Балат — живая история.
Здесь жили евреи, греки, армяне и турки — и до сих пор улицы бережно хранят следы их культурного и национального разнообразия.
Вы погрузитесь в прошлое квартала, узнаете о взаимодействии османских властей с религиозными меньшинствами и увидите отражение этого в архитектуре домов.
Здесь жили евреи, греки, армяне и турки — и до сих пор улицы бережно хранят следы их культурного и национального разнообразия.
Вы погрузитесь в прошлое квартала, узнаете о взаимодействии османских властей с религиозными меньшинствами и увидите отражение этого в архитектуре домов.
Описание экскурсии
Вселенский патриархат Константинополя — духовный центр православного христианства с церковью Святого Георгия. Вы увидите священные реликвии — часть колонны бичевания Христа, мощи Святого Григория Богослова и Святого Иоанна Златоуста.
Болгарская церковь Святого Стефана 1898 года. Она — одна из немногих в мире церквей, полностью изготовленных из чугуна.
Разноцветные дома — важная достопримечательность Балата, которая делает район магнитом для путешественников и фотографов.
Мы пройдёмся по уютным старинным улочкам, а доедем до них на трамвае, чтобы получить максимум впечатлений.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на трамвай — около 2€ с чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
a
annutka_05@mail.ru
20 июл 2025
Экскурсия с гидом Рушаном понравилась. Много рассказывал. Провел по интересным местам. Посоветовал что ещё можно посмотреть
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Многоликий Стамбул: район Балат
Узнайте, как в Балате переплелись разные культуры, и насладитесь прогулкой по узким улочкам среди разноцветных домов и исторических зданий
Начало: На Египетском базаре
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€29
€32 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Прогулка по Балату - это возможность увидеть Стамбул с другой стороны. Узкие улочки, древние здания и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Колоритный Стамбул
Увидеть разные грани прекрасного города
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
€167 за всё до 5 чел.