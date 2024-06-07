Смотровые площадки Стамбула

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 29 отзывов «Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность Начало: По месту вашего проживания «Смотровая площадка на холме Чамлыджа — узнаете, кто заложил её первый камень, и рассмотрите с высоты дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора, а также сможете посетить мечеть Чамлыджа» € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 444 отзыва Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента Начало: Ваш отель «Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города» 299 € 270 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы Начало: У входа дворца Топкапы «Бонусом станут великолепные виды города и Босфора, открывающиеся со смотровой площадки дворца» € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 38 отзывов Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин Начало: В холле вашего отеля «А еще поплаваете на пароме и подниметесь на шикарные смотровые площадки» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 113 отзывов Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор Начало: От дворца Топкапы «А ещё поднимемся на смотровую площадку и насладимся потрясающим видом на Босфор» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 65 за билет

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 94 отзыва Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат «На смотровой площадке у мечети вас ждет панорама и дневного, и вечернего Стамбула, Босфора, Принцевых островов и густозаселенных районов» 243 € 219 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет «С 23 февраля 2024 года смотровая площадка на Галатской башне закрыта на реставрацию» Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 93 отзыва Стамбул изнутри: путешествие по душе города Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: По договорённости с клиентом «Насладитесь головокружительными видами с лучших смотровых площадок и проникнетесь удивительной историей и тысячелетней культурой города» € 198 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула «Смотровая площадка Пьер Лоти — вы оцените с высоты красоту бухты Золотой Рог и узнаете, кто такой Пьер Лоти и как он связан с Турцией» € 400 за всё до 13 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 121 отзыв Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее «Поднимемся на смотровую площадку, на которой практически не бывает туристов, и полюбуемся Стамбулом с высоты» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 82 отзыва Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче «От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 25 отзывов Фотопрогулка по самобытному Балату Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках Начало: Eminonu tramvay station «Вы рассмотрите цветные домики, подниметесь на впечатляющие смотровые площадки, заглянете в аутентичные кофейни, а по пути сделаете сотни фотографий – в Балате они всегда получаются очень атмосферными» € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле Начало: У вашего отеля «А в завершение окажетесь на смотровой площадке холма Пьер-Лоти, чтобы с нового ракурса полюбоваться ночными красками города, а после не спеша отправиться обратно в отель» € 361 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 16 отзывов Стамбул исторический, но неизведанный Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни «Другая смотровая появится буквально из-за угла среди колоритных улочек жилых кварталов — отсюда особенно хорошо видны контрасты Стамбула» € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 189 отзывов Чарующий Стамбул с гидом-историком Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии Начало: По договорённости «Вы рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки» 320 € 240 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй Начало: В вашем отеле € 300 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🛫 Полеты на самолетах 🛻 На квадроциклах Групповая 13 часов 9 отзывов Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула Начало: У вашего отеля «Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар» Расписание: ежедневно в 08:00 € 329 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Азиатский Стамбул за 1,5 часа Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным Начало: В вашем отеле «А с одной из смотровых площадок вы полюбуетесь местной достопримечательностью — Девичьей башней» € 58 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Дворец Топкапы: сокровище Османской империи Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе) Начало: У дворца Топкапы «Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку, с которой вы откроете великолепные виды на город и Босфор» Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Стамбульский калейдоскоп История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях «В районе Улус вас ждет смотровая площадка парка с великолепным видом на Босфор и азиатский берег, где можно побаловать себя чашечкой чая или кофе с морским ветром вприкуску» € 313 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 45 отзывов Популярное предложение Автомобильное путешествие по Стамбулу Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет... «Холм Пьер Лоти — один из самых популярных среди путешественников районов Стамбула, известный смотровой площадкой, к которой вас доставят прозрачные кабинки фуникулера» € 270 за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день» Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории Начало: У вашего отеля «Мы поднимемся на фуникулёре на одну из лучших смотровых площадок города, откуда открывается вид на залив Золотой рог и городскую панораму» € 219 за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Константинополь: прогулка через туннель времени Исследовать центральную улицу Константинополя, которой нет на карте Стамбула Начало: На площади Чемберлиташ «Сделаем фотографии на великолепной смотровой площадке с видом на Босфор с третьего холма города — там, где сейчас стоит знаменитая мечеть Сулеймание» 200 € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 83 отзыва Второе свидание со Стамбулом Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии Начало: У вашего отеля € 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища Начало: у вашего отеля в Стамбуле «Последняя точка станет вишенкой на торте: мы поднимемся на смотровую площадку торгового центра «Сапфир», откуда с высоты птичьего полёта Стамбул предстанет как на ладони» € 320 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 3 отзыва Мир султанов - правда и вымыслы Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце Начало: В районе Галатского моста «За время прогулки мы пройдем по району Каракёй до Ортакёя — и поверьте, вы их не перепутаете:) По пути я покажу вам нетуристические смотровые площадки, откуда открываются впечатляющие панорамы бухты Золотой Рог и Босфора» € 175 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа 17 отзывов Стамбул для любопытных Погулять по колоритным улицам с цветными домами, заглядывая в старинные церкви и мечети Начало: В районе Египетского базара «А на смотровой площадке с прекрасным видом на город расскажу историю любви молодого француза к турчанке» 160 € 144 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов «Расскажем о Турции, покажем лучшие смотровые площадки и самые колоритные кварталы» € 350 за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Мотопрогулка по ночному Стамбулу Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города Начало: у вашего отеля «Впереди Старый город, архитектура столицы трех империй, Босфорский пролив, азиатская сторона и смотровая на холме — поехали» € 206 за человека

🚶 Пешая Групповая 5 часов 9 отзывов Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую Начало: У вашего отеля «Холм Пьер Лоти и канатная дорога — популярная смотровая площадка в Стамбуле, где можно полюбоваться видом на город и выпить ароматного турецкого чая (подъём входит в стоимость)» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45 € 70 за человека

9% скидка Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Стамбул на метро Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов «Со смотровой площадки на высоте 238 метров перед вами откроется завораживающий вид на весь город» 129 € 117 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 40% скидка Индивидуальная 6.5 часов 50 отзывов Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии «Вы услышите связанную с ней легенду и подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на исторический центр» 663 € 398 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Роскошный Стамбул Посетить дворец султанов, рассмотреть город с высоты Галатской башни и поплавать по Босфору «Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3.5 часа 9 отзывов Стамбул в объективе: фото-прогулка Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент Начало: У вашего отеля «Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора» € 180 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Вдохновляющий Стамбул Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок «Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Мини-группа 6 часов 2 отзыва Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе) Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике Начало: У Немецкого фонтана «Я расскажу историю мечети и предложу вам полюбоваться потрясающим видом на Золотой Рог со смотровой площадки» Расписание: в понедельник в 10:00 € 35 за человека

5% скидка Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!) «Гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой Стамбул, так похожий с высоты на угли, тлеющие в камине… Этим видом вы полюбуетесь с открытой смотровой площадки 56-этажного небоскрёба» от 170 € 162 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 108 отзывов Стамбул: Историческая экскурсия по 4 знаковым местам Откройте сокровища Стамбула: дворец султанов, величественную мечеть, древнюю церковь и тайны подземелья Начало: у вашего отеля «Познакомитесь с деталями архитектуры, узнаете о жизни султанов и побываете на живописной смотровой площадке» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45 € 70 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Автопрогулка вдоль Босфора по Азиатской стороне Заглянуть в самые атмосферные районы Стамбула и открыть тайны города контрастов Начало: На набережной Ускюдар «Прогулку мы закончим на смотровой площадке одной из самых больших мечетей в мире — Чамлыджа» € 206 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов От отца к сыну: истории великих падишахов Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком» Начало: мечеть Явуз Султан Селим € 250 за всё до 4 чел.