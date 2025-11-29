Бейоглу — один из самых выразительных районов Стамбула.
Здесь каждый переулок хранит дыхание Востока, а в воздухе чувствуется лёгкая, почти европейская свобода.
Моя задача — показать его глазами местных: с панорамами двух континентов, тихими святынями и вкусом Сан-Себастьяна у Галатской башни. Вы почувствуете ритм Стамбула и поймёте, почему Бейоглу называют его душой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Панораму двух континентов со смотровой площадки, где Европа и Азия раскрываются как единый город.
- Площадь Таксим и церковь Святой Троицы — крупнейший действующий греческий православный храм с изящным куполом и двумя колокольнями.
- Проспект Истикляль с образцами архитектуры 19 века, ароматами выпечки и кофе, уличными музыкантами и неспешным красным трамвайчиком.
- Храм Святой Марии Драперис — небольшую католическую церковь, спрятанную от глаз туристов.
- Базилику Святого Антония Падуанского — впечатляющий католический собор с краснокирпичным неоготическим фасадом.
- Легендарную Галатскую башню, веками наблюдавшую за городом. Здесь будет вкусное завершение прогулки с турецким кофе и нежнейшим десертом Сан-Себастьян.
И узнаете
- Как Бейоглу стал сердцем европейского Стамбула — районом, где соединились культуры Османской империи, Европы и Востока.
- Почему Истикляль — не просто торговая улица, а символ стамбульской идентичности последних полутора веков.
- Как рядом уживались мечети, церкви и синагоги, создавая уникальное пространство культурного сосуществования.
- Какие истории хранят старинные дома, бывшие посольства и кафе, где собиралась творческая элита.
- Как менялся облик района — от османского Пера до современного центра искусства, моды и молодёжной жизни.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию)
- Кофе или чай — около 100–150 лир.
- Десерт Сан-Себастьян — около 400–500 лир.
- Входной билет на Галатскую башню — примерно 1500 лир.
Возможен индивидуальный формат (до 6 человек), подробности в переписке.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Бейоглу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дастан — ваш гид в Стамбуле
Уже много лет я с увлечением изучаю культуру и историю Турции — особенно моего любимого города, Стамбула. Этот город стал для меня не просто местом на карте, а живым музеем
Входит в следующие категории Стамбула
