Экскурсии в Новую мечеть Стамбула

Найдено 5 экскурсий в категории «Новая мечеть» в Стамбуле, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
Стамбул сквозь эпохи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй
Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
150135 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
134 за всё до 3 чел.
Многоликий Стамбул
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    7 апреля 2024
    Азиатский Стамбул от рассвета до заката
    Отличная экскурсия! ОЧень интересно!
  • Е
    Екатерина
    14 марта 2024
    Стамбул сквозь эпохи
    Заказывала для своих туристов, всё прошло отлично! Владимир отличный рассказчик, грамотно и удобно составленный маршрут этой и др. экскурсий. В итоге туристы гуляли с Владимиром все 5 дней. Рекомендую!
  • е
    елена
    10 марта 2024
    Многоликий Стамбул
    Экскурсия была увлекательная и познавательная! Мы увидели действительно многоликий Стамбул. Гид постаралась максимально удобно для нас составить маршрут и в увлекательной форме донести информацию,ориентируясь на наш индивидуальный запрос. Спасибо,хочется вернуться ещё раз!
  • А
    Анастасия
    31 января 2024
    Стамбул сквозь эпохи
    Очень понравился экскурсовод, Владимир внимательный, тактичный, общительный, любит свою работу. Много новой информации, хорошая подача, отличный маршрут. Всем рекомендуем!
  • M
    Maxim
    14 января 2024
    Стамбул сквозь эпохи
    Мы недавно вернулись из Стамбула, где провели незабываемую экскурсию благодаря нашему гиду Владимиру. Его способность учесть ограничения нашей группы, включая
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    маленького ребенка в коляске и людей, не привыкших к долгим прогулкам, этому способствовала. Владимир подобрал маршрут, который был удобен для всех, несмотря на наши разные потребности. Прогулка была наполнена яркими моментами. Владимир предлагал остановки в красивых и приятных местах, его рекомендации всегда были точными и уместными. Благодаря его гибкости в планировании, мы смогли начать экскурсию в удобное для нас время и место. Информация, предоставленная Владимиром, была сбалансированной и интересной. Мы узнали множество исторических фактов, а также получили представление о бытовой жизни в Стамбуле и Турции. Его советы также помогли нам спланировать остальные дни нашего пребывания в городе. Прогулка с Владимиром прошла легко и незаметно, никто не устал, и, несомненно, она стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Рекомендую Владимира как гида. Это был отличный опыт, который оставил у нас только положительные впечатления.

  • А
    Александр
    29 мая 2023
    Стамбул: от старого города в Кузгунджук
    Чудесно! Гид был очень отзывчивый, менял маршрут, делал фото, во всем помог и все объяснил ❤️
  • А
    Анна
    28 марта 2023
    Азиатский Стамбул от рассвета до заката
    Прекрасно провели время в компании Раима, много нового узнали про Ислам, и еще больше про Стамбул. Маршрут составлен очень насыщенно,
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    но при этом гармонично, за 4 (на самом деле больше) часов успели увидеть очень разные районы и уловить дух каждого. Раим терпеливо отвечал на все наши многочисленные вопросы. Спасибо большое!

  • А
    Анастасия
    22 декабря 2022
    Стамбул: от старого города в Кузгунджук
    Всем советую. В следующий только к Омару!
  • Е
    Евгения
    15 августа 2022
    Стамбул: от старого города в Кузгунджук
    Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!
    Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!Хорошая, интересная и необычная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Омару за то, что показал такие мало кому известные потрясающие локации!
  • N
    Natalja
    27 июля 2022
    Многоликий Стамбул
    Побывали на экскурсии "Многоликий Стамбул" 22,июля 2022 года. Выражаем благодарность гиду Веронике за приятное общение, внимательность, интересную информацию и неординарный
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    маршрут. Всего того, что она нам показала и рассказала, невозможно найти в обычных справочниках и путеводителях для туристов. Кроме того, выражаем большую благодарность Вероники за готовность помочь в любом вопросе, не касающемся экскурсии, а также за внимание к нам при выборе места встречи. Эта экскурсия была нашим первым знакомством со Стамбулом, и она во многом определила комфорт нашего пребывания в этом замечательном городе! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Новая мечеть»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Стамбул: от старого города в Кузгунджук
  2. Стамбул сквозь эпохи
  3. Азиатский Стамбул от рассвета до заката
  4. Многоликий Стамбул
  5. «Золотое яблоко Мира» - Стамбул
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Новая мечеть" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 175 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 308 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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