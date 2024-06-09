Кузгунджук — особенный район в азиатской части Стамбула. Прежде всего он славен этнической толерантностью: здесь мирно соседствуют греки, евреи, армяне и турки. Дух уникальности витает по красочным улицам среди древних мечетей и пряничных домиков. В Кузгунджуке вас ждут здания удивительной архитектуры, уютные кафе и необычные магазины, при этом почти без толпы туристов. Это место идеально для неспешной фотопрогулки.
Мы пройдёмся по самым колоритным переулкам, поговорим об истории района, выберем наиболее фотогеничные локации, а я сделаю отличные снимки на профессиональную камеру. В течение недели после прогулки вы получите от 35 фото в обработке ссылкой на Гугл. Диск.
Организационные детали
Рекомендую подготовить несколько образов, чтобы получить разнообразные фото. Предпочтительна удобная обувь.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 132 туристов
Меня зовут Ирина. Я путешественница, фотограф/видеограф, а также винный эксперт, окончила курс сомелье в 2006 году и по сей день продолжаю изучать историю и уникальность вин разных регионов. Переехала в читать дальше
Турцию 7 лет назад, знаю самые фотогеничные локации и готова с вами ими поделиться, познакомить с местными обычаями, отправиться вместе с вами в винное путешествие и ответить на все возникшие вопросы об этой удивительной и гостеприимной стране.