная экскурсия. Крыши, соборы, библиотеки, кофейни, рестораны- было все! К тому помогла сделать отличные фотографии 👍
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