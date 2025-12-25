В Виктория Очень понравилась прогулка,гид Али великолепно владеет русским языком,рассказал много исторических фактов,было приятно общаться и узнать много нового о турецкой культуре,людях.

С Светлана Были на экскурсии в декабре 2024 года с гидом Бейханом. Экскурсия прошла замечательно, очень много информации, приятная подача, интересные локации!!! Отлично провели время!

V VITALIIA Очень понравилась экскурсия. Всё было шикарно. Гид замечательный человек, произвёл незабываемое впечатление. Улыбчивый, позитивный, увлекательно провёл нашу экскурсию. Рассчитал все время, учитывал все наши пожелания. Посмотрели все что было запланировано и даже больше. В восторге и взрослые и подростки. Огромное спасибо. Мы счастливы! ❤️❤️❤️👍👍👍

E Elvira Нас всё очень понравилось!

I Ilga Все было очень профессионально. Экскурсия очень интересная.

З Зинаида Экскурсия замечательная! Содержательная и разносторонняя. Экскурсовод Ферхан знает и любит свою страну, город, историю. Рассказывает увлекательно, следит за реакцией туристов. Если устали делает паузы. Очень доброжелателен, поможет, подскажет где вкусно поесть, как куда доехать, где деньги поменять. Надеемся опять вернуться в Стамбул и посмотреть его достопримечательности желательно с Ферханом! Всем мира и добра!

