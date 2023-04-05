Описание

Тур для влюбленныхРомантическое свидание на яхте, сюрприз на день рождения, предложение руки и сердца — если вы хотите провести праздник, посвященный вашей любви, то наш тур на яхте будет отличным выбором. Мы организовали специальную поездку для влюбленных или семейной пары, где все включено! Вы сможете провести насыщенный вечер в компании близкого человека на яхте, бороздящей по Босфору, пока красоты окрестностей приятно дополняют ваши эмоции. Столик на двоихТур встретит вас эффектной красной дорожкой с фейерверком к трапу яхты, а само судно будет красиво украшено воздушными шарами. Вы сможете заказать персонального скрипача, услуги диджея или танец живота, чтобы весело провести время. Ночная подсветка, романтическая музыка, столик с ужином на двоих и, конечно, лазерная надпись на мосту в честь вашей второй половинки или с предложением руки и сердца — все это подарит вам самое яркое свидание в вашей жизни!