Стамбул — город настоящей любви и страстей. Чтобы вы разделили эти чувства, мы исследуем его самые живописные уголки: от завораживающих видов на Босфор до старинных улиц и площадей. Они станут идеальным фоном для искренних эмоций, моментов нежности и тепла, а также воспоминаний, которые останутся с вами навсегда. А я поймаю их в кадр.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Чтобы путешествие по Стамбулу оставило самые лучшие воспоминания, я устрою для вас фотопрогулку. Приходите со своей второй половинкой, в компании друзей или родных! Мы заранее составим маршрут по вашему запросу или выберем один из готовых вариантов:

Набережная Каракёй и Галатский мост , лестница Камондо и Галатская башня

, лестница Камондо и Галатская башня Истикляль и красный трамвайчик , район Пера и Галатская башня

, район Пера и Галатская башня Мечеть Ортакёй и район Арнавуткёй

и район Арнавуткёй Набережная Ускюдар с видом на первый Босфорский мост и красочный Кузгунджук

с видом на первый Босфорский мост и красочный Кузгунджук Атмосферный Балат и набережная залива Золотой рог

и набережная залива Золотой рог Вокзал Сиркеджи , куда прибывал поезд Восточный экспресс, набережная Еминёню

, куда прибывал поезд Восточный экспресс, набережная Еминёню Мечеть Сулеймание

Я знаю все места с лучшими видами, поэтому за 2 часа мы успеем сделать примерно 100-150 качественных фотографий на профессиональную цифровую камеру Fujifilm. Я работаю в жанре lifestyle: ловлю живые эмоции во время прогулки. Умение позировать не понадобится — просто следуйте моим подсказкам в процессе.

Фотографии будут готовы через 7-10 рабочих дней: я отправлю их ссылкой на сайт, где вы сможете скачать их в течение 1 месяца. Все снимки будут в авторской обработке.

Организационные детали