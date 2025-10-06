Ускюдар — это район на азиатской стороне Стамбула на месте Хрисополя — Золотого города, основанного в 7 веке до н. э. Вы узнаете, почему он считался городом султанш, финансовым центром, религиозной столицей и культурным мостом между Востоком и Западом.
Экскурсия раскроет для вас неожиданные и очень характерные грани современного Стамбула и его истории.
Описание экскурсии
Как проходит экскурсия
- Водная прогулка по Босфору (20 минут) на пароме
- Пешая прогулка в районе Ускюдар (примерно 2,5 часа) с несколькими переездами на общественном транспорте
Вы увидите:
- Панорамы Стамбула с борта корабля и с набережной Ускюдара
- Мечеть Михримах-султан (внутри) — изысканное признание в любви дочери султана
- Мечеть Шемси Ахмет Паши (внутри), знаменитую тем, что птицы не садятся на её купол
- Бывший дворец ЗАГСа (внутри) с необычной архитектурой и уютным кафе
- Музей кукол Османской династии (внутри) — миниатюрную летопись султанской власти
- Современную Стеклянную мечеть на территории Университета мармара
- Метро без машиниста — вы прокатитесь по автоматизированной линии метро, наслаждаясь видами из первого вагона
- Кузгунджук — тихий уголок Стамбула с уютными улочками и старинными домами
- Девичью башню на набережной Босфора, где закат превращает небо в калейдоскоп красок
Вы узнаете о людях, традициях, верованиях и культуре Востока — о всём том, о чём не прочтёшь в учебниках
А ещё вы выясните, где в Стамбуле попробовать лучший искендер-кебаб и чизкейк Сан-Себастьян
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты на паром — 38 лир за чел. и на общественный транспорт — 27 лир за поездку. Рекомендую купить IstanbulKart для оплаты поездок
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Эминьёну в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Омар — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 62 туристов
Мерхаба! Меня зовут Омер, живу в Стамбуле. Наша команда состоит из опытных лицензированных гидов с профильным образованием, которые окончили факультет туризма. Мы обещаем, что на наших экскурсиях вы услышите только достоверную информацию, а также легенды — и лучше поймёте Стамбул. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Алёна
6 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Омеру за невероятное погружение в историю и атмосферу азиатской части Стамбула! Эта экскурсия превзошла все ожидания и стала настоящим украшением нашей поездки.
Входит в следующие категории Стамбула
