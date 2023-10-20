Понять географию города и познакомиться с ним поближе в поездке по аутентичным малоизвестным местам
В большом путешествии по Стамбулу вы проедете вдоль Босфора по европейской и азиатской части города. Точками на маршруте будет несколько ярких локаций в стороне от туристических троп.
Вы изучите интерьеры величественной мечети Ортакёй и услышите секреты дворца, над которым работал автор Венской оперы. Посетите музей хрусталя в здании 19 века. А пообедать заедем в колоритную деревушку на первой линии пролива.
Вы изучите интерьеры величественной мечети Ортакёй и услышите секреты дворца, над которым работал автор Венской оперы. Посетите музей хрусталя в здании 19 века. А пообедать заедем в колоритную деревушку на первой линии пролива.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Маршрут начинается у ворот Босфора в Мраморное море, на мысе Спасённых душ, где я расскажу историю основания города и древнюю легенду о Стране слепцов.
- Продолжим двигаться параллельно проливу и остановимся у жемчужины на Босфоре — мечети Ортакёй. Зайдём внутрь, рассмотрим её расписные купола и ажурные окна.
- Переедем через Первый Босфорский мост и отправимся в настоящую сказку — дворец Кючуксу. Вы увидите узорные ворота и познакомитесь с интерьером помещения, украшенным декоратором Венской оперы. Также я расскажу об истории здания и секретных соглашениях, подписанных во дворце.
- Далее посетим Музей стекла и хрусталя в Бейкозе. Находится он в бывшем поместье Абрахама Паши, от которого остались только полуразрушенные конюшни — их и превратили в прекрасный музей. Здесь очень редко можно встретить путешественников. Среди экспонатов хрустальная карета, сервированный султанский стол и многое другое.
- Также в программе крепость Йорос и второе море за нашу экскурсию — Чёрное.
- Затем проедем по Третьему Босфорскому мосту и спустимся в рыбацкую деревушку, где пообедаем на первой линии Босфора свежайшей рыбкой.
- А после вернёмся по Второму Босфорскому мосту в европейскую часть Стамбула.
Кому подойдёт экскурсия
Гостям, которые уже изучили классические достопримечательности и хотят увидеть новые, аутентичные локации.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: билет в Музей стекла — 8 € с человека, обед в рыбном ресторане (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 362 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алена, я живу в Стамбуле 20 лет и в совершенстве владею турецким языком, что позволяет мне быть «своей» среди местных. С радостью помогу вам раскрыть тайны лучшего города на планете!
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