АдаЛида проводит ещё 1 экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства

Обойти главные символы города, услышать о жизни здесь и получить ценные советы

АдаЛида
Задать вопрос
АдаЛида – ваш гид
Оказаться в городе с населением в 15 миллионов и не растеряться сможет не каждый.

А если ещё и языковой барьер, то как быть? Для таких случаев и подходит моя прогулка.

За 3 часа я покажу вам основные достопримечательности, расскажу о жизни в Стамбуле и подскажу, где купить сувениры и местные лакомства.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства

Что вас ожидает

Легенды Стамбула за 3 часа
Это идеальная прогулка для новичков, ведь в программу входят главные символы города, за которыми едут путешественники. Мы прогуляемся по парку со старинными платанами, выпьем чай с видом на Босфор в одном из самых любимых мест среди гостей Стамбула и местных жителей. С исторического полуострова перейдем в старый район Каракей по Галатскому мосту, где вы восхититесь видом одноимённой башни. После мы прогуляемся по тайным улочкам, соседствующим с, пожалуй, самым знаменитым проспектом Стамбула — Истикляль. А завершится прогулка на площади Таксим, откуда спокойно можно будет доехать до аэропорта или же продолжить свое путешествие по городу самостоятельно. На память у вас останется карта с отмеченными главными точками в городе и советами, как до них добраться.

Лёгкий и увлекательный рассказ
Во время нашей прогулки я не буду томить вас скучными хрониками и датами — только непринуждённое общение о самом интересном. Я расскажу про особенности жизни в современном Стамбуле и увлеку любопытными историческими фактами. Также поделюсь местами, где можно купить качественные сладости, куда можно сходить за сувенирами для родных, за покупками для себя и где можно выпить чай с панорамным видом на Стамбул. В конце прогулки с удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспорт и еда
  • По вашему желанию маршрут можно изменить
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства
Стамбул впервые: шпаргалка для знакомства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
АдаЛида
АдаЛида
Всем привет, меня зовут Лида, и я живу на острове уже 7 лет. За это время успела пройти его вдоль и поперёк сотни раз, но все ещё не могу им насытиться. Мне обидно читать отзывы людей об острове, что «ничего особенного нет, и сильно пахнет лошадьми». Я хочу познакомить вас с «живым», нетуристическим островом, с его привычками и укладом жизни. С запахом я ничего сделать не смогу, а вот много интересного точно покажу. Обещаю, что прогулка будет сопровождаться интересными историческими фактами, шутками и просто рассказами о прекрасном острове.
Напишите мне

АдаЛида проводит ещё 1 экскурсию

Король Принцевых острововКороль Принцевых острововКороль Принцевых островов
130 за экскурсию
5.5 часов
53 отзыва
Открыть для себя Бююкада — самый многогранный уголок архипелага
Слушать рассказ аборигена об истории и байках острова — прекрасная возможность окунуться в особенную жизнь Бююкада. Я знаю здесь каждый уголок, привычки местных и всё о прошлом и настоящем Принцевых островов. Встретив путешественников из Стамбула, я буду провожать обратно людей, влюбленных в Бююкада. Помимо увлекательных прогулок я также провожу профессиональные фотосессии, после которых у вас останутся фотографии и приятные воспоминание о счастливых днях, проведённых в Стамбуле.

Обзорные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
73 отзыва
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
17 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
113 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!
125 за экскурсию
6 часов
32 отзыва
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище. Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи