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намеченного, но гид не жалела своего времени и старалась дать максимум информации и впечатлений. Отдельное спасибо за индивидуальный подход (все пожелания были учтены и реализованы). Самое главное - влюбились в Стамбул. Очень хочется вернуться и продолжить знакомство с этим удивительным городом, надеемся, что с участием Жанны.