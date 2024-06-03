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2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€40 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Византия в Стамбуле
Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара3 июня 2024Были на экскурсии с Жесимом, очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Еще раз большое спасибо, мы очень довольны. Прошлись по
- ААнатолий28 мая 2024Потрясающая экскурсия! Волновались, когда бронировали, но как оказалось зря. Было бы время, взяли бы ещё одну экскурсию, но уже по дворцам. Живое,
- ММадина27 мая 2024Отличная экскурсия! Несмотря на то, что это была уже наша третья поездка в Стамбул, мы с мамой остались под большим впечатлением и будем с удовольствием рекомендовать именно эту экскурсию друзьям.
- ввладимир23 мая 2024Майа настоящий профессионал своего дела. Красивая литературная речь, знание истории и глубокое погружение в тему- это залог её успеха. Были с ней на 2 экскурсиях и не замечали, как пролетало время. Мы по- настоящему полюбили этот красивый город. Спасибо Майя!
- ЕЕлена23 мая 2024Были на экскурсии Секреты Стамбула с Маей. Очень правильные организационные моменты, начиная с подроброго маршрута до места встречи, обеспечения наушниками(и
- ЮЮлия22 мая 2024Очень понравился гид и экскурсия. Сама не ожидала, что смогу 5 часов ходить, но хотелось ещё! Майя, спасибо!
- AAnna21 мая 2024Кемаль в дополнение ко всему еще и хороший фотограф. Т. к. владеет большим объемом знаний по истории и чтобы донести как можно больше информации умеет быстро рассказывать. Это информация для тех, кто как я спешит осмотреться)
- ААлесей14 марта 2024Очень интересная и позитивная экскурсия
- ДДмитрий23 февраля 2024Отличная прогулка и экскурсия. Интересно, познавательно, с вниманием к интересующим деталям. И что самое важное - легко для восприятия, с юмором и вниманием к интересам группы. 5 +. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Святых Сергия и Вакха»
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