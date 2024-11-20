Трансфер из аэропорта Стамбула

Мы к вашим услугам! Комфортабельные автомобили и пунктуальный водитель встретят вас с табличкой в аэропорту и отвезут в указанное место назначения! Трансфер по доступным ценам с гарантией комфорта во время поездки!
5
1 оценка
Трансфер из аэропорта Стамбула
Трансфер из аэропорта Стамбула
Трансфер из аэропорта Стамбула
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание трансфер

Удобный трансфер для вас

Мы рады предложить вам наши услуги! Наши комфортабельные автомобили и пунктуальные водители готовы встретить вас в аэропорту с табличкой и доставить в указанное вами место назначения.

Почему выбирают нас?

  • Комфортабельные автомобили для вашего удобства.
  • Пунктуальные водители, которые всегда вовремя.
  • Доступные цены, которые приятно удивят.
  • Гарантия комфорта во время поездки.

Ваш комфорт — наша забота

Мы понимаем, как важен комфорт во время поездки, и стремимся сделать ваше путешествие максимально приятным. Доверьтесь нам, и вы не пожалеете о своем выборе!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 ноя 2024

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