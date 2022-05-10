Дервиши приглашает вас погрузится в мистическое шоу «Танец Дервишей», где танец (сема) носит сакральный смысл. Танец-молитва символизирует путь человека к Богу и позволяет слиться с ним воедино.
Впечатлений этому вечеру добавит место проведения шоу — дом-музыкальный салон известного композитора в историческом полуострове Султанахмет.
Организационные детали
Концертный зал до 100 человек
Продолжительность 1 час
Экскурсия проводится в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало экскурсии в районе Султанахмет. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в районе Султанахмет
Завершение: район Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота, воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Среда, суббота, воскресенье в 18:30
Hagi — ваш гид в Стамбуле
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