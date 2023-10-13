Индивидуальная прогулка на яхте по Босфору в Стамбуле
Знакомство со Стамбулом без морской прогулки по Босфору было бы неполным! Предлагаем подняться на борт нашей яхты, чтобы уединиться, сбежать от шумных толп туристов и провести время максимально расслабленно, параллельно изучая город и его достопримечательности с воды. Мы устроим любой праздник по вашему запросу!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Босфор
- Залив Золотой Рог
- Набережная Стамбула
- Фасады и ассамблеи древних дворцов, мечетей, крепостей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетБосфор — одна из главных достопримечательностей Стамбула. Без морской прогулки по Босфору не обходится ни одно путешествие по городу. Это идеальная прогулка для тех, кто хочет сбежать из шумного Стамбула и уединиться на борту яхты.
Мы поможем организовать вам праздник по любому поводу — день рождения, предложение руки и сердца, романтический вечер, девичник или мальчишник. Морское путешествие — это всегда незабываемо: встречаете ли вы рассвет или любуетесь закатом.
Если вы устали от огромных групповых экскурсий, приглашаем вас на борт нашей яхты. Здесь спокойно разместится группа до 10 человек. Мы отправимся на часовую морскую прогулку по Босфору.
Экипаж яхты всегда к вашим услугам — строгий капитан и вежливый официант рады стараться! Вы увидите Девичью башню, дворцы Долмабахче и Чыраган-сарай с моря и, конечно, величественные мосты Босфора, соединяющие два континента.
Важно знатьУслуги профессионального лицензированного гида не включены в стоимость, гида необходимо заказать заранее и за дополнительную плату.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухчасовая прогулка по Босфору на частной яхте
- Чай и кофе
- Возможность включить музыку с телефона
- Посуда и обслуживание
- Что не входит
- Услуги индивидуального гида — 150 евро
- Трансфер из отеля и обратно — 80 евро (40 евро в одну сторону)
- Турецкий завтрак — 50 евро за двоих
- Обед или ужин — 40 евро с человека
- Салют, фейерверк — 150 евро
- Заказ живых цветов — 50 евро
- Бутылка шампанского или вина — 50 евро
- Эффектная встреча к трапу яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком — 50 евро
- Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке (например, «Выходи за меня Даша!» или «С Днем рождения Николай!») — 150 евро
- Услуги диджея — 120 евро
- Танец живота — 120 евро
- Личный скрипач — 120 евро
- Заказ праздничного торта со свечами — 50 евро
- Фотосессия на яхте — 120 евро
- Украшение яхты шарами — 50 евро
- Место начала и завершения?
- По договоренности (Еминйону район)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- Все детали прогулки обсуждаются заранее.
- За один день до прогулки необходимо подтвердить участие гостей по телефону или Whatsapp. УСЛУГИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ГИДА В УСЛУГИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ ЕГО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО!!! При желании продлить + 1 час 150 евро по согласованию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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