Сефа проводит ещё 3 экскурсии

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Стамбул: два континента за 1 день

Посетить европейскую и азиатскую части города, поплавать на пароме и раскрыть местную историю

Сефа
Сефа – Гид из Стамбула
Стамбул покорит вас разнообразием, шикарными панорамами, старинной архитектурой и духом современного города.

В европейских кварталах вы увидите его главные достопримечательности 🏛️, а в азиатских — погрузитесь в расслабленную нетуристическую атмосферу, заглянете на аутентичный турецкий базар и почувствуете себя местными жителями.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
Стамбул: два континента за 1 день
Стамбул: два континента за 1 день

Что вас ожидает

Открыточный Стамбул
Вы увидите важнейшие места европейской части города: Айю-Софию, Голубую мечеть и площадь Султанахмет, где раньше находился ипподром. Я расскажу, как складывалась история 📖 Стамбула и какие следы оставили в нем три величайшие империи: Османская, Римская и Византийская. А также раскрою, из чего состояла повседневная жизнь султанов и какой период развития города называют «золотым веком».

Стамбул изнутри
Насладившись европейским Стамбулом, мы отправимся на пароме в Азию! Вы подышите морским воздухом, рассмотрите с воды панораму Старого города и оцените знаменитую Девичью башню. Далее отправитесь исследовать колоритный район Кадыкей. Погуляете по его живописной набережной, увидите православную церковь ⛪ великомученицы Евфимии, статую бронзового быка, оперный театр и армянскую церковь Сурб Такавор. Кроме того, заглянете на рыбный рынок и отыщете пересечение шести дорог.

Организационные детали

  • Проезд на пароме не включен в стоимость — 3, 60 лиры
  • По желанию можно посетить Айю-Софию
Стамбул: два континента за 1 день
Стамбул: два континента за 1 день
Стамбул: два континента за 1 день
Стамбул: два континента за 1 день
Стамбул: два континента за 1 день
Стамбул: два континента за 1 день
Стамбул: два континента за 1 день
Стамбул: два континента за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сефа
Сефа
Меня зовут Сефа. Я сам турок, вырос в замечательном городе Стамбул. Учился на факультете туризма по специальности «Гид». Мне безумно нравится моя профессия, для меня это работа для души, что часто подтверждают мои гости. Имею официальную лицензию Экскурсовода от Министерства Культуры и Туризма. Это даёт мне возможность входить в музеи без очереди, что очень важно в Стамбуле — иногда туристы стоят в очередях часами, что убивает время и нервы. Увлекаюсь историей и путешествиями. Наверно, поэтому с удовольствием рассказываю своим гостям об истории Стамбула, которую я сам лично очень уважаю и люблю. Я знаю, как получить от пребывания в этом городе самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно покушать, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я...
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Сефа проводит ещё 3 экскурсии

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