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рассказать интересно, захватывающее. Мы, хоть и читали про многие достопримечательности, узнали очень много нового. Были в соборе Святой Софии, Цистерне. Кстати их, Цистерн, не одна. Федаи показал Цистерну в красивом парке, конечно же рассказал её прекрасную историю, показал Ипподром, колонны, стены Константинополя, мечети и многое другое. Мы задали много обычных для туристов вопросов - про транспорт, еду, что ещё посмотреть, куда сходить. Не жалея своего времени, все рассказал и показал. Подсказал очень приятную и бюджетную морскую экскурсию по Босфору. Теперь хотим с Федаи на новую экскурсию. В предвкушении. Спасибо огромное!