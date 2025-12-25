Приглашаем вас на прогулку по историческому центру Стамбула.
За 5 часов вы познакомитесь с многовековой историей города и увидите все главные достопримечательности. Наш маршрут пройдет через Голубую мечеть, Дворец Топкапы, Гранд базар, Собор Святой Софии. Попробуете местные сладости на Египетском рынке.
А после отправимся на 1.5 часовую прогулку по босфору, откуда можно увидеть дворец Долмабахче, Девичью башню и летний дворец Бейлербей.
Описание водной прогулкиСтамбул — завораживающий микс традиций и разных цивилизаций. С нами вы прогуляетесь по историческому центру и познакомитесь с многовековой историей города. Вы проникнетесь непередаваемой атмосферой Стамбула и попробуете местные сладости. Знакомство со Стамбулом Мы построили маршрут так, чтобы вы смогли увидеть все главные достопримечательности Стамбула:
- Голубая мечеть — одна из красивых мечетей города, в декоре которой использовали более 20 тысяч изразцов голубого и белого цвета ручной работы;
- Площадь Ипподром — то место, откуда начинаются все экскурсии, здесь когда-то находились трибуны для 100 тысяч зрителей;
- Собор Святой Софии — это здание сохранилось еще со времен Византии, сейчас это мечеть;
- Дворец Топкапы (первый двор) — главный дворец султанов Османской империи до XIX века;
- Египетский рынок — ароматная остановка на нашем пути. Второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Здесь поговорим о турецких сладостях и пряностях, которые я помогу выбрать и купить. Важная информация: Во время экскурсии есть возможность посещения мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок. Если на экскурсии в группе будет менее 5 человек, прогулка проходить на общественном пароме.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святой Софии (снаружи)
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Цистерна базилика
- Первый двор дворца Топкапы
- Египетский рынок
- Дворец Долмабахче (снаружи)
- Босфор
- Девичья башня
- Дворец Бейлербей (снаружи)
Что включено
- Услуги лицензированого гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в Цистерна базилика (1500лир/чел)
- Билет на паром (250 лир)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Султанахмет
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии есть возможность посещения мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок
- Если на экскурсии в группе будет менее 5 человек, прогулка проходить на общественном пароме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
25 дек 2025
Очень понравилась прогулка,гид Али великолепно владеет русским языком,рассказал много исторических фактов,было приятно общаться и узнать много нового о турецкой культуре,людях.
С
Светлана
9 фев 2025
Были на экскурсии в декабре 2024 года с гидом Бейханом. Экскурсия прошла замечательно, очень много информации, приятная подача, интересные локации!!! Отлично провели время!
V
VITALIIA
22 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Всё было шикарно. Гид замечательный человек, произвёл незабываемое впечатление. Улыбчивый, позитивный, увлекательно провёл нашу экскурсию. Рассчитал все время, учитывал все наши пожелания. Посмотрели все что было запланировано и даже больше. В восторге и взрослые и подростки. Огромное спасибо. Мы счастливы! ❤️❤️❤️👍👍👍
I
Irina
4 ноя 2024
E
Elvira
18 апр 2024
Нас всё очень понравилось!
Е
Екатерина
14 янв 2024
Е
Елена
28 ноя 2023
I
Ilga
6 ноя 2023
Все было очень профессионально. Экскурсия очень интересная.
М
Михаил
14 июн 2023
З
Зинаида
7 июн 2023
Экскурсия замечательная! Содержательная и разносторонняя. Экскурсовод Ферхан знает и любит свою страну, город, историю. Рассказывает увлекательно, следит за реакцией туристов. Если устали делает паузы. Очень доброжелателен, поможет, подскажет где вкусно поесть, как куда доехать, где деньги поменять. Надеемся опять вернуться в Стамбул и посмотреть его достопримечательности желательно с Ферханом! Всем мира и добра!
С
Светлана
28 апр 2023
О
Ольга
26 апр 2023
А
Александра
27 мар 2023
Г
Галина
4 июн 2022
Н
Наталья
24 мая 2022
Отличная экскурсия, без спешки и суеты увидели частичку Стамбула.
