6.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Здесь я покажу Золотые ворота, крепость Едикуле и гигантские ядра пушек»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€640 за всё до 9 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
«Экскурсия начнется в замке Едыкуле с золотыми воротами города и потрясающей историей»
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Феодосиевы стены Константинополя
Подняться на крепостные стены и зайти в город через разные ворота
Начало: У вокзал Сиркеджи
«Золотые ворота Константинополя»
19 окт в 10:00
20 окт в 10:00
€188 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон20 сентября 2024Маршрут прекрасно учитывает возможные пробки и пожелания группы, особенно в том, что касается количества пеших переходов между локациями. Гид просто прекрасен. Также помогли оформить трансфер от отеля до аэропорта.
- ИИгорь4 октября 2023Экскурсия понравилась всей нашей компании - трём супружеским парам разных возрастов. За шесть часов, на удобном микроавтобусе, мы посетили несколько
- MMalik4 июля 2023Добрый день, Спасибо огромное Жанне за данную экскурсию. Экскурсия очень интересная, содержательная и продуманная. Понравилось все. Мы не куда не
- ЛЛюбовь3 мая 2023Очень рекомендую данную экскурсию. Совершенно другой Стамбул: красивые видовые площадки на Босфор, азиатская сторона, очень отличающаяся от европейской. Машина удобная.
- ААлександра13 июля 2022Только положительные эмоции! Очень благодарны Жанне и ее супругу за проведенный день - именно день, т. к. экскурсия продлилась дольше
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Золотые Ворота»
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