Галатская башня — символ Стамбула и старинный памятник средневекового зодчества. Разглядеть ее можно из любой точки города благодаря внушительным размерам. Мы с вами отправимся прямо к ней, а заодно познакомимся с европейской частью столицы Турции в районе Таксим. Увидим главную католическую церковь, цистерну Базилику и поднимемся на холм Пьера Лоти.

Описание экскурсии

Европа и Стамбул Желаете посетить один из самых старых памятников правления византийского императора Юстиниана, а также познакомиться с самой большой католической церковью Стамбула — приглашаем вас на прогулку по Европейской части Стамбула. Мы прогуляемся по району Таксим, заглянем на улицу Истикляль, увидим главный католический храм города — церковь святого Антуана. Маршрут приведет нас к символу Стамбула — Галатской башне, увидеть которую можно из любой точки столицы. Вы познакомитесь с ее историей и узнаете различные легенды — например, о первом полете талантливого инженера на самодельных крыльях.