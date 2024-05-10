Галатская башня — символ Стамбула и старинный памятник средневекового зодчества. Разглядеть ее можно из любой точки города благодаря внушительным размерам.
Мы с вами отправимся прямо к ней, а заодно познакомимся с европейской частью столицы Турции в районе Таксим. Увидим главную католическую церковь, цистерну Базилику и поднимемся на холм Пьера Лоти.
Мы с вами отправимся прямо к ней, а заодно познакомимся с европейской частью столицы Турции в районе Таксим. Увидим главную католическую церковь, цистерну Базилику и поднимемся на холм Пьера Лоти.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Район Таксим
- Улица Истикляль
- Церковь Святого Антуана
- Галатская башня
- Галатский Мост
- Холм Пьера Лоти
- Канатная дорога
- Базилика Еребатан (Цистерна Базилика)
Описание экскурсии
Европа и Стамбул Желаете посетить один из самых старых памятников правления византийского императора Юстиниана, а также познакомиться с самой большой католической церковью Стамбула — приглашаем вас на прогулку по Европейской части Стамбула. Мы прогуляемся по району Таксим, заглянем на улицу Истикляль, увидим главный католический храм города — церковь святого Антуана. Маршрут приведет нас к символу Стамбула — Галатской башне, увидеть которую можно из любой точки столицы. Вы познакомитесь с ее историей и узнаете различные легенды — например, о первом полете талантливого инженера на самодельных крыльях.
В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
|Детский (0-6,9)
|€70
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Таксим
- Улица Истикляль
- Церковь Святого Антуана
- Галатская башня
- Галатский Мост
- Холм Пьера Лоти
- Канатная дорога
- Базилика Еребатан (Цистерна Базилика)
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Входные билеты
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Спасибо за покупку
- В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
10 мая 2024
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
241€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет