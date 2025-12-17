Сефа проводит ещё 3 экскурсии

Стамбул - город, который удивляет и завораживает. Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу двух континентов за один день.Начните свое путешествие с европейской части, где вас ждут знаковые места: величественная

Айя-София, впечатляющая Голубая мечеть и историческая площадь Султанахмет. Узнайте о богатой истории Стамбула, оставленной Османской, Римской и Византийской империями. Почувствуйте дух «золотого века» и повседневную жизнь султанов. Затем паром перенесет вас в азиатскую часть города, где вы сможете насладиться нетуристической атмосферой, посетить аутентичный турецкий базар и исследовать колоритный район Кадыкей. Откройте для себя местные святыни и уникальные достопримечательности, такие как статуя бронзового быка и армянская церковь Сурб Такавор. Экскурсия обещает быть насыщенной и незабываемой, а мы позаботимся о том, чтобы каждый момент этого путешествия был особенным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Открыточный Стамбул

Вы увидите важнейшие места европейской части города: Айю-Софию, Голубую мечеть и площадь Султанахмет, где раньше находился ипподром. Я расскажу, как складывалась история Стамбула и какие следы оставили в нем три величайшие империи: Османская, Римская и Византийская. А также раскрою, из чего состояла повседневная жизнь султанов и какой период развития города называют «золотым веком».

Стамбул изнутри

Насладившись европейским Стамбулом, мы отправимся на пароме в Азию! Вы подышите морским воздухом, рассмотрите с воды панораму Старого города и оцените знаменитую Девичью башню. Далее отправитесь исследовать колоритный район Кадыкей: увидите православную церковь великомученицы Евфимии, статую бронзового быка, оперный театр и армянскую церковь Сурб Такавор. Кроме того, заглянете на рыбный рынок и отыщете пересечение шести дорог.

Организационные детали