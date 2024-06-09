Прогулка с фотографом в районе Кузгунджук

Погулять по красочной азиатской стороне Стамбула и сделать отличные снимки
Кузгунджук часто именуют игрушечным районом Стамбула.

В нём особенно уютные улочки, прекрасная миниатюрная набережная и цветные домики, похожие на пряники в глазури.

Уже хотите прогуляться? Приезжайте! Мы осмотрим район в расслабленном темпе и по пути сделаем яркие кадры в самых приятных декорациях.
Прогулка с фотографом в районе Кузгунджук
Прогулка с фотографом в районе Кузгунджук
Прогулка с фотографом в районе Кузгунджук
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Кузгунджук — особенный район в азиатской части Стамбула. Прежде всего он славен этнической толерантностью: здесь мирно соседствуют греки, евреи, армяне и турки. Дух уникальности витает по красочным улицам среди древних мечетей и пряничных домиков. В Кузгунджуке вас ждут здания удивительной архитектуры, уютные кафе и необычные магазины, при этом почти без толпы туристов. Это место идеально для неспешной фотопрогулки.

Мы пройдёмся по самым колоритным переулкам, поговорим об истории района, выберем наиболее фотогеничные локации, а я сделаю отличные снимки на профессиональную камеру. В течение недели после прогулки вы получите от 35 фото в обработке ссылкой на Гугл. Диск.

Организационные детали

Рекомендую подготовить несколько образов, чтобы получить разнообразные фото. Предпочтительна удобная обувь.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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