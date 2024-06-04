Церковь Святой Ирины – экскурсии в Стамбуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Церковь Святой Ирины» в Стамбуле, цены от €70, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Византия в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Византия в Стамбуле
Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
193 за всё до 4 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
168 отзывов
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Стамбул: пособие для начинающих
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
🚶 Пешая
Групповая
5.5 часов
30 отзывов
Из Константинополя в Стамбул: историческая прогулка
Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
70 за человека
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: около метро Султанахмет
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
143129 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Сон наяву - великий османский Стамбул
    Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
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    фактах и историях, интересных сыну. Между тем, рассказ и повествование были наполнены информацией академического толка. Время пролетело незаметно! Мы очень благодарны Федаи!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Стамбул: пособие для начинающих
    Екатерина замечательный гид. Мы получили много интересной информации. Мы попросили ее немного изменить маршрут чтобы увидеть Хору, и она с
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    удовольствием пошла нам навстречу. В итоге мы провели вместе даже больше запланированных 6 часов! Очень рекомендую Екатерину как гида в Стамбуле!

  • Д
    Дарья
    31 мая 2024
    Сон наяву - великий османский Стамбул
    Сегодня были на экскурсии по истории Стамбула, от Византии до современности с Федаи. Он покорил нас своими знаниями и умением
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    рассказать интересно, захватывающее. Мы, хоть и читали про многие достопримечательности, узнали очень много нового. Были в соборе Святой Софии, Цистерне. Кстати их, Цистерн, не одна. Федаи показал Цистерну в красивом парке, конечно же рассказал её прекрасную историю, показал Ипподром, колонны, стены Константинополя, мечети и многое другое. Мы задали много обычных для туристов вопросов - про транспорт, еду, что ещё посмотреть, куда сходить. Не жалея своего времени, все рассказал и показал. Подсказал очень приятную и бюджетную морскую экскурсию по Босфору. Теперь хотим с Федаи на новую экскурсию. В предвкушении. Спасибо огромное!

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Стамбул: пособие для начинающих
    Екатерина прекрасна! Приятная, хорошая грамотная речь! Очень приятный человек! От души рекомендую и мы пожалели, что не успели забронировать на следующий день с ней же! Спасибо, Екатерина!
  • A
    Anna
    21 мая 2024
    Византия в Стамбуле
    Кемаль в дополнение ко всему еще и хороший фотограф. Т. к. владеет большим объемом знаний по истории и чтобы донести как можно больше информации умеет быстро рассказывать. Это информация для тех, кто как я спешит осмотреться)
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Стамбул: пособие для начинающих
    Екатерина гид с опытом, узнали много нового, провела с нами целый день. Рекомендую для обзорной экскурсии, узнаете много нового!
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
    Была на экскурсии в феврале. Интересные места, красивые здания, пейзажи. Экскурсовод много всего знает, много всего рассказывает. Есть один нюанс
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    - я не всегда понимала экскурсовода. Он пытался влить нам много интересного материала, но я не понимала русского языка под сильным акцентом. Очень люблю слушать различные факты и истории, но здесь пришлось себя заставлять максимально напрягать уши и мозг для перевода.

  • И
    Иван
    8 мая 2024
    Сон наяву - великий османский Стамбул
    Это была наша вторая экскурсия с Федаи. Накануне мы с ним осматривали памятники Константинополя, а сегодня - османского Стамбула. Считаем,
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    что нам очень повезло с гидом. Федаи прекрасный рассказчик, причем он не ограничивается узкими рамками темы экскурсии, а попутно сообщает в увлекательной форме массу сведений об истории и жизни Стамбула и Турции в целом. А еще он прекрасно фотографирует и знает лучшие места. Большое спасибо за эти интересные и насыщенные два дня. Желаем доброго здоровья и счастья!

  • А
    Алесей
    14 марта 2024
    Византия в Стамбуле
    Очень интересная и позитивная экскурсия
  • Д
    Дмитрий
    23 февраля 2024
    Византия в Стамбуле
    Отличная прогулка и экскурсия. Интересно, познавательно, с вниманием к интересующим деталям. И что самое важное - легко для восприятия, с юмором и вниманием к интересам группы. 5 +. Рекомендуем.
    Отличная прогулка и экскурсия. Интересно, познавательно, с вниманием к интересующим деталям. И что самое важное -

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Святой Ирины»

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  1. Византия в Стамбуле
  2. Сон наяву - великий османский Стамбул
  3. Стамбул: пособие для начинающих
  4. Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
  5. В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Церковь Святой Ирины" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 193 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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