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Стамбул: билет без очереди в Цистерну Базилика с англоязычным гидом

5
24 отзыва
TicketsS
TicketsS – Гид из Стамбула
Приглашаем вас в легендарную Цистерну Базилика.

Вместе с англоговорящим гидом вы не только осмотрит достопримечательность 🏛️, построенную в IV веке, но еще и пройдете туда без очереди.
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  • €12 за человека

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Стамбул: билет без очереди в Цистерну Базилика с англоязычным гидом
Стамбул: билет без очереди в Цистерну Базилика с англоязычным гидом

Что вы увидите

  • Цистерна Базилика
Цистерна Базилика построена в IV веке и расширена в 532 году нашей эры. Во времена Византии её использовали как водохранилище.

На экскурсии 🧭 по Цистерне Базилика:

  • Гид расскажет вам историю 📖 о головах Медузы из греческой мифологии
  • Вы осмотрите огромное водохранилище, возведенное во время правления императора Юстиниана I в 532 году нашей эры для поставки воды в Большой дворец. Здесь хранится до 80 000 кубических метров воды, доставленных через 20 км водопроводов из резервуара вблизи Черного моря
  • Вы спуститесь по 52 каменным ступеням на входе в Цистерну. Цистерна окружена огнеупорной стеной толщиной 4 м, которая покрыта гидроизоляционным раствором
  • Услышите рассказ о том, как в Цистерну Базилика поступала вода из источников Белградского леса по 971-метровому акведуку Валента и 115-метровому акведуку Mağlova, которые построил император Юстиниан.

Важная информация:

  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Проход без очереди
  • Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
  • Посещение музея невозможно без гида
  • Экскурсию проводит англоговорящий гид
  • Обязательно возьмите с собой документы (загранпаспорт на себя и детей), при входе в музей 🖼 их проверят
Что входит
  • Входной билет без очереди в Цистерну Базилика
  • Профессиональный англоязычный гид
Что не входит
  • Проезд до места сбора
  • Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Остановка Sultanahmet BigBus
Стамбул: билет без очереди в Цистерну Базилика с англоязычным гидом
Стамбул: билет без очереди в Цистерну Базилика с англоязычным гидом
Стамбул: билет без очереди в Цистерну Базилика с англоязычным гидом
Стамбул: билет без очереди в Цистерну Базилика с англоязычным гидом
Стамбул: билет без очереди в Цистерну Базилика с англоязычным гидом

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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24 отзыва оставили туристы

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