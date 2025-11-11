АдаЛида проводит ещё 1 экскурсию

Оказаться в Стамбуле и не растеряться поможет индивидуальная экскурсия. За 3 часа вы увидите основные достопримечательности: парк с платанами, Босфор, Галатский мост и башню, улицы Каракей и Истикляль, площадь Таксим. Узнаете о жизни в городе, где купить сувениры и лакомства. Прогулка завершится на площади Таксим, откуда легко добраться до аэропорта или продолжить путешествие

Описание экскурсии

Легенды Стамбула за 3 часа

Это идеальная прогулка для новичков, ведь в программу входят главные символы города, за которыми едут путешественники. Мы прогуляемся по парку со старинными платанами, выпьем чай с видом на Босфор в одном из самых любимых мест среди гостей Стамбула и местных жителей. С исторического полуострова перейдем в старый район Каракей по Галатскому мосту, где вы восхититесь видом одноимённой башни. После мы прогуляемся по тайным улочкам, соседствующим с, пожалуй, самым знаменитым проспектом Стамбула — Истикляль. А завершится прогулка на площади Таксим, откуда спокойно можно будет доехать до аэропорта или же продолжить свое путешествие по городу самостоятельно. На память у вас останется карта с отмеченными главными точками в городе и советами, как до них добраться.

Лёгкий и увлекательный рассказ

Во время нашей прогулки я не буду томить вас скучными хрониками и датами — только непринуждённое общение о самом интересном. Я расскажу про особенности жизни в современном Стамбуле и увлеку любопытными историческими фактами. Также поделюсь местами, где можно купить качественные сладости, куда можно сходить за сувенирами для родных, за покупками для себя и где можно выпить чай с панорамным видом на Стамбул. В конце прогулки с удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы!

Организационные детали