Погрузитесь в атмосферу настоящего турецкого хаммама! Вас ждёт паровая баня, пилинг, расслабляющий массаж, зона отдыха и традиционный турецкий чай.
Это идеальный способ восстановить силы после прогулок по городу, снять усталость и познакомиться с восточными традициями релакса. Для вашего комфорта в программу также включён трансфер.
Это идеальный способ восстановить силы после прогулок по городу, снять усталость и познакомиться с восточными традициями релакса. Для вашего комфорта в программу также включён трансфер.
Описание экскурсии
Вы посетите Sultan Suleyman Hammam — традиционный турецкий хаммам с атмосферой восточного релакса и отдыха.
Программа включает:
- посещение сауны
- разогрев в паровой бане
- традиционный пилинг тела
- расслабляющий массаж мыльной пеной
- отдых с напитками и турецким чаем
Во время посещения вы сможете полностью расслабиться, восстановить силы и познакомиться с древними традициями турецкого хаммама, которые сохранились со времён Османской империи. Для удобства гостей также предусмотрен трансфер.
Организационные детали
- В стоимость включено: посещение хаммама, сауна, паровая баня, традиционный пилинг тела, пенный массаж, зона отдыха, турецкий чай и трансфер
- Хаммам подходит как для мужчин, так и для женщин
- Продолжительность процедур может незначительно меняться в зависимости от загруженности хаммама
- Трансфер осуществляется из центральных районов Стамбула. Подробности — после бронирования
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центральных районах Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 59 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
Входит в следующие категории Стамбула
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