АдаЛида проводит ещё 1 экскурсию

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Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства

Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прогуливаясь по его знаковым местам и узнавая интересные факты о городе. Идеально для новичков
Оказаться в Стамбуле и не растеряться поможет индивидуальная экскурсия.

За 3 часа вы увидите основные достопримечательности: парк с платанами, Босфор, Галатский мост и башню, улицы Каракей и Истикляль, площадь Таксим. Узнаете о жизни в городе, где купить сувениры и лакомства.

Прогулка завершится на площади Таксим, откуда легко добраться до аэропорта или продолжить путешествие
5
56 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Галатский мост и башня
  • 🕌 Площадь Таксим
  • 🍬 Места для покупки сувениров и сладостей
  • 🗺 Карта с главными точками
  • ☕ Чай с видом на Босфор
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства

Что можно увидеть

  • Галатский мост
  • Галатская башня
  • Проспект Истикляль
  • Площадь Таксим

Описание экскурсии

Легенды Стамбула за 3 часа

Это идеальная прогулка для новичков, ведь в программу входят главные символы города, за которыми едут путешественники. Мы прогуляемся по парку со старинными платанами, выпьем чай с видом на Босфор в одном из самых любимых мест среди гостей Стамбула и местных жителей. С исторического полуострова перейдем в старый район Каракей по Галатскому мосту, где вы восхититесь видом одноимённой башни. После мы прогуляемся по тайным улочкам, соседствующим с, пожалуй, самым знаменитым проспектом Стамбула — Истикляль. А завершится прогулка на площади Таксим, откуда спокойно можно будет доехать до аэропорта или же продолжить свое путешествие по городу самостоятельно. На память у вас останется карта с отмеченными главными точками в городе и советами, как до них добраться.

Лёгкий и увлекательный рассказ

Во время нашей прогулки я не буду томить вас скучными хрониками и датами — только непринуждённое общение о самом интересном. Я расскажу про особенности жизни в современном Стамбуле и увлеку любопытными историческими фактами. Также поделюсь местами, где можно купить качественные сладости, куда можно сходить за сувенирами для родных, за покупками для себя и где можно выпить чай с панорамным видом на Стамбул. В конце прогулки с удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспорт и еда
  • По вашему желанию маршрут можно изменить

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
АдаЛида
АдаЛида — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1167 туристов
Я профессиональный гид и живу в Стамбуле. Семь с половиной лет прожила на острове Бююкада. За это время успела пройти его вдоль и поперёк сотни раз, но всё ещё не
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могу им насытиться. Обидно читать отзывы, что «ничего особенного нет». Хочу познакомить вас с «живым», нетуристическим островом, с его привычками и укладом жизни. Обещаю: прогулка будет сопровождаться интересными историческими фактами, шутками и рассказами о прекрасном острове.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
3
2
1
О
Большое спасибо гиду Лидии за великолепную экскурсию! Рассказывала она настолько живо и интересно, что время пролетело незаметно. Мы получили идеальный баланс: глубокие исторические факты о Византии и Османской империи и
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познавательные детали о современной жизни Стамбула.

Лидия не просто эрудированный гид, но и прекрасный собеседник, с которым легко и приятно общаться. Она с любовью и теплотой относится к городу и щедро делится этими чувствами с гостями. Очень рекомендую!

Большое спасибо гиду Лидии за великолепную экскурсию! Рассказывала она настолько живо и интересно, что время пролетело
Большое спасибо гиду Лидии за великолепную экскурсию! Рассказывала она настолько живо и интересно, что время пролетело
Большое спасибо гиду Лидии за великолепную экскурсию! Рассказывала она настолько живо и интересно, что время пролетело
Большое спасибо гиду Лидии за великолепную экскурсию! Рассказывала она настолько живо и интересно, что время пролетело
Большое спасибо гиду Лидии за великолепную экскурсию! Рассказывала она настолько живо и интересно, что время пролетело
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М
Мы гуляли с прекрасной Лидией по Стамбулу. И остались в полном восторге! Очень живой рассказ. Много интересных исторических фактов она преподносит живым языком,не из учебников. Лидия порекомендовала прекрасные рестораны и кафе. Объяснила и показала,как действует система общественного транспорта. Мы очень благодарны. И обязательно вернемся в Стамбул еще раз. И,конечно,пойдем с ней на новую экскурсию!
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Светлана
Прогулка с Лидией по Стамбулу похожа на приезд к хорошему приятелю, который давно переехал в другой город. Узнали много интересных фактов, мило общались, заходили в интересные места. Мы приехали с
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семьей в Стамбул впервые - вопросов было много, но Лидия не оставила без внимания ни один. Незаметно пролетели 3 часа в компании гида. Однозначно рекомендую эту экскурсию в качестве знакомства с великолепным Стамбулом!

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М
Лидия ПОТРЯСАЮЩАЯ экскурсовод! С душой и любовью к Стамбулу!!
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М
замечательная и очень познавательная была экскурсия
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Dina
Экскурсия с Лидой — просто находка для тех, кто впервые в Стамбуле! Лёгкая, душевная подача, интересные истории и море полезных советов. Лида — как старый друг, который проводит по любимому
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городу. После прогулки стало намного проще ориентироваться в городе, и появились новые идеи, что посмотреть еще.
Перед прогулкой все-таки стоит немного подготовиться и решить, что хочется посмотреть больше всего. Лида адаптирует маршрут и поможет быстро обойти большущие очереди.
Большое спасибо! 🌸🌸🌸 Очень советую Лиду! 😊

Экскурсия с Лидой — просто находка для тех, кто впервые в Стамбуле! Лёгкая, душевная подача, интересные
Экскурсия с Лидой — просто находка для тех, кто впервые в Стамбуле! Лёгкая, душевная подача, интересные
Экскурсия с Лидой — просто находка для тех, кто впервые в Стамбуле! Лёгкая, душевная подача, интересные
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