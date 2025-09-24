Когда: во вторник и четверг в 08:30, 08:45 и 09:00, в среду и пятницу в 08:15, 08:30, 08:45 и 09:00, в субботу и воскресенье в 08:15, 08:30 и 08:45

Экскурсия длится около 7 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала