Сериал «Великолепный век» в реальности: дворец Топкапы и его секреты
Проследить события эпохи Сулеймана Великолепного и их связь с сюжетом сериала
На экскурсии мы не ограничимся основными залами дворца Топкапы, а подробно разберём устройство османского двора, систему власти, жизнь гарема и судьбы членов династии.
Поговорим о том, какие события в сериале «Великолепный век» основаны на исторических фактах, а какие были художественным вымыслом. И конечно, обсудим тайны гарема и дворцовые интриги.
Описание экскурсии
Площадь Султанахмет
Вы узнаете, как возникла Османская империя, почему правление Сулеймана Великолепного называют её «золотым веком» и насколько события сериала соответствуют реальной истории.
Дворец Топкапы
Пройдёте через Имперские ворота и дворы, где четыре века жили и правили османские султаны. Увидите Имперскую Порту, зал Верховного совета и Башню Правосудия. Узнаете, как была устроена жизнь главной резиденции султанов. Услышите о церемониях и дворцовом этикете.
Гарем
Побываете в самой загадочной части дворца. Осмотрите покои Хюррем-султан и Валиде-султан. Поговорим о жизни женщин при дворе, интригах и борьбе за власть.
Сокровищница Топкапы
Увидите императорский трон, одежду султанов, легендарный бриллиант «Ложечник» весом 86 карат, а также исламские реликвии, среди которых Посох Моисея и десница Иоанна Крестителя.
Террасы дворца с видом на Босфор
Завершим экскурсию на смотровых площадках Топкапы. Вы представите, каким видел Стамбул Сулейман Великолепный.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет во дворец Топкапы (включает посещение гарема) — ~2750 TL (~$70) за чел. Стоимость может меняться по решению музея
Детям до 12 лет вход бесплатно. Нужно получить билет в кассе с паспортом
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 09:45 и 13:30, в пятницу в 09:15 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€70
Дети до 12 лет
€40
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа во дворец
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:45 и 13:30, в пятницу в 09:15 и 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 601 туриста
Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями по истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.
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