Firat — ваша команда гидов в Стамбуле

Провели экскурсии для 2591 туриста

читать дальше Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор вот уже более 10 лет провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Окончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму.