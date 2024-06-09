Это не экскурсия с основательным погружением в историю, после которой нужен день отдыха.
Это — непринуждённая прогулка по Стамбулу с местной жительницей, любящей свой город и желающей показать его по-другому. Не беспокойтесь: архитектура и исторические факты тоже будут.
Мы пройдём по районам Эминёню, Каракой, Галатапорт, Кузгунджук, проедем на пароме по Босфору и полакомимся сладостями!
Это — непринуждённая прогулка по Стамбулу с местной жительницей, любящей свой город и желающей показать его по-другому. Не беспокойтесь: архитектура и исторические факты тоже будут.
Мы пройдём по районам Эминёню, Каракой, Галатапорт, Кузгунджук, проедем на пароме по Босфору и полакомимся сладостями!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мечеть Шехзаде Мехмет — мечеть сына великого султана Сулеймана. Я познакомлю вас с архитектурой времён Османской империи. Покажу характерные детали мечети и расскажу об особенностях религии
- Комплекс мечети Сулеймание на одном из холмов Стамбула, с которого открывается завораживающий панорамный вид на город
- Район Эминёню. Здесь отыщем старинный Египетский рынок, где выпьем ароматного кофе по-турецки и полакомимся сладостями в особенной атмосфере
- Район Каракой — современный, молодёжный, с многочисленными кафе. При желании перекусим знаменитой рыбой в лаваше. Оценим многогранность в архитектуре района
- Галатапорт — набережная с великолепным видом на пролив Босфор. Пересечём его на пароме, чтобы попасть в азиатскую часть города
- Кузгунджук — район с особым колоритом и разноцветными домиками
Я поделюсь с вами историей города со времён Византии до наших дней.
Расскажу, что происходило в семьях при Османской империи, какие были ценности. Также поговорим о том, как легендарные империи сменяли друг друга. Более того, я обязательно поделюсь 14-летним опытом проживания в Стамбуле.
Организационные детали
- Покупки на рынке и в кафе оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миная — ваша команда гидов в Стамбуле
Добро пожаловать, уважаемые гости! Меня зовут Миная. Я на протяжении 14 лет живу и изучаю Стамбул. Этот город особенный, обволакивающий современным бытом и укладом жизни. Он впечатляет контрастной культурой, традициямиЗадать вопрос
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