Наш представитель будет ждать вас на улице с табличкой компании. Вы легко найдёте его и назовёте свои фамилии. Сотрудник вызовет водителя — и уже через 5–10 минут вы окажетесь в комфортабельном автомобиле.
Водитель погрузит багаж, предложит вам питьевую воду и и в кратчайшие сроки довезёт до нужной точки.
Водитель погрузит багаж, предложит вам питьевую воду и и в кратчайшие сроки довезёт до нужной точки.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание трансфер
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Mercedes — Vito, Standard, E-class, S 350, S 400, V-class.
- На табличке нашего представителя будет написано İSTANBUL VTS TURİZM.
- Дополнительные расходы: оформление именной таблички (не общей нашей компании) — €10. Её можно запросить минимум за 2 часа до встречи.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новом аэропорту Стамбула или аэропорту им. Сабихи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Firat — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 2591 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Окончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму.Задать вопрос
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