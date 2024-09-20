Золотые ворота

Найдено 3 экскурсии в категории «Золотые Ворота» в Стамбуле, цены от €188. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
На машине
На микроавтобусе
51 отзыв
6.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
«Здесь я покажу Золотые ворота, крепость Едикуле и гигантские ядра пушек»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
640 за всё до 9 чел.
Стамбульский калейдоскоп
На машине
34 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
«Экскурсия начнется в замке Едыкуле с золотыми воротами города и потрясающей историей»
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Феодосиевы стены Константинополя
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Феодосиевы стены Константинополя
Подняться на крепостные стены и зайти в город через разные ворота
Начало: У вокзал Сиркеджи
«Золотые ворота Константинополя»
19 окт в 10:00
20 окт в 10:00
188 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    20 сентября 2024
    Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
    Маршрут прекрасно учитывает возможные пробки и пожелания группы, особенно в том, что касается количества пеших переходов между локациями. Гид просто прекрасен. Также помогли оформить трансфер от отеля до аэропорта.
  • И
    Игорь
    4 октября 2023
    Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
    Экскурсия понравилась всей нашей компании - трём супружеским парам разных возрастов. За шесть часов, на удобном микроавтобусе, мы посетили несколько
    читать дальше

    самых известных смотровых площадок Стамбула и, без лишних энциклопедических сведений, с удовольствием послушали нашего экскурсовода Гульнар. Спасибо большое за приятно проведённый день!

  • M
    Malik
    4 июля 2023
    Стамбульский калейдоскоп
    Добрый день, Спасибо огромное Жанне за данную экскурсию. Экскурсия очень интересная, содержательная и продуманная. Понравилось все. Мы не куда не
    читать дальше

    спешили и в тоже время посмотрели много достопримечательностей и интересных мест в Стамбуле и получили массу эмоций и много знаний благодаря высококвалифицированному специалисту своего дела.

  • Л
    Любовь
    3 мая 2023
    Стамбульский калейдоскоп
    Очень рекомендую данную экскурсию. Совершенно другой Стамбул: красивые видовые площадки на Босфор, азиатская сторона, очень отличающаяся от европейской. Машина удобная.
  • А
    Александра
    13 июля 2022
    Стамбульский калейдоскоп
    Только положительные эмоции! Очень благодарны Жанне и ее супругу за проведенный день - именно день, т. к. экскурсия продлилась дольше
    читать дальше

    намеченного, но гид не жалела своего времени и старалась дать максимум информации и впечатлений. Отдельное спасибо за индивидуальный подход (все пожелания были учтены и реализованы). Самое главное - влюбились в Стамбул. Очень хочется вернуться и продолжить знакомство с этим удивительным городом, надеемся, что с участием Жанны.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Золотые Ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
  2. Стамбульский калейдоскоп
  3. Феодосиевы стены Константинополя
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Золотые Ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 188 до 640. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Золотые Ворота», 85 ⭐ отзывов, цены от €188. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам