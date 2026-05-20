Я проведу вас по страницам истории Стамбула. Вы увидите собор Святой Софии и узнаете, о чём мечтал Юстиниан. Посетите Голубую мечеть и цистерну Базилику. Увидите бани Роксоланы и услышите историю её любви с султаном. Погуляете по площади Султанахмет и представите, как на ней проходили гонки на колесниках.

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Описание экскурсии

Айя-София (осмотр снаружи)

Первый памятник в нашем мини-путешествии — собор Святой Софии. Вы оцените детали его величественного облика. Узнаете о мечте императора Юстиниана при строительстве собора. Вообразите, как проходили коронации. Услышите про крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям.

Дворец Топкапы (с посещением)

Вы увидите место, где жили 25 османских султанов. Я расскажу об их делах и устройстве дворца Топкапы. Вы осмотрите архитектуру постройки снаружи.

Бани Роксоланы

На нашем пути будет один из старейших хаммамов города. Его построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань.

Голубая мечеть (с посещением)

Вы узнаете, почему Голубая мечеть так называется, кто её построил и превзошел ли ученик своего учителя. Я расскажу об архитектурном решении храма и его значении.

Площадь Султанахмет

Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь во времена, когда тут располагался ипподром. Услышите любопытные факты о гонках на колесницах, политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан — подарок немецкого кайзера.

Цистерна Базилика (с посещением)

Вы побываете в древнем подземном водохранилище для обеспечения города пресной водой. Увидите, что весь пол здесь покрыт слоем воды.

Организационные детали