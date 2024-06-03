Т Тамара Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия читать дальше всем символам Стамбула в исторической части (Ай София, Малая Ай София, Цистерна, Голубая мечеть, Площадь, Древний Ипподром). Было очень интересно, Жесим отличный рассказчик, да еще и общается на прекрасном русском языке. Отвечал на наши многочисленные вопросы и про историю, и про религию. Видно, что разбирается в теме, зарядил и нас интересом к истории Стамбула. Были на экскурсии с Жесимом, очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Еще раз большое спасибо, мы очень довольны. Прошлись по

А Анатолий Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия читать дальше интересное повествование. Когда гуляешь по Стамбулу самостоятельно, то это просто красивый город. После экскурсии осознаешь, на сколько исторически это место значимое и интересное. Экскурсовод очень интересно все рассказывал, отвечал на вопросы, не торопился. Делали небольшой перерывы на туалет и перекусить. Потрясающая экскурсия! Волновались, когда бронировали, но как оказалось зря. Было бы время, взяли бы ещё одну экскурсию, но уже по дворцам. Живое,

М Мадина Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия Отличная экскурсия! Несмотря на то, что это была уже наша третья поездка в Стамбул, мы с мамой остались под большим впечатлением и будем с удовольствием рекомендовать именно эту экскурсию друзьям.

в владимир Секреты Стамбула Майа настоящий профессионал своего дела. Красивая литературная речь, знание истории и глубокое погружение в тему- это залог её успеха. Были с ней на 2 экскурсиях и не замечали, как пролетало время. Мы по- настоящему полюбили этот красивый город. Спасибо Майя!

Е Елена Секреты Стамбула читать дальше даже охраной🤣) Экскурсия интересная, нескучная и проходила легко! Рекомендую всем, кто приезжает в Стамбул! Отдельное спасибо Майе за дальнейшее сопровождение и заботу! Вы нам очень помогли и выручили! Были на экскурсии Секреты Стамбула с Маей. Очень правильные организационные моменты, начиная с подроброго маршрута до места встречи, обеспечения наушниками(и

Ю Юлия Секреты Стамбула Очень понравился гид и экскурсия. Сама не ожидала, что смогу 5 часов ходить, но хотелось ещё! Майя, спасибо!

A Anna Византия в Стамбуле Кемаль в дополнение ко всему еще и хороший фотограф. Т. к. владеет большим объемом знаний по истории и чтобы донести как можно больше информации умеет быстро рассказывать. Это информация для тех, кто как я спешит осмотреться)

А Алесей Византия в Стамбуле Очень интересная и позитивная экскурсия