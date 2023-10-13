Что вас ждетБосфор — одна из главных достопримечательностей Стамбула. Без морской прогулки по Босфору не обходится ни одно путешествие по городу. Это идеальная прогулка для тех, кто хочет сбежать из шумного Стамбула и уединиться на борту яхты.

Мы поможем организовать вам праздник по любому поводу — день рождения, предложение руки и сердца, романтический вечер, девичник или мальчишник. Морское путешествие — это всегда незабываемо: встречаете ли вы рассвет или любуетесь закатом.

Если вы устали от огромных групповых экскурсий, приглашаем вас на борт нашей яхты. Здесь спокойно разместится группа до 10 человек. Мы отправимся на часовую морскую прогулку по Босфору.

Экипаж яхты всегда к вашим услугам — строгий капитан и вежливый официант рады стараться! Вы увидите Девичью башню, дворцы Долмабахче и Чыраган-сарай с моря и, конечно, величественные мосты Босфора, соединяющие два континента.

Важно знатьУслуги профессионального лицензированного гида не включены в стоимость, гида необходимо заказать заранее и за дополнительную плату.