Смотровые площадки Стамбула

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
«Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
«Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
«Бонусом станут великолепные виды города и Босфора, открывающиеся со смотровой площадки дворца»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
«А еще поплаваете на пароме и подниметесь на шикарные смотровые площадки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
€160 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
«А ещё поднимемся на смотровую площадку и насладимся потрясающим видом на Босфор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
«На смотровой площадке у мечети вас ждет панорама и дневного, и вечернего Стамбула, Босфора, Принцевых островов и густозаселенных районов»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
243€219 за всё до 6 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«С 23 февраля 2024 года смотровая площадка на Галатской башне закрыта на реставрацию»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
«Насладитесь головокружительными видами с лучших смотровых площадок и проникнетесь удивительной историей и тысячелетней культурой города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
«Смотровая площадка Пьер Лоти — вы оцените с высоты красоту бухты Золотой Рог и узнаете, кто такой Пьер Лоти и как он связан с Турцией»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
«Поднимемся на смотровую площадку, на которой практически не бывает туристов, и полюбуемся Стамбулом с высоты»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
«От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по самобытному Балату
Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках
Начало: Eminonu tramvay station
«Вы рассмотрите цветные домики, подниметесь на впечатляющие смотровые площадки, заглянете в аутентичные кофейни, а по пути сделаете сотни фотографий – в Балате они всегда получаются очень атмосферными»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
«А в завершение окажетесь на смотровой площадке холма Пьер-Лоти, чтобы с нового ракурса полюбоваться ночными красками города, а после не спеша отправиться обратно в отель»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€361 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
«Другая смотровая появится буквально из-за угла среди колоритных улочек жилых кварталов — отсюда особенно хорошо видны контрасты Стамбула»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Вы рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€329 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Начало: В вашем отеле
«А с одной из смотровых площадок вы полюбуетесь местной достопримечательностью — Девичьей башней»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€58 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
«Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку, с которой вы откроете великолепные виды на город и Босфор»
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
«В районе Улус вас ждет смотровая площадка парка с великолепным видом на Босфор и азиатский берег, где можно побаловать себя чашечкой чая или кофе с морским ветром вприкуску»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
«Холм Пьер Лоти — один из самых популярных среди путешественников районов Стамбула, известный смотровой площадкой, к которой вас доставят прозрачные кабинки фуникулера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Мы поднимемся на фуникулёре на одну из лучших смотровых площадок города, откуда открывается вид на залив Золотой рог и городскую панораму»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€219 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Константинополь: прогулка через туннель времени
Исследовать центральную улицу Константинополя, которой нет на карте Стамбула
Начало: На площади Чемберлиташ
«Сделаем фотографии на великолепной смотровой площадке с видом на Босфор с третьего холма города — там, где сейчас стоит знаменитая мечеть Сулеймание»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
200€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
«Последняя точка станет вишенкой на торте: мы поднимемся на смотровую площадку торгового центра «Сапфир», откуда с высоты птичьего полёта Стамбул предстанет как на ладони»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Мир султанов - правда и вымыслы
Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце
Начало: В районе Галатского моста
«За время прогулки мы пройдем по району Каракёй до Ортакёя — и поверьте, вы их не перепутаете:) По пути я покажу вам нетуристические смотровые площадки, откуда открываются впечатляющие панорамы бухты Золотой Рог и Босфора»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€175 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул для любопытных
Погулять по колоритным улицам с цветными домами, заглядывая в старинные церкви и мечети
Начало: В районе Египетского базара
«А на смотровой площадке с прекрасным видом на город расскажу историю любви молодого француза к турчанке»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
«Расскажем о Турции, покажем лучшие смотровые площадки и самые колоритные кварталы»
10 июня в 00:01
11 июня в 00:01
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
«Впереди Старый город, архитектура столицы трех империй, Босфорский пролив, азиатская сторона и смотровая на холме — поехали»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€206 за человека
Групповая
5 часов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
«Холм Пьер Лоти и канатная дорога — популярная смотровая площадка в Стамбуле, где можно полюбоваться видом на город и выпить ароматного турецкого чая (подъём входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
10 июня в 08:45
€70 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул на метро
Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
«Со смотровой площадки на высоте 238 метров перед вами откроется завораживающий вид на весь город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129€117 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Вы услышите связанную с ней легенду и подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на исторический центр»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
663€398 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5 часов
Роскошный Стамбул
Посетить дворец султанов, рассмотреть город с высоты Галатской башни и поплавать по Босфору
«Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Начало: У вашего отеля
«Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
«Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
«Я расскажу историю мечети и предложу вам полюбоваться потрясающим видом на Золотой Рог со смотровой площадки»
Расписание: в понедельник в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
«Гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой Стамбул, так похожий с высоты на угли, тлеющие в камине… Этим видом вы полюбуетесь с открытой смотровой площадки 56-этажного небоскрёба»
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
от 170€162 за человека
Групповая
5 часов
Стамбул: Историческая экскурсия по 4 знаковым местам
Откройте сокровища Стамбула: дворец султанов, величественную мечеть, древнюю церковь и тайны подземелья
Начало: у вашего отеля
«Познакомитесь с деталями архитектуры, узнаете о жизни султанов и побываете на живописной смотровой площадке»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Автопрогулка вдоль Босфора по Азиатской стороне
Заглянуть в самые атмосферные районы Стамбула и открыть тайны города контрастов
Начало: На набережной Ускюдар
«Прогулку мы закончим на смотровой площадке одной из самых больших мечетей в мире — Чамлыджа»
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
От отца к сыну: истории великих падишахов
Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком»
Начало: мечеть Явуз Султан Селим
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
«После небольшой прогулки по улочкам квартала поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ООльга2 июня 2024Нашу экскурсию проводил, Рашид. Гид очень интересно рассказывал, видно, что для него это не только работа, а его любимое дело.
- ВВалентина2 июня 2024Отличная экскурсия! Отдельное спасибо за историческую вводную с картами, было интересно даже ребёнку (4 года). Так же очень здорово и увлекательно прошла основная часть маршрута. Большое спасибо Рашиду! Мы не заметили как пролетело время.
- ППолина1 июня 2024Были на экскурсии с мужем и родителями, всем четверым очень понравилась программа. Владимир рассказывает с харизмой и изюминкой, добавляет уместные шуточки, делится опытом своей семьи. Также Владимир дал рекомендации, что посетить в других локациях, например, на Принцевых островах.
- ННаталья29 мая 2024Нам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленных 4 часов. Получили много
- ММарина28 мая 2024Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый город, прокатились на фуникулере
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Смотровые площадки»
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