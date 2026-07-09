На экскурсии мы не ограничимся основными залами дворца Топкапы, а подробно разберём устройство османского двора, систему власти, жизнь гарема и судьбы членов династии. Поговорим о том, какие события в сериале «Великолепный век» основаны на исторических фактах, а какие были художественным вымыслом. И конечно, обсудим тайны гарема и дворцовые интриги.

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Описание экскурсии

Площадь Султанахмет

Вы узнаете, как возникла Османская империя, почему правление Сулеймана Великолепного называют её «золотым веком» и насколько события сериала соответствуют реальной истории.

Дворец Топкапы

Пройдёте через Имперские ворота и дворы, где четыре века жили и правили османские султаны. Увидите Имперскую Порту, зал Верховного совета и Башню Правосудия. Узнаете, как была устроена жизнь главной резиденции султанов. Услышите о церемониях и дворцовом этикете.

Гарем

Побываете в самой загадочной части дворца. Осмотрите покои Хюррем-султан и Валиде-султан. Поговорим о жизни женщин при дворе, интригах и борьбе за власть.

Сокровищница Топкапы

Увидите императорский трон, одежду султанов, легендарный бриллиант «Ложечник» весом 86 карат, а также исламские реликвии, среди которых Посох Моисея и десница Иоанна Крестителя.

Террасы дворца с видом на Босфор

Завершим экскурсию на смотровых площадках Топкапы. Вы представите, каким видел Стамбул Сулейман Великолепный.

Организационные детали