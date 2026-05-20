Оценить интерьеры Айя-Софии, узнать об отношениях Роксоланы и Сулеймана
Я проведу вас по страницам истории Стамбула. Вы увидите собор Святой Софии и узнаете, о чём мечтал Юстиниан. Посетите Голубую мечеть и цистерну Базилику. Увидите бани Роксоланы и услышите историю её любви с султаном. Погуляете по площади Султанахмет и представите, как на ней проходили гонки на колесниках.
Айя-София (осмотр снаружи) Первый памятник в нашем мини-путешествии — собор Святой Софии. Вы оцените детали его величественного облика. Узнаете о мечте императора Юстиниана при строительстве собора. Вообразите, как проходили коронации. Услышите про крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям.
Дворец Топкапы (с посещением) Вы увидите место, где жили 25 османских султанов. Я расскажу об их делах и устройстве дворца Топкапы. Вы осмотрите архитектуру постройки снаружи.
Бани Роксоланы
На нашем пути будет один из старейших хаммамов города. Его построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань.
Голубая мечеть (с посещением) Вы узнаете, почему Голубая мечеть так называется, кто её построил и превзошел ли ученик своего учителя. Я расскажу об архитектурном решении храма и его значении.
Площадь Султанахмет
Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь во времена, когда тут располагался ипподром. Услышите любопытные факты о гонках на колесницах, политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан — подарок немецкого кайзера.
Цистерна Базилика (с посещением) Вы побываете в древнем подземном водохранилище для обеспечения города пресной водой. Увидите, что весь пол здесь покрыт слоем воды.
Организационные детали
Дополнительно также оплачиваются: вход в цистерну Базилика — 1950 лир/чел., вход во дворец Топкапы — 2750 лир/чел
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эргюн — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6244 туристов
Меня зовут Эргюн, в переводе на русский мое имя означает «Мистер Утро». Я сам турок. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. читать дальшеуменьшить
Учился на факультете туризма по специальности «Гид». У меня официальная лицензия от Министерства Культуры и Туризма. Я знаю, как получить от пребывания в Стамбуле самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно поесть, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
73
4
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3
1
2
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1
–
А
Александр
Спасибо за экскурсию. В цистерну (платную) не пошли и правильно сделали. Потом сходили в бесплатную цистерну Наккаш. Зато в рамках экскурсии доехали до мечети Сулеймана. Очень удачно вышло, что были кроме нас двоих в этот день никого не было. Можно было подробнее всё узнать.
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Мария
спасибо огромное Эргюну)) это был совершенно чудесный день!)) Прекрасная экскурсия, без спешки столько всего посмотрели и узнали, без очередей, все быстро. и много дал советов по городу куда лучше сходить, читать дальшеуменьшить
куда не стоит)) Мы уже половину посмотрели и очень довольны)) все с юмором на легкой ноте)) были с ребенком 12 лет, дочка сочни разу не заскучала)) просо супер! спасибо еще раз огромное!
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Валерия
Замечательная экскурсия. Очень хороший гид Эмре ❤️ действительно великолепно излагает материал. Все очень приочень понравилось. Настолько хорош, что люди на улице просто пристраивались и шли за нами слушали
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С
Станислав
Был в группе один, поэтому получилась даже индивидуальная экскурсия. Всë понравилось
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Елена
Очень рекомендуем экскурсовода Руслана! Замечательный, позитивный, эрудированный человек! Всё подробно рассказал, было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно! В конце сориентировал для последующей прогулки и проезду! Огромное спасибо вам Руслан!
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O
Onishchuk
была отличная экскурсия, поменяли маршрут под нас, чтобы добавить, что нам хотелось, пока ходили от одной локации к другой Эргюн рассказывал о городе и показывал какие-то интересные вещи. однозначно рекомендую.
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