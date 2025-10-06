Ускюдар — это район на азиатской стороне Стамбула на месте Хрисополя — Золотого города, основанного в 7 веке до н. э. Вы узнаете, почему он считался городом султанш, финансовым центром, религиозной столицей и культурным мостом между Востоком и Западом. Экскурсия раскроет для вас неожиданные и очень характерные грани современного Стамбула и его истории.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Как проходит экскурсия

Водная прогулка по Босфору (20 минут) на пароме

(20 минут) на пароме Пешая прогулка в районе Ускюдар (примерно 2,5 часа) с несколькими переездами на общественном транспорте

Вы увидите:

Панорамы Стамбула с борта корабля и с набережной Ускюдара

с борта корабля и с набережной Ускюдара Мечеть Михримах-султан (внутри) — изысканное признание в любви дочери султана

(внутри) — изысканное признание в любви дочери султана Мечеть Шемси Ахмет Паши (внутри), знаменитую тем, что птицы не садятся на её купол

(внутри), знаменитую тем, что птицы не садятся на её купол Бывший дворец ЗАГС а (внутри) с необычной архитектурой и уютным кафе

(внутри) с необычной архитектурой и уютным кафе Музей кукол Османской династии (внутри) — миниатюрную летопись султанской власти

(внутри) — миниатюрную летопись султанской власти Современную Стеклянную мечеть на территории Университета мармара

на территории Университета мармара Метро без машиниста — вы прокатитесь по автоматизированной линии метро, наслаждаясь видами из первого вагона

— вы прокатитесь по автоматизированной линии метро, наслаждаясь видами из первого вагона Кузгунджук — тихий уголок Стамбула с уютными улочками и старинными домами

— тихий уголок Стамбула с уютными улочками и старинными домами Девичью башню на набережной Босфора, где закат превращает небо в калейдоскоп красок

Вы узнаете о людях, традициях, верованиях и культуре Востока — о всём том, о чём не прочтёшь в учебниках

А ещё вы выясните, где в Стамбуле попробовать лучший искендер-кебаб и чизкейк Сан-Себастьян

Организационные детали