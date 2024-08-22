Экскурсия по локациям к/ф «Случайный шпион» увлечёт вас в мир шпионажа, интриг и непредсказуемых поворотов, в центре которого окажетесь именно вы.
Знать картину — здорово (вам будет интересно увидеть места съёмок), но не обязательно! Мы возьмём за основу увлекательный сюжет и, спасая Стамбул от опасного вируса, раскроем тайны исторических достопримечательностей.
Знать картину — здорово (вам будет интересно увидеть места съёмок), но не обязательно! Мы возьмём за основу увлекательный сюжет и, спасая Стамбул от опасного вируса, раскроем тайны исторических достопримечательностей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Музей в церкви Святой Ирины — здесь происходили сцены с танцами дервишей. Неудивительно, ведь до недавних пор благодаря акустическим свойствам и впечатляющей атмосфере собор служил концертным залом
- Цистерна Базилика — загадаем желания, как главные герои фильма
- Галатский мост — самый первый мост города, Бак (Джеки Чан) проезжал его на такси
- Стамбульский банк — поищем ячейку, где хранится миллионное наследство
- Едикуле, или Семибашенная крепость, где снимали сцены боёв с таксистами. Здесь же вы увидите Золотые ворота Константинополя и оцените вид на Мраморное море
- Хаммам Чемберлиташ. Кто смотрел кино, наверняка помнит, как главный герой выбежал на крышу в одном пештемале — я расскажу, где на самом деле были съёмки
- Египетский базар — вы увидите место, где Чан раскидывал специи и сладости
- Крымская мемориальная церковь — найдём тайник, где хранился тот самый опасный вирус
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в музей в церкви Святой Ирины ~ €14 (500 лир), Цистерну Базилику — €22 (800 лир), крепость Едикуле — €3 (100 лир), проезд на общественном транспорте ~ €5 (200 лир)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте, я Жанна — лицензированный гид. Живу в Турции с 2010 года. На дружеской прогулке я покажу вам Стамбул во всей красе, постараюсь влюбить в него. Не буду штурмовать ваш мозг цифрами, как учитель-историк, но всё же без интересных историй вы не останетесь.Задать вопрос
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