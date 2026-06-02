В большом путешествии по Стамбулу вы проедете вдоль Босфора по европейской и азиатской частям города. Точками на маршруте будут несколько ярких локаций в стороне от туристических троп.
Вы изучите интерьеры величественной мечети Ортакёй и услышите секреты дворца, над которым работал автор Венской оперы. Посетите музей хрусталя в здании 19 века. А пообедать заедем в колоритную деревушку.
Вы изучите интерьеры величественной мечети Ортакёй и услышите секреты дворца, над которым работал автор Венской оперы. Посетите музей хрусталя в здании 19 века. А пообедать заедем в колоритную деревушку.
Описание экскурсии
- Маршрут начинается у ворот Босфора в Мраморное море, на мысе Спасённых душ, где я расскажу историю основания города и древнюю легенду о Стране слепцов.
- Продолжим двигаться параллельно проливу и остановимся у жемчужины на Босфоре — мечети Ортакёй. Зайдём внутрь, рассмотрим её расписные купола и ажурные окна.
- Переедем через Первый Босфорский мост и отправимся в настоящую сказку — дворец Кючуксу. Вы увидите узорные ворота и познакомитесь с интерьером помещения, украшенным декоратором Венской оперы. Также я расскажу об истории здания и секретных соглашениях, подписанных во дворце.
- Далее посетим Музей стекла и хрусталя в Бейкозе. Находится он в бывшем поместье Абрахама Паши, от которого остались только полуразрушенные конюшни — их и превратили в прекрасный музей. Здесь очень редко можно встретить путешественников. Среди экспонатов: хрустальная карета, сервированный султанский стол и многое другое.
- Также в программе крепость Йорос и второе море за нашу экскурсию — Чёрное.
- Затем спустимся в рыбацкую деревушку, где пообедаем на первой линии Босфора свежайшей рыбкой.
- А после вернёмся по Второму Босфорскому мосту в европейскую часть Стамбула.
Кому подойдёт экскурсия
Гостям, которые уже изучили классические достопримечательности и хотят увидеть новые, аутентичные локации.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
- Я встречу вас в вашем отеле и после экскурсии отвезу обратно
- Дополнительные расходы: билет в Музей стекла — 8 € с человека, обед в рыбном ресторане (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 668 туристов
Я живу в Турции с 2000 года и в совершенстве владею турецким языком, изучила культуру и традиции, что позволяет мне быть своей среди местных. В эти годы я искала самые секретные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
С нами по городу проводила экскурсию Вероника. Невероятно приятная, образованная и удивительно светлая девушка. Очень интересно рассказала о культуре и истории города и страны, была очень внимательная к нашим просьбам, поделилась знаниями вне экскурсионной программы и заботливо проводила нас. Благодарю Веронику за проникновенный рассказ и рекомендую ее как отличного гида по Стамбулу со знанием истории.
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Д
В первые посетили Стамбул, долго выбирали экскурсию и увидели этот маршрут. Интересная и познавательная экскурсия, гид Алена рассказала про все достопримечательности, их историю и интересные факты. Так же Алена ответила на все интересующие нас вопросы, чем очень помогла. После экскурсии осталось много впечатлений и чувство что увидели весь Стамбул.
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Ю
Здравствуйте,экскурсия была интересной и комфортной. С нами была гид Алёна,у которой получилось приоткрыть своеобразие и колорит города. Ещё дала полезные советы,которые нам пригодились.
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