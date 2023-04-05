Устройте себе и вашей второй половинке невероятный романтический вечер с морской прогулкой по яхте на Стамбуле.
Вас ждет несколько часов удивительного путешествия, умиротворенная музыка, ужин на двоих и фейерверки в честь вашей любви!
Вас ждет несколько часов удивительного путешествия, умиротворенная музыка, ужин на двоих и фейерверки в честь вашей любви!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Аренда яхт в Стамбуле проходит в заливе Золотой Рог. Вы увидите достопримечательности обоих континентов:
- Дворцы Долмабахче и Чыраган
- Девичью башню
- Крепость Румелихисар
- Фасады и ассамблеи мечетей и роскошных частных вилл
- Галатский и другие мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тур для влюбленныхРомантическое свидание на яхте, сюрприз на день рождения, предложение руки и сердца — если вы хотите провести праздник, посвященный вашей любви, то наш тур на яхте будет отличным выбором. Мы организовали специальную поездку для влюбленных или семейной пары, где все включено! Вы сможете провести насыщенный вечер в компании близкого человека на яхте, бороздящей по Босфору, пока красоты окрестностей приятно дополняют ваши эмоции. Столик на двоихТур встретит вас эффектной красной дорожкой с фейерверком к трапу яхты, а само судно будет красиво украшено воздушными шарами. Вы сможете заказать персонального скрипача, услуги диджея или танец живота, чтобы весело провести время. Ночная подсветка, романтическая музыка, столик с ужином на двоих и, конечно, лазерная надпись на мосту в честь вашей второй половинки или с предложением руки и сердца — все это подарит вам самое яркое свидание в вашей жизни!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Эффектная встреча к трапу яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком
- Украшение яхты шарами
- Обед или ужин на двоих (меню на выбор)
- Мини-салют на носу яхты
- Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке
- Романтическая музыка на яхте
- Что не входит
- Услуги индивидуального гида (150 евро)
- Трансфер из отеля и обратно (80 евро, 40 евро — если в одну сторону)
- Турецкий завтрак (50 евро за двоих)
- Салют, фейерверк (150 евро)
- Заказ живых цветов (50 евро)
- Бутылочка шампанского или вина (50 евро)
- Услуги диджея (120 евро)
- Танец живота (120 евро)
- Личный скрипач (120 евро)
- Заказ праздничного торта со свечами (50 евро)
- Фотосессия на яхте (120 евро)
- Место начала и завершения?
- Обсуждается с организатором (район Эминеню)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Все детали обсуждаются заранее, за 1 день необходимо подтвердить участие гостей по телефону или в WhatsApp.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по указанному на сайте номеру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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