Цистерна Базилика построена в IV веке и расширена в 532 году нашей эры. Во времена Византии её использовали как водохранилище.
На экскурсии 🧭 по Цистерне Базилика:
Гид расскажет вам историю 📖 о головах Медузы из греческой мифологии
Вы осмотрите огромное водохранилище, возведенное во время правления императора Юстиниана I в 532 году нашей эры для поставки воды в Большой дворец. Здесь хранится до 80 000 кубических метров воды, доставленных через 20 км водопроводов из резервуара вблизи Черного моря
Вы спуститесь по 52 каменным ступеням на входе в Цистерну. Цистерна окружена огнеупорной стеной толщиной 4 м, которая покрыта гидроизоляционным раствором
Услышите рассказ о том, как в Цистерну Базилика поступала вода из источников Белградского леса по 971-метровому акведуку Валента и 115-метровому акведуку Mağlova, которые построил император Юстиниан.
Важная информация:
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
Проход без очереди
Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
Посещение музея невозможно без гида
Экскурсию проводит англоговорящий гид
Обязательно возьмите с собой документы (загранпаспорт на себя и детей), при входе в музей 🖼 их проверят
Что входит
Входной билет без очереди в Цистерну Базилика
Профессиональный англоязычный гид
Что не входит
Проезд до места сбора
Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Остановка Sultanahmet BigBus
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.