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Провели экскурсии для 59 туристов

читать дальше уменьшить важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня