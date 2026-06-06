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Турецкий хаммам в Стамбуле - с трансфером и массажем

Расслабиться, восстановиться и познакомиться с восточными традициями
Погрузитесь в атмосферу настоящего турецкого хаммама! Вас ждёт паровая баня, пилинг, расслабляющий массаж, зона отдыха и традиционный турецкий чай.

Это идеальный способ восстановить силы после прогулок по городу, снять усталость и познакомиться с восточными традициями релакса. Для вашего комфорта в программу также включён трансфер.
Турецкий хаммам в Стамбуле - с трансфером и массажем
Турецкий хаммам в Стамбуле - с трансфером и массажем
Турецкий хаммам в Стамбуле - с трансфером и массажем

Описание экскурсии

Вы посетите Sultan Suleyman Hammam — традиционный турецкий хаммам с атмосферой восточного релакса и отдыха.

Программа включает:

  • посещение сауны
  • разогрев в паровой бане
  • традиционный пилинг тела
  • расслабляющий массаж мыльной пеной
  • отдых с напитками и турецким чаем

Во время посещения вы сможете полностью расслабиться, восстановить силы и познакомиться с древними традициями турецкого хаммама, которые сохранились со времён Османской империи. Для удобства гостей также предусмотрен трансфер.

Организационные детали

  • В стоимость включено: посещение хаммама, сауна, паровая баня, традиционный пилинг тела, пенный массаж, зона отдыха, турецкий чай и трансфер
  • Хаммам подходит как для мужчин, так и для женщин
  • Продолжительность процедур может незначительно меняться в зависимости от загруженности хаммама
  • Трансфер осуществляется из центральных районов Стамбула. Подробности — после бронирования
  • С вами будет водитель из нашей команды

ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в центральных районах Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 59 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

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