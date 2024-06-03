Церковь Святых Сергия и Вакха – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святых Сергия и Вакха» в Стамбуле, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
40 за человека
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
Византия в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Византия в Стамбуле
Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    3 июня 2024
    Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
    Были на экскурсии с Жесимом, очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Еще раз большое спасибо, мы очень довольны. Прошлись по
    читать дальше

    всем символам Стамбула в исторической части (Ай София, Малая Ай София, Цистерна, Голубая мечеть, Площадь, Древний Ипподром). Было очень интересно, Жесим отличный рассказчик, да еще и общается на прекрасном русском языке. Отвечал на наши многочисленные вопросы и про историю, и про религию. Видно, что разбирается в теме, зарядил и нас интересом к истории Стамбула.

  • А
    Анатолий
    28 мая 2024
    Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
    Потрясающая экскурсия! Волновались, когда бронировали, но как оказалось зря. Было бы время, взяли бы ещё одну экскурсию, но уже по дворцам. Живое,
    читать дальше

    интересное повествование. Когда гуляешь по Стамбулу самостоятельно, то это просто красивый город. После экскурсии осознаешь, на сколько исторически это место значимое и интересное. Экскурсовод очень интересно все рассказывал, отвечал на вопросы, не торопился. Делали небольшой перерывы на туалет и перекусить.

  • М
    Мадина
    27 мая 2024
    Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Несмотря на то, что это была уже наша третья поездка в Стамбул, мы с мамой остались под большим впечатлением и будем с удовольствием рекомендовать именно эту экскурсию друзьям.
    Отличная экскурсия! Несмотря на то, что это была уже наша третья поездка в Стамбул, мы сОтличная экскурсия! Несмотря на то, что это была уже наша третья поездка в Стамбул, мы с
  • в
    владимир
    23 мая 2024
    Секреты Стамбула
    Майа настоящий профессионал своего дела. Красивая литературная речь, знание истории и глубокое погружение в тему- это залог её успеха. Были с ней на 2 экскурсиях и не замечали, как пролетало время. Мы по- настоящему полюбили этот красивый город. Спасибо Майя!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Секреты Стамбула
    Были на экскурсии Секреты Стамбула с Маей. Очень правильные организационные моменты, начиная с подроброго маршрута до места встречи, обеспечения наушниками(и
    читать дальше

    даже охраной🤣) Экскурсия интересная, нескучная и проходила легко! Рекомендую всем, кто приезжает в Стамбул! Отдельное спасибо Майе за дальнейшее сопровождение и заботу! Вы нам очень помогли и выручили!

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Секреты Стамбула
    Очень понравился гид и экскурсия. Сама не ожидала, что смогу 5 часов ходить, но хотелось ещё! Майя, спасибо!
  • A
    Anna
    21 мая 2024
    Византия в Стамбуле
    Кемаль в дополнение ко всему еще и хороший фотограф. Т. к. владеет большим объемом знаний по истории и чтобы донести как можно больше информации умеет быстро рассказывать. Это информация для тех, кто как я спешит осмотреться)
  • А
    Алесей
    14 марта 2024
    Византия в Стамбуле
    Очень интересная и позитивная экскурсия
  • Д
    Дмитрий
    23 февраля 2024
    Византия в Стамбуле
    Отличная прогулка и экскурсия. Интересно, познавательно, с вниманием к интересующим деталям. И что самое важное - легко для восприятия, с юмором и вниманием к интересам группы. 5 +. Рекомендуем.
    Отличная прогулка и экскурсия. Интересно, познавательно, с вниманием к интересующим деталям. И что самое важное -

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Святых Сергия и Вакха»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
  2. Секреты Стамбула
  3. Византия в Стамбуле
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Церковь Святых Сергия и Вакха" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 193. Туристы уже оставили гидам 456 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Церковь Святых Сергия и Вакха», 456 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам