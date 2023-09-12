Стамбул: прошлое и настоящее

Оценить интерьеры Айя-Софии, узнать об отношениях Роксоланы и Сулеймана и погулять по базарам

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1 отзыв
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Ответы на вопросы
Я проведу вас по страницам истории Стамбула. Вы побываете в соборе Святой Софии и узнаете, о чём мечтал Юстиниан. Посетите мечеть Сулеймане, Голубую мечеть и цистерну Базилику. Увидите бани Роксоланы и услышите историю её любви с султаном. Погуляете по площади Султанахмет и представите, как на ней проходили гонки на колесниках.
Стамбул: прошлое и настоящее
Стамбул: прошлое и настоящее
Стамбул: прошлое и настоящее
Стамбул: прошлое и настоящее
Стамбул: прошлое и настоящее
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Описание

Что вас ожидает

Айя-София (с посещением)
Первый памятник в нашем мини-путешествии — собор Святой Софии. Вы оцените детали его величественного облика и великолепного интерьера. Узнаете о мечте императора Юстиниана при строительстве собора. Вообразите, как проходили коронации. Услышите про крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям.

Дворец Топкапы

Вы увидите место, где жили 25 османских султанов. Я расскажу об их делах и устройстве дворца Топкапы. Вы осмотрите архитектуру постройки снаружи.

Бани Роксоланы

На нашем пути будет один из старейших хаммамов города. Его построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань.

Голубая мечеть (с посещением)
Вы узнаете, почему Голубая мечеть так называется, кто её построил и превзошел ли ученик своего учителя. Я расскажу об архитектурном решении храма и его значении.

Площадь Султанахмет

Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь во времена, когда тут располагался ипподром. Услышите любопытные факты о гонках на колесницах, политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан — подарок немецкого кайзера.

Цистерна Базилика (с посещением)
Вы побываете в древнем подземном водохранилище для обеспечения города пресной водой. Увидите, что весь пол здесь покрыт слоем воды.

Гранд Базар и Египетский базар

Чтобы увидеть настоящий восточный базар, какими их описывают в многочисленных сказках, достаточно побывать на самом известном стамбульском рынке — городе в городе. Это одна из самых больших крытых торговых площадей планеты и крупнейшая в Стамбуле. Второй по величине рынок в городе — Египетский базар. Интересно, что он превосходит Гранд по посещаемости.

Мечеть Сулеймание (с посещением)
Я проведу вас в самую большую из действующих ныне в Стамбуле мечетей на европейской стороне, возраст которой более 450 лет. На сегодняшний день мечеть активно посещают не только верующие, но и многочисленные туристы, желающие своими глазами увидеть чудо архитектуры.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в цистерну Базилика — 350 лир/чел., обед — по желанию
  • В конце экскурсии по желанию можно прогуляться по Босфору. Детали уточняйте в переписке.

в понедельник, среду, четверг и субботу в 09:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
12 сен 2023
Экскурсия очень понравилась
Всё было просто супер
Море информации и положительных эмоций

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