1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй
Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
150€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл7 апреля 2024Отличная экскурсия! ОЧень интересно!
- ЕЕкатерина14 марта 2024Заказывала для своих туристов, всё прошло отлично! Владимир отличный рассказчик, грамотно и удобно составленный маршрут этой и др. экскурсий. В итоге туристы гуляли с Владимиром все 5 дней. Рекомендую!
- еелена10 марта 2024Экскурсия была увлекательная и познавательная! Мы увидели действительно многоликий Стамбул. Гид постаралась максимально удобно для нас составить маршрут и в увлекательной форме донести информацию,ориентируясь на наш индивидуальный запрос. Спасибо,хочется вернуться ещё раз!
- ААнастасия31 января 2024Очень понравился экскурсовод, Владимир внимательный, тактичный, общительный, любит свою работу. Много новой информации, хорошая подача, отличный маршрут. Всем рекомендуем!
- MMaxim14 января 2024Мы недавно вернулись из Стамбула, где провели незабываемую экскурсию благодаря нашему гиду Владимиру. Его способность учесть ограничения нашей группы, включая
- ААлександр29 мая 2023Чудесно! Гид был очень отзывчивый, менял маршрут, делал фото, во всем помог и все объяснил ❤️
- ААнна28 марта 2023Прекрасно провели время в компании Раима, много нового узнали про Ислам, и еще больше про Стамбул. Маршрут составлен очень насыщенно,
- ААнастасия22 декабря 2022Всем советую. В следующий только к Омару!
- ЕЕвгения15 августа 2022Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!
- NNatalja27 июля 2022Побывали на экскурсии "Многоликий Стамбул" 22,июля 2022 года. Выражаем благодарность гиду Веронике за приятное общение, внимательность, интересную информацию и неординарный
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Новая мечеть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Новая мечеть" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 175 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 308 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Новая мечеть», 308 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август