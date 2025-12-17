Сефа проводит ещё 3 экскурсии

Исследуйте уникальное сочетание европейской и азиатской частей Стамбула, открывая секреты великих империй
Стамбул - город, который удивляет и завораживает. Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу двух континентов за один день.
Начните свое путешествие с европейской части, где вас ждут знаковые места: величественная читать дальшеуменьшить
Айя-София, впечатляющая Голубая мечеть и историческая площадь Султанахмет. Узнайте о богатой истории Стамбула, оставленной Османской, Римской и Византийской империями. Почувствуйте дух «золотого века» и повседневную жизнь султанов.
Затем паром перенесет вас в азиатскую часть города, где вы сможете насладиться нетуристической атмосферой, посетить аутентичный турецкий базар и исследовать колоритный район Кадыкей.
Откройте для себя местные святыни и уникальные достопримечательности, такие как статуя бронзового быка и армянская церковь Сурб Такавор.
Экскурсия обещает быть насыщенной и незабываемой, а мы позаботимся о том, чтобы каждый момент этого путешествия был особенным
🕌 Уникальная возможность увидеть главные достопримечательности
📜 Погружение в историю трех великих империй
🌊 Наслаждение морским воздухом и панорамами
🏛 Посещение колоритного района Кадыкей
🎭 Знакомство с культурными и религиозными памятниками
🐟 Открытие для себя рыбного рынка и местной кухни
Что можно увидеть
Айя-София
Голубая мечеть
Площадь Султанахмет
Девичья башня
Православная церковь великомученицы Евфимии
Статуя бронзового быка
Оперный театр
Армянская церковь Сурб Такавор
Описание экскурсии
Открыточный Стамбул
Вы увидите важнейшие места европейской части города: Айю-Софию, Голубую мечеть и площадь Султанахмет, где раньше находился ипподром. Я расскажу, как складывалась история Стамбула и какие следы оставили в нем три величайшие империи: Османская, Римская и Византийская. А также раскрою, из чего состояла повседневная жизнь султанов и какой период развития города называют «золотым веком».
Стамбул изнутри
Насладившись европейским Стамбулом, мы отправимся на пароме в Азию! Вы подышите морским воздухом, рассмотрите с воды панораму Старого города и оцените знаменитую Девичью башню. Далее отправитесь исследовать колоритный район Кадыкей: увидите православную церковь великомученицы Евфимии, статую бронзового быка, оперный театр и армянскую церковь Сурб Такавор. Кроме того, заглянете на рыбный рынок и отыщете пересечение шести дорог.
Организационные детали
В стоимость не включен проезд на трамвае и пароме — примерно 1€
Айя-Софию мы осматриваем снаружи, Голубую мечеть — внутри
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4455 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда.
Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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–
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–
1
–
Анна
Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Экскурсия была подарком на день рождения. Все прошло интересно и весело. Серкан,предлагал разные варианты проведения экскурсии. Побывали на рынке где закупаются местны, это всегда очень интересно и лучше показывает чем живёт город. Провел красивыми улицами. Катались кораблике. И самое главное в конце экскурсии проводил меня до станции откуда я поехала в аэропорт
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Д
Денис
Это экскурсия познакомит вас с достопримечательностями в 2 континентах города. Для тех кто не любит долгих выматывающих обзорных экскурсий с большим количеством народа. Индивидуальная экскурсия по цене групповой. Все самое читать дальшеуменьшить
основное вы увидите, о том что можно дополнительно посмотреть услышите. Нельзя объять необъятное. 3 часа достаточно, чтобы начать знакомство со Стамбулом. Кроме погружения в историю, гид подскажет и посоветуют где и что выгоднее купить, даст практические советы, ответит на ваши дополнительные вопросы.
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В
Валентина
Очень понравилась экскурсия, с детьми было комфортно (9 лет и 6 лет). Гид Sefa был очень отзывчивый, заботливый и с чувством юмором. Переход на пароме был очень атмосферным. Спасибо большое за проведенное время.
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М
Максим
Всë замечательно! Рекомендую!
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Елена
Экскурсия понравилась, Серкан предлагал разные варианты экскурсии, подстраиваясь под нас. Советовались с ним и в последующие дни, всегда был на связи и помогал. Рекомендую
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А
Анастасия
Большое спасибо гиду Адэму за экскурсию! Было интересно и подросткам, и взрослым. Исторические факты чередовались с экскурсами в повседневность.
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