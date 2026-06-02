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М Марьяна С нами по городу проводила экскурсию Вероника. Невероятно приятная, образованная и удивительно светлая девушка. Очень интересно рассказала о культуре и истории города и страны, была очень внимательная к нашим просьбам, поделилась знаниями вне экскурсионной программы и заботливо проводила нас. Благодарю Веронику за проникновенный рассказ и рекомендую ее как отличного гида по Стамбулу со знанием истории. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья В первые посетили Стамбул, долго выбирали экскурсию и увидели этот маршрут. Интересная и познавательная экскурсия, гид Алена рассказала про все достопримечательности, их историю и интересные факты. Так же Алена ответила на все интересующие нас вопросы, чем очень помогла. После экскурсии осталось много впечатлений и чувство что увидели весь Стамбул. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет