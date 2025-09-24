Это неспешное путешествие подарит вам другие ощущения от Турции.
Интересные истории в сочетании с живописными видами, тёплым морским бризом и криками чаек, сопровождающих корабль, — звучит как идеальный день! Вы проведёте его в море и на островах, где нет машин, только ветер, сосны, виллы и тишина. Поймаете особый ритм и почувствуете, как приятно замедлиться.
Интересные истории в сочетании с живописными видами, тёплым морским бризом и криками чаек, сопровождающих корабль, — звучит как идеальный день! Вы проведёте его в море и на островах, где нет машин, только ветер, сосны, виллы и тишина. Поймаете особый ритм и почувствуете, как приятно замедлиться.
Описание экскурсии
- Мы встретимся на пристани, откуда берут начало все водные маршруты на Принцевы острова. Сядем на паром и откроем для себя всю его прелесть — не только как транспорта, но и своеобразной «городской медитации».
- Водный путь по Босфору подарит вам виды на живописные городские ландшафты, яркие воспоминания и интересные ракурсы для фото.
- Экскурсионная часть начнётся с Хейбелиады — одного из самых уютных островов архипелага. Здесь вы увидите:
— исторические особняки и монастырь Девы Марии
— знаменитую морскую академию
— уютные тенистые улицы
— кафе и лавочки у воды.
- Следующий пункт — Бююкада, самый крупный и известный остров архипелага.
А на самом острове вас ждут:
— старинные виллы в духе начала 20 века
— остатки византийских и османских строений
— маршруты для прогулок — пеших или на велосипеде.
Организационные детали
- На каждом острове у вас будет около часа на самостоятельную прогулку.
- Билеты на водный транспорт включены в стоимость.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник и четверг в 08:30, 08:45 и 09:00, в среду и пятницу в 08:15, 08:30, 08:45 и 09:00, в субботу и воскресенье в 08:15, 08:30 и 08:45
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:30, 08:45 и 09:00, в среду и пятницу в 08:15, 08:30, 08:45 и 09:00, в субботу и воскресенье в 08:15, 08:30 и 08:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 306 туристов
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула! Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
24 сен 2025
Кямран лучший
А
Артём
17 июл 2025
Сама экскурсия прекрасна. Два гида: один англоговорящий и один русскоговорящий очень отзывчивы и дружелюбны. Рассказ по пути на остпова был последовательный и интересный.
На первом острове в качестве "бонуса" гиды были
На первом острове в качестве "бонуса" гиды были
А
Александр
14 июн 2025
Фактически это является не экскурсией, а просто сопровождением. Нас встретил гид, проводил по всем паромам и обратно. Нельзя назвать это экскурсией, так как какого-либо рассказа не было. По 10 минут на каждом острове в духе «слева столб, справа дом». Претензий нет, но и экскурсии не было. Сопровождение качественное. Но всё это можно прокатать по Istanbul card.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
20%
Индивидуальная
Принцевы острова: экопутешествие по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Сбежать от городской суеты на живописные острова и узнать их тайны
Начало: остров Бююкада
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€86
€107 за человека
Водная прогулка
Из Стамбула на Принцевы острова
Путешествие на Принцевы острова - это уникальная возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя Бююкада и его османское наследие
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
-
11%
Водная прогулка
Принцевы острова: романтика и зеленые просторы
Однодневная поездка на Принцевы острова с русскоговорящим гидом. Откройте для себя Хейбелиаду и Бююкаду, наслаждаясь видами Мраморного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€37.40
€42 за человека