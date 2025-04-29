Стамбул — город настоящей любви и страстей.
Чтобы вы разделили эти чувства, мы исследуем его самые живописные уголки: от завораживающих видов на Босфор до старинных улиц и площадей.
Они станут идеальным фоном для искренних эмоций, моментов нежности и тепла, а также воспоминаний, которые останутся с вами навсегда. А я поймаю их в кадр.
Чтобы вы разделили эти чувства, мы исследуем его самые живописные уголки: от завораживающих видов на Босфор до старинных улиц и площадей.
Они станут идеальным фоном для искренних эмоций, моментов нежности и тепла, а также воспоминаний, которые останутся с вами навсегда. А я поймаю их в кадр.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Чтобы путешествие по Стамбулу оставило самые лучшие воспоминания, я устрою для вас фотопрогулку. Приходите со своей второй половинкой, в компании друзей или родных! Мы заранее составим маршрут по вашему запросу или выберем один из готовых вариантов:
- Набережная Каракёй и Галатский мост, лестница Камондо и Галатская башня
- Истикляль и красный трамвайчик, район Пера и Галатская башня
- Мечеть Ортакёй и район Арнавуткёй
- Набережная Ускюдар с видом на первый Босфорский мост и красочный Кузгунджук
- Атмосферный Балат и набережная залива Золотой рог
- Вокзал Сиркеджи, куда прибывал поезд Восточный экспресс, набережная Еминёню
- Мечеть Сулеймание
Я знаю все места с лучшими видами, поэтому за 2 часа мы успеем сделать примерно 100-150 качественных фотографий на профессиональную цифровую камеру Fujifilm. Я работаю в жанре lifestyle: ловлю живые эмоции во время прогулки. Умение позировать не понадобится — просто следуйте моим подсказкам в процессе.
Фотографии будут готовы через 7-10 рабочих дней: я отправлю их ссылкой на сайт, где вы сможете скачать их в течение 1 месяца. Все снимки будут в авторской обработке.
Организационные детали
- Маршрут прогулки пеший, на некоторых маршрутах понадобится передвижение на общественном транспорте или такси (оплачивается отдельно)
- Время фотопрогулки можно продлить за дополнительную плату
- Если на прогулке будет свыше 3 человек, потребуется доплатить €50 за каждого дополнительного участника (дети бесплатно)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Стамбуле
Меня зовут Анна. Живу в Стамбуле и занимаюсь фотографией уже не первый год. Со мной легко и комфортно! Я влюблена в Стамбул и отлично знаю город и самые классные локации для фотосессий. Буду рада создать память о вашем путешествии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аделина
29 апр 2025
Получили большое удовольствие от фотопрогулки и продлили радость от путешествия, когда получили фотографии. Анна помогла составить маршрут с учетом всех наших пожеланий, учла нюансы светого дня, локаций, тайминга, количество людей
Брунгардт
23 янв 2025
Анна отличный фотограф и очень приятный человек!!! Нам все понравилось, мы не особо любим фотографироваться и в объективе обычно чувствуем себя не ловко, но Аня так расположила к себе и расслабила что все прошло на лайте 👍 без напряга. Погуляли, пообщались, пофоткались, получили уйму невероятно положительных эмоций!!!
Однозначно всем рекомендую, не сомневайтесь и выбирайте Анну ❤️
Однозначно всем рекомендую, не сомневайтесь и выбирайте Анну ❤️
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