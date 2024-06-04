1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Византия в Стамбуле
Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Групповая
5.5 часов
Из Константинополя в Стамбул: историческая прогулка
Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€70 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
В поисках Константинополя: прогулка по античному Стамбулу
Осмотреть величайшие памятники византийской эпохи и узнать их историю
Начало: около метро Султанахмет
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
143€129 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
- ООльга3 июня 2024Екатерина замечательный гид. Мы получили много интересной информации. Мы попросили ее немного изменить маршрут чтобы увидеть Хору, и она с
- ДДарья31 мая 2024Сегодня были на экскурсии по истории Стамбула, от Византии до современности с Федаи. Он покорил нас своими знаниями и умением
- ООксана30 мая 2024Екатерина прекрасна! Приятная, хорошая грамотная речь! Очень приятный человек! От души рекомендую и мы пожалели, что не успели забронировать на следующий день с ней же! Спасибо, Екатерина!
- AAnna21 мая 2024Кемаль в дополнение ко всему еще и хороший фотограф. Т. к. владеет большим объемом знаний по истории и чтобы донести как можно больше информации умеет быстро рассказывать. Это информация для тех, кто как я спешит осмотреться)
- ДДарья13 мая 2024Екатерина гид с опытом, узнали много нового, провела с нами целый день. Рекомендую для обзорной экскурсии, узнаете много нового!
- ССветлана12 мая 2024Была на экскурсии в феврале. Интересные места, красивые здания, пейзажи. Экскурсовод много всего знает, много всего рассказывает. Есть один нюанс
- ИИван8 мая 2024Это была наша вторая экскурсия с Федаи. Накануне мы с ним осматривали памятники Константинополя, а сегодня - османского Стамбула. Считаем,
- ААлесей14 марта 2024Очень интересная и позитивная экскурсия
- ДДмитрий23 февраля 2024Отличная прогулка и экскурсия. Интересно, познавательно, с вниманием к интересующим деталям. И что самое важное - легко для восприятия, с юмором и вниманием к интересам группы. 5 +. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Святой Ирины»
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