Сефа проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Открыточный Стамбул

Вы увидите важнейшие места европейской части города: Айю-Софию, Голубую мечеть и площадь Султанахмет, где раньше находился ипподром. Я расскажу, как складывалась история 📖 Стамбула и какие следы оставили в нем три величайшие империи: Османская, Римская и Византийская. А также раскрою, из чего состояла повседневная жизнь султанов и какой период развития города называют «золотым веком».

Стамбул изнутри

Насладившись европейским Стамбулом, мы отправимся на пароме в Азию! Вы подышите морским воздухом, рассмотрите с воды панораму Старого города и оцените знаменитую Девичью башню. Далее отправитесь исследовать колоритный район Кадыкей. Погуляете по его живописной набережной, увидите православную церковь ⛪ великомученицы Евфимии, статую бронзового быка, оперный театр и армянскую церковь Сурб Такавор. Кроме того, заглянете на рыбный рынок и отыщете пересечение шести дорог.

Организационные детали