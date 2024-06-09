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Это не экскурсия с основательным погружением в историю, после которой нужен день отдыха.



Это — непринуждённая прогулка по Стамбулу с местной жительницей, любящей свой город и желающей показать его по-другому. Не беспокойтесь: архитектура и исторические факты тоже будут.



Мы пройдём по районам Эминёню, Каракой, Галатапорт, Кузгунджук, проедем на пароме по Босфору и полакомимся сладостями!